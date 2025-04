Verslininkės Militos Daikerytės gyvenime – ypatinga diena

Gražios šventės proga M. Daikerytė socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo žaviu įrašu, kuriame paviešino kelias šventines nuotraukas.

Militos Daikerytės gyvenime – ypatinga diena

Užfiksuotuose kadruose Milita matyti pasipuošusi žėrinčia suknele, o šalia jos – ypatingai šventei skirtas tortas.

Įraše jaunoji verslininkė taip pat pasidalijo savo mintimis.

„Įkurti verslą – vieną, bet jį išlaikyti viršūnėje beveik dešimtmetį – visai kas kitą. 9 metai geriausio gyvenimo universiteto: pamokos, išbandymai ir nenuilstamas darbas.

Esu be galo dėkinga visiems klientams – mūsų bendruomenei, kuri mumis tiki ir skatina progresuoti, plėstis ir tobulėti. Ir, žinoma, komanda – my little angels. Ačiū, kad leidžiate man auginti Jūsų sparnus ir tapti geriausiais tarp Lietuvos grožio meistrų“, – socialiniame tinkle rašė M. Daikerytė.

Kitame įraše Milita taip pat pasidalijo šventiniu žaismingu filmuku.

„Nors galėjo būti tik verslas… tai tapo mano gyvenimu – sapnais, prasme ir geriausia gyvenimo mokykla. Švenčiame 9 „Studio M by Milita“ gimtadienį (tiesiog WOW), tačiau šventę noriu padaryti JUMS – nes be Jūsų, nebūtų mūsų!“ – rašė ji.

Po įrašais pasipylė M. Daikerytę ir jos komandą sveikinančių žmonių komentarai.

„Įkvepianti moteris“, – rašė viena sekėja.

„Sveikinu, šaunuolė“, – pridūrė kita.