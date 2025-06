Verslininkė Vijolė Jočienė kreipėsi į plastikos chirurgą: atskleidė, ką patobulino ir kaip reagavo vyras

Instagrame būrį sekėjų sutraukusiai V. Jočienei visai neseniai buvo atlikta pagurklio mažinimo operacija. Nors neretai žinomi žmonės tokias istorijas siekia pasilikti sau ir nuslėpti nuo visuomenės akių, Vijolė nusprendė apie visą tai kalbėti atvirai ir viešai.

Pasak Vijolės, tokiai operacijai ji ryžosi tikrai ne spontaniškai. Moteris prieš kurį laiką pasidarė keletą veido procedūrų, skirtų sumažinti pagurklį, tačiau jų rezultatai jos netenkino.

„Tam tikros veido procedūros nedavė jokio efekto. Pagurklį, kuris pradėjo mane erzinti, pastebėjau šiais metais, kai man sukako 34-eri. Ant veido pradėjo matytis pakritimas, o tai mane pradėjo labai erzinti. Įtariu, kad tas pakritimas atsirado dėl prieš pusantrų metų atliktos aparatinės procedūros, kuri paveikė mano veidą taip, kad ovalas pakrito, ir viskas nusileido ant pagurklio“, – su portalu tv3.lt dalijosi ji.

Jausdama kompleksą, V. Jočienė nusprendė kreiptis į chirurgą Jamil Hayek, kuris ir atliko nesudėtingą operaciją. Operacijos metu V. Jočienei buvo nusiurbti riebalai nuo pagurklio ir suleisti į smakrą.

„Man nuo pagurklio buvo nusiurbta 60 mililitrų gryno riebalo. Dalį to riebalo suleido man į smakrą, kad sukurtų nosies, lūpų ir smakro proporciją. Pagal anatomiją nosis, smakras ir lūpos turi būti vienoje linijoje, jei pridėtume pirštą“, – sakė pašnekovė.

Baimės nebuvo

Ryžtis operacijai V. Jočienė nebijojo. Pasak žinomos moters, ji jau buvo mačiusi ne vieną sėkmingą šios procedūros pavyzdį, todėl ir pati labai laukė gražaus rezultato. Paklausta, kaip jaučiasi po operacijos, Vijolė šyptelėjo – skausmo nejaučia.

„Šiuo metu jaučiuosi gerai, nieko neskauda, nuskausminamųjų tablečių taip pat nereikėjo gerti. Tačiau, žinoma, liečiant kaklą, būtent toje operacijos vietoje šiek tiek skauda – tarsi būtų mėlynė. Kiekvienai moteriai gijimas yra skirtingas, priklauso nuo organizmo, tačiau galiu pasakyti, kad ši operacija palyginti su kitomis, kurias esu dariusi pas tą patį chirurgą, yra viena lengviausių“, – teigė Vijolė.

O ar daug apribojimų teks paisyti po operacijos? Išgirdusi tokį klausimą Vijolė šyptelėjo – į įprastą gyvenimą ji galės sugrįžti jau tuoj pat.

„Po operacijos gijimas tikrai nėra sudėtingas – visą parą vaikštai su tokia elastine mova ant galvos, po to penkias dienas ją reikia dėvėti naktimis, o vėliau galima nusiimti ir gyventi įprastą gyvenimą. Be to, šiuo metu mano apatinė lūpa taip pat yra kiek nevaldoma dėl į smakrą įleistų riebalų. Kiek tai truks – nežinia, gali būti savaitė ar dvi. Tai tikriausiai ir yra didžiausias diskomfortas, kad kol kas negaliu valdyti apatinės lūpos kaip įprastai. Bet šiaip – tikrai nieko sudėtingo“, – kalbėjo ji.

O kaip artimieji reagavo į tokį sprendimą? Vijolė džiaugiasi, kad ją supa palaikantys žmonės. „Mano artimieji labai palaikė, o mano vyras apskritai visada yra mano didžiausias palaikytojas. Žinoma, jis visada pasako savo nuomonę, aš jam graži tokia, kokia esu, be jokių operacijų, bet jis mane pažįsta – žino, kad esu užsispyrusi ir padarysiu viską, kad tik man patiktų ir jausčiausi gerai. Tokios operacijos mane tiesiog padaro laimingesnę ir labiau patinkančią sau. Todėl jis mane labai palaikė“, – sakė ji.