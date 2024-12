„Vedęs ir turi vaikų“ žvaigždės – neatpažįstamos: taip atrodo šiandien

Laikas bėga nepastebimai. Taip ištarsite, kai pamatysite legendinio serialo „Vedęs ir turi vaikų“ aktorių pokyčius. Serialas buvo filmuojamas 1987–1997 metais, todėl ne nuostabu, kad per tiek metų aktoriai gerokai pasikeitė.

Seriale „Vedęs ir turi vaikų“ vaizduojama Bandžių šeimynėlė, ko gero, atspindėjo daugelio iš mūsų šeimų paveikslus. Galbūt dėl to buvo taip malonu stebėti kiekvieną šio šou seriją.

Seriale buvo pašiepta tipinė amerikiečių šeima, kuriai nesiseka. Šeimos vyras nekenčia savo darbo, jo žmona yra tinginė, sūnui nesiseka su moterimis, o dukra – vakarėlių liūtė ir kvailutė. Pagrindinius personažus įkūnijo Edas O‘Neilas, Katey Segal, Davidas Faustino bei Christina Applegate.

Visi šie aktoriai neapsiribojo tik seriale pelnyta šlove. Jie aktyviai rinkosi vaidmenis kituose serialuose ir filmuose. Pamatykite, kaip per 37 metus pasikeitė legendinė šeimynėlė.

Tedas McGinley (Jefferson D‘Arcy)

Kvailo gražuolio vaidmenį atlikęs aktorius Tedas McGinley gegužės 30 d. atšventė 66-ąjį gimtadienį. Viename interviu vyras atskleidė, kad laikai viename žiūrimiausių serialų buvo labai smagūs, tad jis dėl nieko nesigaili.

Be vaidmens „Vedęs ir turi vaikų“, McGinley popkultūroje taip pat žinomas kaip 1984 m. filmo „Moksliukų kerštas“ (Revenge of the Nerds) kvintesencija. Jis taip puikiai tiko, nes koledže buvo toks pat vaikinas. USC universitete McGinley buvo vandens tinklinio komandos kapitonas ir dukart naudingiausias žaidėjas.

1991 m. McGinley vedė aktorę Gigi Rice ir susilaukė dviejų sūnų. Nepaisant to, kad šiandien jam 66-eri, jis vis dar labai aktyvus. Neseniai baigė vaidinti 2021 m. seriale „Keeping Up with the Joneses“, skelbia doyouremember.com.

Katey Sagal (Peggy Bundy)

Pegės vaidmenį įkūnijusiai aktorei Katey Sagal šiandien – 70 metų. Tiesa, ko gero, daugelis sutiks, kad garsi moteris atrodo kur kas jaunesnė, nei yra iš tiesų.

K. Sagal nusifilmavo visose serialo serijose ir už tai pelnė Auksinį gaublį. Dainininkė bei aktorė vėliau nusifilmavo daugelyje kitų serialų bei filmų. 2014 m. Holivudo šlovės alėjoje iškaldinta K. Sagal vardo žvaigždė.

Visai neseniai matėme ją pagrindiniame vaidmenyje seriale „Sukilėliai“, kurį sukūrė „Grei anatomijos“ kūrėjai, iki 2023 m. ji toliau įgarsino „Futurama“ ir filmavosi garsiame siaubo filme „Torn Hearts“.

1978–1981 m. K. Sagal buvo ištekėjusi už Freddie Beckmeierio, 1993–2000 m. – už Jacko White‘o, o 2004 m. ištekėjo už Kurto Sutterio, rašo hollywoodlife.com.

Katey yra laiminga trijų vaikų – Sarah, Jack ir Esme – motina.

Edas O‘Neillas (Elas Bundy)

„O galingasis danguje, sukūręs kalnus, jūrą ir alų...“ Ar jie galėjo sukurti juokingesnį pagrindinį popsą nei Elas Bundy?

Edas O'Neillas taip pat buvo futbolo žvaigždė, po koledžo pasirašė sutartį su „Pittsburgh Steelers“, bet treniruočių stovykloje buvo atleistas.

Devintojo dešimtmečio pradžioje jam puikiai sekėsi vaidinti šeimai skirtuose filmuose, pavyzdžiui, 1991 m. filme „Olandai“ ir vėliau komedijoje „ Mažieji milžinai“, kur jis vaidina trenerį, konkuruojantį su Ricku Moranisu.

2009 m. jis vėl pateko į televizijos šlovės muziejų su nauju personažu – Džėjumi Pritchettu ilgai rodytame laimingesniame šeimyniniame sitkome „Moderni šeima“ . Pastaruoju metu jis pasirodė 2020 m. filme „Paskutinė pamaina“ (The Last Shift) , o televizijoje – 2019 m. serialo „ Keistas miestas“ (Weird City) epizode.

Šiandien jam 78-eri, su žmona aktore Catherine Rusoff jis augina dvi dukras.

Christina Applegate (Kelly Bundy)

Kelly Bundy seriale – stereotipinė ditirambų blondinė, besidominti mada ir šokdinanti tėvą, tačiau Alas to nusipelno ir lepina ją. Šių dviejų tarpusavio santykiai, ko gero, buvo geriausi šiame seriale.

1991 m. Christina Applegate atliko didžiausią iki šiol savo vaidmenį kine, rūpindamasi savo broliais ir seserimis filme „Nesakyk mamai, kad auklė mirė“ (angl. „ Don't Tell Mom the Babysitter's Dead“). Vėliau ji grįžo į didįjį ekraną, kartu su Kameron Diaz suvaidinusi filme „The Sweetest Thing“, o pastaruoju metu ji vaidino trijuose „Netflix“ serialo „Dead to Me“ sezonuose.

2008 m. jai buvo diagnozuotas ankstyvosios stadijos krūties vėžys ir ji pasirinko dvigubą mastektomiją. Be abejo, tai buvo sunkus metas, tačiau moteris išliko pozityvi. Šiandien jai 53 metai ir ji vis dar pristato nuostabius projektus. Šiuo metu moteris jau nebeserga vėžiu, tačiau neseniai paskelbė, kad jai diagnozuota išsėtinė sklerozė.

Davidas Faustino (Bud Bundy)

Budas seriale puikiai atlieka baisaus broliuko iš pragaro archetipo vaidmenį, kurį Kelly tiesiog dievina mušti, nes jis taip pat yra nevykėlis brolis, kuriam visiškai nesiseka su moterimis.

Davidas Faustino pradėjo vaidinti 1980 m. epizode „ Little House on the Prairie“. Dauguma Faustino darbų po „Vedęs ir turi vaikų“ buvo arba kviestiniai vaidmenys kaip Budo Bandžio, arba kaip paties Deivido Faustino. Jis neturėjo puikių vaidybinių darbų, tačiau gerai sukosi, tapdamas gana sėkmingu įgarsintoju. Pastaruoju metu jis vaidino piktadarį 28 epizoduose serialo „Kaip prisijaukinti drakoną“ (angl. How to Train Your Dragon spinoff) serijoje „Dragons: Race to the Edge“.

D. Faustino taip pat dalyvavo repo žaidime D‘Lil vardu. Jo singlas pavadinimu „I Told Ya“ 1992 m. pateko į eterį. Vėliau 2008 m. jis buvo vienas iš elektronikos albumo „Hollowdreams“ autorių.

2015 m. lapkritį jo mergina Lindsay Bronson pagimdė dukrą, o Faustino, kuriam šiuo metu yra 50 metų, dabar dirba prie naujo animacinio filmo „Hollywould“.