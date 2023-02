Velnio tuzinas mestas – „Devilstone“ atskleidžia pirmuosius vardus

„Vakarų“ scenos sunkiasvoriai

Festivalio „Vakarų“ scenos nuostata nesikeičia – čia karaliauja ekstremalus metalas. „Devilstone“ tryliktuko viršuje – brutalūs ir klampiai sudėtingi „Suffocation“. Dar 1988 metais JAV veiklą pradėjusi grupė meistriškai sujungė techniško ir brutalaus death skambesį į vieną grimzlią masę.

Su pertraukomis ilgai gyvuojantis kolektyvas Europoje sutinkamas retai ir į Lietuvą atvyksta pirmą kartą, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Suomiams „Insomnium“ Lietuva iki šiol kelia sentimentus: dar 2003 metais vizitas į Vilnių buvo pirmasis kolektyvo pasirodymas už gimtosios Suomijos ribų. Nors „Insomnium“ nuolat lydėjo patikimi ir stambūs leidybos partneriai, grupės potencialui sprogti prireikė laiko. Šiandien tai – viena produktyviausių savo šalies grupių, neabejotinai praplečianti melo-death žanro sampratą.

Iš Portugalijos į festivalio „Vakarų“ sceną atkeliauja kaukėti bei paslaptingi „Gaerea“. Senos tradicijos, naujos formos – atmosferiškas „Gaerea“ skambesys užtvirtina esmines modernaus juodojo metalo taisykles.

Kalbant apie Lietuvos metalo scenos išskirtinumą, „Luctus“ yra pirmas vardas, kurį jums reikėtų prisiminti. Ketveriukę jau dabar pelnytai galima laikyti Lietuvos metalo klasika – grupei patikėta atidaryti festivalio „Vakarų“ sceną. Kartu su „Erdve“ nersime į sunkios eksperimentinės muzikos tamsą.

Ši grupė moka meistriškai kurti juodą it smala atmosferą ir preciziškai nušlifuotą, ypač sunkų gitarinį skambesį. „Aortes“ muzikos horizontai patiks post metal žanro fanams, o nauja grupės kūryba žada šviežią posūkį link progresyvesnės ir gilesnės muzikos. Iš Latvijos į „Vakarus“ atkeliauja „Terror Activator“ – techniškai sukaltas klasikinis thrash metalas – geriausia, ką šiuo metu rasime Latvijoje.

Spalvingieji „Rytai“ ir šokiai „Barbablu“

Į muzikinius atradimus orientuota festivalio „Rytų“ scena – įžūliai įvairi ir pretenzinga. Varijuodami tarp šalto shoegaze, dreampop, post-rock skambesio, „Bdrmm“ į Anykščius atveža svaigią ir atpalaiduojančią muziką. Galbūt todėl debiutinis britų albumas „Bedroom“ pripažintas absoliučiu pandeminio laikotarpio hitu, išgelbėjęs ir nuraminęs ne vieną jautrią sielą.

Tiesiai iš Niujorko „Show Me The Body“ atveža purvino, šiurkštaus ir įžūlaus pankroko dozę. Nešlifuotas, chaotiškas skambesys, hardcore, grunge ir visokio plauko alternatyvos mišinys, pagardintas hip-hop prieskoniais ir maištaujančia bandža vietoje tradicinės gitaros.

Belgų „Stake“ kūryboje susipina psichodelika, grunge triukšmas, šaltas postrokas, griežta alternatyva ir sunkiasvorė melancholija. Jei nesi matęs jų gyvai, dėk pliusą – „Stake“ daugiau nei verti tavo dėmesio.

Seni festivalio draugai „Stoned Jesus“ grįžta į Anykščius trečiam seansui. Ukrainos power trio muzikoje nuolatos dėl pozicijų kovoja psichodelikos, stoner, progresyvo ar doom dozės, tad iš grupės gyvų pasirodymų drąsiai galima tikėtis staigmenų.

„Devilstone“ atradimas – japonai „Minami Deutsch“. Grupė savo karjerą pradėjo Tokijo gatvėse, o jų kuriamas krautrock alsuoja laisvumu, dinamiškumu ir atrodo idealiai subalansuotas gyvam festivalio garsui.

„Barbablu“ scenos vėlumoje užmigti neleis prancūzių duetas „Minuit Machine“. Su naujaisiais albumais prancūzės neria vis giliau į elektroninės muzikos vandenis, varijuodamos tarp EBM ir techno muzikos vingių, kur sakosi atradę tai, ką visada ir norėjo groti.

Nesitikėkite trankių, bedvasių šokių aikštelės ritmų – čia dominuoja ramus, tamsus bangavimas, ekspresyvi estetika ir, žinoma, paryžietiška elegancija.

Tai viso labo tik 13 iš 55 muzikos vardų, šalia kurių šiemet dar laukia dešimtys meninių performansų, kinas, poezijos skaitymai, growlas, šokiai ir visi kiti ekstremalaus rokenrolo kurortui būdingi privalumai.

Liepos 13 – 16 d. Anykščiuose. Daugiau informacijos www.devilstone.net.

Show Me The Body – WW4 (Official Music Video)

GAEREA – 'Salve' (official music video) 2022

INSOMNIUM – While We Sleep (OFFICIAL VIDEO)

Minuit Machine – Contradictions (Official Video)

Stoned Jesus – Thoughts and Prayers (official music video) 2023