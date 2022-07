Valerijus Meladzė koncertuos Europoje: bilietų kainos verčia išsižioti

Ir jei anksčiau bilietai į jo koncertą svyravo nuo kelių tūkstančių grivinų, tai dabar už jo pasirodymą teks mokėti kur kas daugiau. Pavyzdžiui, už staliuką prie scenos teks pakloti 36 tūkstančius grivinų, apie 1180 eurų, rašo unian.net.

Kodėl kainos taip smarkiai išaugo, nežinoma. Ir pats menininkas to dar nekomentavo.

Primename, kad anksčiau Valerijus Meladze staiga prabilo Rusijoje. Jis koncertavo net po to, kai planavo palikti sceną.

Rusijos propagandistai nėra patenkinti V. Meladzės elgesiu. Jų nuomone, atlikėjas pelnosi iš šalies, kurios veiksmus smerkia, piliečių.

Daugelis menininkų, atlikėjų buvo persekiojami dėl pasisakymų apie dabartinę politinę situaciją Ukrainoje, daugelis jų prarado pelningus kontraktus ir galimybes koncertuoti. Ne išimtis buvo ir rusų atlikėjas Valerijus Meladzė, kuris praėjusį mėnesį paskelbė apie planus keisti profesiją.

Valerijus Meladzė užaugo darbiniame Batumio kaime, inžinierių šeimoje, ir nors nuo vaikystės mėgo muziką, išvyko studijuoti į Mykolajivo laivų statybos institutą, pavadintą Admirolo Makarovo vardu. Tačiau būdamas studentas Valerijus jau dainavo grupėje, o baigęs universitetą kartu su broliu Konstantinu prisijungė prie roko grupės. Muzika nesutrukdė Meladzei apsiginti daktaro disertacijos.

Jau daugiau nei 30 metų Valerijus Meladzė dainuoja dainas apie meilę: „Pone“, „Aktorė“, „Gražuolė“, „Aš negaliu gyventi be tavęs“. Klausytojai idealizuoja atlikėją, daugiavaikį tėvą ir pavyzdingą šeimos vyrą. Ant jo reputacijos dėmė atsirado, kai visuomenė sužinojo apie vedusio Meladzės romaną su kita moterimi.

Net ir po metų neapykantos vokalistą ir toliau žmonės vadina namų šeimininke ir kaltina trijų dukrų motinos išdavyste.

Dainininko karjerai istorija apie romaną su meiluže netapo pražūtinga, nes jo koncertuose vis dar lankėsi minios gerbėjų. Tačiau jo kritika Rusijos armijos veiksmams vasario 24 dieną Ukrainoje paveikė Meladzės žvaigždės statusą pasauliniu mastu.

Birželio 23 dieną Valerijui Meladzei sukako 57 metai, ir čia prisiminsime situacijas, kai gerbėjai buvo pasirengę nuo jo nusigręžti.

Sugadintas romantiko įvaizdis

Valerijus Meladze dainą „Auksinė garbana“ (Zolotistyj lokon) skyrė Irinai Malukhinai. Įsimylėjėliai susipažino trečiame kurse, o 1989-aisiais susituokė. Pirmąjį smūgį poros santuokai sudavė tragedija: poros sūnus mirė 10 dieną po gimimo. Irina suprato, kad tik dar vienas nėštumas gali išgelbėti ją nuo sielvarto. Taip ir atsitiko: po trijų mėnesių Malukhina suprato, kad po širdimi nešiojasi antrą vaiką nuo Meladzės.

Moteris savo vyrui, kuris akimirksniu virto populiariu atlikėju, padovanojo tris dukras: Ingą, Sofiją ir Ariną. Akivaizdu, kad jau tada šeimoje brendo neišsprendžiamos problemos, nes 2000-aisiais Meladzė rimtai įsimylėjo vokalistę Albiną Dzhanabajevą. 2004 m. dainininkė su Valerijumi susilaukė sūnaus Kostios, o jo žmona tikėjo, kad vaiko tėvu tapo nežinomas muzikantas.

Meladzė nuolat užtrukdavo darbe, iš buvusio intymumo su žmona neliko nė pėdsako. Nepaisant to, jos vyro šaltumas iš pradžių buvo siejamas su nuovargiu. 2009-aisiais spauda pradėjo rašyti apie slaptą vyro romaną su kolege, istorija staiga pakilo į viešumą. Meladzė su žmona išsiskyrė, o 2014 m. Valerijus surengė privačias vestuves su Albina.

Žinoma, aistros aplink meilės trikampį nenuslūgo, nes karts nuo karto iškildavo naujų Meladzės romano su Džanabajeva detalių. Dainininkas atsisakė kalbėti apie pasikeitusio elgesio priežastis, o kartą prisipažino išdavęs žmoną, neįvardydamas savo meilužės.

Atėjus vasario 24-ajai situacija pasaulyje pasikeitė. Valerijaus brolio Konstantino širdies draugė Vera Brežneva prisipažino, kad jos vyras buvo Kijeve, kur slėpėsi nuo sprogimo rūsiuose. Tuo pat metu Konstantinas Meladzė nekalbėjo politikos tema, kitaip nei jo brolis, kuris maldavo valdžios sėsti prie derybų stalo ir pasmerkė tai, kas vyksta Ukrainoje.

Pasekmės jam kirto skaudžiai: Valerijaus Meladzės vardas buvo skubiai pašalintas iš koncertinio plakato kovo 8-ajai. Tuomet organizatoriai nusprendė dainininko pasirodymą atidėti, o į šventę pakviesti Aleksandrą Serovą ir Jurijų Antonovą. Tačiau Meladzė suskubo paaiškinti, kad koncerto atšaukimas buvo susijęs su Valerijaus Šotajevičiaus sveikatos problemomis, o ne su politika.

Iki kovo pabaigos dainininkas apie susidariusią situaciją tylėjo, kol socialiniuose tinkluose paskelbė apie savo „Telegram“ kanalo sukūrimą.

Naują rusų agresijos bangą sukėlė žiniasklaidos nutekintas Meladzė ant motociklo: buvo paskelbta, kad atlikėjas važinėja naujausiais mersedesais, geria 12 metų senumo viskį. Kaip paaiškėjo, žvaigždė balandį pasirodė uždarame įmonių vakarėlyje Sankt Peterburge, tačiau pagrindiniai jo koncertai ir toliau buvo atidėti.

„Meladzė netyli ir dėl to prarado viską. Mėgstamiausio visos Rusijos, taip pat Ukrainos, Gruzijos atlikėjo negalima pamatyti per televiziją ir klausytis per radiją. Tikriausiai jie klausys kasečių, diskų “, – apie tai, kas vyksta, „YouTube“ laidoje ZhVL kalbėjo Tatjana Lazareva.

Gegužės pradžioje pasirodė informacija, kad didelis Turkijos viešbutis, planavęs surengti bendrą Veros Brežnevos, Valerijaus Meladzės, Ani Lorak ir Elkos koncertą, dėl susiklosčiusios padėties pasaulyje renginį atšaukė. Pasklido gandai, kad Rusijoje darbo netekę broliai Meladzės persikėlė gyventi į Prancūziją. Apie Valerijų net buvo kalbama, kad jis tiesiog oro uoste sudegino dokumentą dėl Rusijos Federacijos nusipelniusio artisto vardo suteikimo. Dainininkas paneigė spėliones ir pavadino jas absoliučiu melu.

Kol vieni ir toliau šmeižė Meladzę, kiti buvo nusiminę, nes atlikėjas dingo. Dainininko mintys apie profesijos keitimą privertė gerbėjus susimąstyti, kad jo reikalai išties blogi. Jis teigė besiverčiantis mokslu giluminio skysčių valymo srityje, o neseniai, perskaitęs disertaciją ir susipažinęs su naujais tyrimais, sukūrė įrenginį cheminiams elementams iš jūros vandens išgauti.

„Tai labai perspektyvi kryptis. Naujas tikslas mane įkvepia, sukelia kūrybinį jaudulį. Muzika išlieka mano mėgstamiausias dalykas, nors ir praradau bet kokį susidomėjimą šou verslu. Man dainų formatai, radijo stočių rotacijų skaičius ir dalyvavimas filmavime televizijoje nebesvarbūs. Tikrai žinau, kad mano dainos jau seniai gyvuoja ir ilgai gyvens klausytojų dėka“, – dalijosi dainininkas.

Kim Breitburg padarė išvadą, kad menininkas apie pasitraukimą iš šou verslo priėmė apimtas emocijų. Gerbėjai prisiminė, kaip Meladzė džiaugėsi suartėjus su šeima saviizoliacijos laikotarpiu, ir užsiminė, kad ši priežastis gali lemti jo pasitraukimą nuo scenos.