Valdas Burnys – apie gyvenimą tarp dviejų šalių, ūkininką sūnų ir kodėl vasarą nematė žmonos

Valdas su žmona Aušra prieš septynerius metus pirmą kartą pusmečiui išvyko į Ispaniją, o dabar šį kraštą vadina namais. Tiesa, tik antraisiais, nes didžiąją dalį laiko V. Burnys praleidžia gimtinėje – juk reikia prižiūrėti šeimos ekologinį ūkį, o ir koncertų vasaros savaitgaliais netrūksta.

„Vasarą visą laiką būnu Lietuvoje – savaitgaliais vyksta koncertai ir miestelių šventės, o kitomis dienomis už traktoriaus vairo su sūnumi reikia važinėti po laukus ir darbuotis ūkyje. Žiemos metu jau daugiau laiko praleidžiu Ispanijoje, bet vis tiek tenka sulakstyti į Lietuvą, sutvarkyti reikalus, taip pat vienas kitas koncertas iškrenta. Toks gyvenimas tarp dviejų šalių“, – naujienų portalui tv3.lt pasakojo V. Burnys.

REKLAMA

REKLAMA

Priešingai nei Valdas, jo žmona Aušra nuolat gyvena Ispanijoje ir į Lietuvą sugrįžta retai. Kaip atskleidė V. Burnys, dėl to juodu matosi ne taip ir dažnai, o šiltąjį sezoną apskritai praleido atskirai.

REKLAMA

„Žmona Ispanijoje turi nekilnojamojo turto įmonę, tad gyvena čia nuolatos, o aš turistauju. Vasarą apskritai nepavyksta mudviem pasimatyti, nes dėl ūkio darbų ir koncertų visą laiką leidžiu Lietuvoje, tik rudenį atskrendu į Ispaniją“, – teigė jis.

Valdas Burnys atskleidė, ką veikia Ispanijoje

Tačiau atvykęs prie Viduržemio jūros, Valdas ne tik mėgaujasi ispanišku klimatu, bet ir tampa pagalbininku verslą turinčiai žmonai.

REKLAMA

REKLAMA

„Aušra užsiima labai plačia veikla, liečiančia nekilnojamąjį turtą, tad mūsų rytai Ispanijoje taip ir prasideda – nuo darbo su klientais. Kai būnu laisvas, padedu ir nuvažiuoju, kur reikia, apvežioju klientus po objektus. Popiet jau turime porą valandų nulėkti pabūti prie jūros, o po to ir vėl kažkas skambina, reikia daryti, pirkti, vežti. Taip ir pralekia dienos“, – savo kasdienybe dalijosi pašnekovas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ispanijoje Valdui labiausiai patinka trys dalykai – jūra, saulė ir maistas. O štai minusų V. Burnys sako nė nepastebėjęs. Tiesa, vienas ispanų įprotis jam iš pradžių buvo itin neįprastas.

„Pradžioje atrodė, kad šioje šalyje žmonės viską daro labai lėtai. Bet po to supratau, kad tai – didelis pliusas. Ispanai niekur neskuba, daugiau šypsosi ir yra labiau atsipalaidavę. O kai pabūni tarp tokių žmonių, pats perimi tas savybes. Tuo tarpu grįžus į Lietuvą – vėl nuolat leki, reikalai veja vienas kitą, jaučiasi lengva įtampėlė“, – pripažino „Išjunk šviesą“ lyderis.

REKLAMA

Pasidomėjus, ar pavyko Valdui išmokti ispanų kalbą, pašnekovas savo įgūdžius apibūdino kaip „turgaus lygio“: „Žmona kalba puikiai, nes mokėsi to su profesionalais. O mano įgūdžiai ne tokie geri, bet man to pakanka. Kartais pasimokau, sužinau naujų žodžių, tačiau taisyklingai išmokti šią kalbą yra labai sudėtinga.“

Scenoje – 35 metus

Dvi pagrindines veiklas turintis V. Burnys sako, kad prioritetą ir toliau teikia ūkininkavimui, tik po to – koncertams. Tačiau paklaustas, ką rinktųsi, jei tektų pasirinkti tik vieną veiklą, Valdas neslepia – tai būtų muzika.

REKLAMA

„Su koncertais yra taip – atvažiavai, savaitgalį atgrojai ir visą savaitę gali nieko neveikti, – juokėsi dainininkas. – O ūkyje yra kur kas daugiau įtampos.“

Be to, šiemet sukanka 35 metai nuo grupės „Išjunk šviesą“ veiklos pradžios. Pasak pašnekovo, per visą grupės gyvavimo laikotarpį jam labiausiai įsiminė 2005–2007 metų periodas.

„Tuo metu turėjome daugiausiai užsakymų, iki šiol atsimenu, kaip per Jonines dirbome net trijuose koncertuose. Negalėjome atsikvėpti, iš vieno lėkdavome į kitą, net patys nesuprasdami, kas vyksta. Na, o po to Lietuvoje prasidėjo toji nelemtoji krizė“, – prisiminė V. Burnys.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Vaikai mėgaujasi atradę save

Valdas ir Aušra yra užauginę du vaikus – Roką ir Aistę. Judviejų sūnus stipriai prisideda prie šeimos verslo. Pokalbio metu V. Burnys prasitarė, kad po truputį planuoja ūkį perleisti atžalai.

„Mane stebina, kad Rokas labai tuo mėgaujasi, domisi, seka naujausias ūkininkavimo technologijas. Sūnus ten būna iki sutemų, o pamatęs kokį žvėrelį, fotografuoja ir siunčia man, sako: „Žiūrėk, kas iš miško išlindo.“ Man labai džiugu, kaip jis tuo mėgaujasi, nes reikės, kad sūnus jau po truputį perimtų ūkį, jog aš galėčiau šiek tiek patinginiauti. – nusijuokė pašnekovas. – Bet kol kas dirbame kartu, padedame vienas kitam.“

REKLAMA

O ką šiandien gyvenime veikia Valdo ir Aušros dukra Aistė, gal taip pat prisideda prie šeimos verslo?

„Ji apsikrovusi savo darbais – turi jogos studiją. Dukra taip pat moka vairuoti traktorių, bet pastaruoju metu į ūkį atvažiuoja pasimėgauti tik derliumi“, – šyptelėjo V. Burnys.

Prakalbęs apie vaikus, Valdas pasidžiaugė, kad visa šeima, nors kartais ir leidžia laiką skirtingose šalyse, išlaiko artimą ir glaudų ryšį, aktyviai bendrauja per socialinius tinklus.

REKLAMA

„Turime šeimos pokalbių grupę telefone – pastoviai susirašome, kalbame per vaizdo skambučius. Kai visi esame Vilniuje, einame kartu pietauti, o vaikai kartais atvyksta pas mus pabūti ir į Ispaniją“, – kalbėjo jis.

Pokalbio pabaigoje prakalbus apie svajones, Valdas išdavė turintis vieną norą. Pasirodo, vyras trokšta išmokti skraidyti lėktuvu.

„Žinoma, ne keleiviniu. – juokėsi jis. – Bet tikrai būtų įdomu baigti kursus ir kokiu nors lėktuvėliu paskraidyti. Čia toks noras ateičiai, kai bus daugiau laiko.“