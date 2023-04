Vaikinas merginos sėdmenis fotografavo per pasimatymą ir buvo pričiuptas: sulaukė netikėto atsakymo

„Babestation“ gražuolė papasakojo apie savo pasimatymų siaubą ir atskleidė, kad jau šešerius metus yra vieniša.

Alyssa Jay (6 nuotr.) Alyssa Jay (nuotr. Instagram) Alyssa Jay (nuotr. Instagram) Alyssa Jay (nuotr. Instagram) +2 Alyssa Jay (nuotr. Instagram) Alyssa Jay (nuotr. Instagram) Alyssa Jay (nuotr. Instagram)

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Alyssa Jay

Alyssa Jay pasakojo, kad potencialūs kandidatai pasijunta keistai, kai sužino, kad ji tiesioginiame eteryje erzina ištvirkusius skambintojus.

Brunetė, kuri užblokavo „Everton“ futbolininką po to, kai jis tapo „bjaurus“ per „Snapchat“, laidoje „Option One Podcast“ papasakojo apie tai, kaip jai nesisekė su vyrais. O blogiausias jos pasimatymas buvo tas, kai ji pagavo vaikiną, kuris padarė netinkamą jos nuotrauką ir nusiuntė ją savo bičiuliams per „WhatsApp“.

27 metų Alyssa prisiminė: „Turėjau vaikiną, su kuriuo nuėjome į pasimatymą, ir aš pagavau jį nufotografavusį mano užpakaliuką. Jis įjungė savo telefono blykstę. Mes buvome užeigoje. Aš paklausiau: „ką tu darai“, o jis: „o, aš tik įdedu tai į grupės pokalbį“. Aš sakau „ką“, o jis: „Aš tiesiog sakau vaikinams, kad esu su „Babestation“ mergina.“

„Jaučiu, kad būtent dėl to jis nuėjo į pasimatymą su manimi, kad galėtų papasakoti savo draugams. Tai buvo tarsi pasigyrimas, o ne susidomėjimas manimi“, – pridūrė ji.

Alyssa iš Norfolko iš karto nebepasakoja žmonėms, kuo ji gyvena. Ir ji tiki, kad darbas „Babestation“ „100 proc. veikia“ jos meilės gyvenimą.

Aiškindama, kaip tai vyksta, ji sakė: „Kai kalbėdama su žmonėmis pasakydavau, kad dirbu „Babestation“, arba jie pamatydavo mano „Instagram“, kad dirbu „Babestation“, jie tapdavo gerbėjais, įsitraukdavo į tai ir pradėdavo mane stebėti internete. Man vaikinai siųsdavo nuotraukas į televizorių ir sakydavo: „Aš dabar tave stebiu“, o aš atsakydavau: „Kodėl? Tu bet kada gali man paskambinti ir pasikalbėti“. Man tai atrodo šiek tiek keista.“

Anksčiau šį mėnesį Alyssa pasakojo, kad bendravo su „Premier“ lygos žvaigždę, o galiausiai jį užblokavo socialiniuose tinkluose už tai, kad jis tapo „agresyvus“, kai maldavo jos nuogybių.

Kalbėdama su „Daily Star“, ji sakė: „Jis siuntė įžeidžiančias žinutes. Jis vis kartojo „noriu tave pamatyti“ ir „atsiųsk man nuotraukų dabar, atsiųsk man nuotraukų dabar“, ir jis priekabiavo prie manęs. Tai buvo beprotiška.“