Vaida Poderytė ir Laurynas Suodaitis įkūnijo kultinio filmo personažus: ar atpažinsite?

Naujojo projekto vedėjais tapo netikėtas duetas – TV laidų prodiuserė Vaida Poderytė-Bernatavičė ir verslininkas, nuomonės formuotojas Laurynas Suodaitis, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Jie žiūrovus pakvies į nepamirštamą kelionę po kino ir kulinarijos pasaulį, atrandant naujus skonius ir geriausius filmus.

Laida pateiks atsakymus į dažniausiai savaitgalį užduodamus klausimus

Ką šiandien valgome? Ką šiandien žiūrime? Tai – bene dažniausiai savaitgaliais namuose kylantys klausimai. Naujas kulinarinis šou ir jo vedėjai, gero maisto bei kino mylėtojai, turi atsakymus į abu klausimus!

Ilgametės žiūrovų tradicijos „Šeštadienio gero kino vakaras“ įkvėpta laida leis namuose susikurti ir kiną, ir restoraną.

Eterio dieną per TV3 rodomas šeštadienio filmas – pagrindinė laidos vedėjų Lauryno ir Vaidos gaminamo patiekalo inspiracija.

Kiekvienoje laidoje žiūrovai ne tik sužinos netikėtų ir įdomių faktų apie vakare rodomą filmą, bet ir sulauks originalių idėjų, kokią vakarienę pasigaminti savo šeštadienio kino vakarui.

Laida suteiks galimybę mėgautis kulinariniu nuotykiu, kuomet kiekvienas patiekalas bus kruopščiai derinamas prie rodomo filmo.

Sulauksite ne tik daugybės skanių vakarienių idėjų, bet ir dar giliau pažinsite kino industrijos subtilybes, kurias žiūrovams atskleis kulinarai Vaida ir Laurynas.

Kinas ir maistas – dvi Vaidos aistros

Anot Vaidos, naujoji laida žiūrovams namuose padės susikurti ypatingą atmosferą, kuri kiekvieną šeštadienį pavers ypatingu.

„Šiuolaikinis gyvenimo tempas – itin greitas ir varginantis, tad labai norime, kad mūsų laida įkvėptų pasimėgauti ramiu laiku su skaniu, naminiu maistu ir puikiu filmu“, – sako V. Poderytė-Bernatavičė.

Nors anksčiau Vaidą televizijos ekranuose bei vedėjos rolėje buvo galima išvysti gana dažnai, pastaruosius metus ji daugiau dirbdavo už kadro. Todėl sugrįžimas į ekranus jai – dar vienas malonus gyvenimo iššūkis. Tiesa, pastarasis daugiau kelia malonų jaudulį nei baimę.

„Labai džiaugiuosi savo laidos partneriu Laurynu – jis, kaip ir aš, yra tikras kulinarijos fanatikas. Esame tos pačios kartos žmonės, augdami skaitėme tas pačias knygas ir žiūrėjome tuos pačius filmus, tad tikrai puikiai susikalbame ir vienas kito neužgožiame. Priešingai – papildome“, – teigia moteris.

Kaip teigia Vaida, kinas ir maistas – dvi didžiulės jos aistros.

„Kai tik turiu laisvesnio laiko, visada keliauju į virtuvę ir gaminu. Daug šia sritimi domiuosi, drąsiai eksperimentuoju. Maistas yra mano meilės kalba. Neverčiu valgyti iki paskutinio kąsnio, tačiau man labai gera matyti, kai mano gamintu maistu žmonės mėgaujasi“, – sako Vaida.

Tiesa, nors savęs kino kritike ir nelaiko, kino sritimi Vaida pripažįsta taip pat labai besidominti. O kadangi prie kino yra tekę prisiliesti ir anksčiau, ji yra įsitikinusi, kad laidos metu pavyks pasiūlyti ne tik gardžių receptų, bet ir pateikti negirdėtų istorijų apie filmus bei jų kūrybinius procesus.

Laurynas atskleidė, kas jį įkvėpė naujam iššūkiui

Kino magija ir maistas nesvetimi ir antrajam laidos vedėjui – L. Suodaičiui.

Visą vasarą po Lietuvą su kulinariniu kelionių projektu „Maisto kelias“ keliaujantis Laurynas teigia, kad vedėjo rolėje šiandien jaučiasi kur kas tvirčiau, todėl naują iššūkį priima itin džiaugsmingai.

„Labai džiaugiuosi prisijungęs prie tokio išskirtinio projekto. Manau, kad projekto koncepcija yra įdomi vien dėl savo dinamiškumo. Vis kitas filmas įkvėps naują temą, kurią galėsime perteikti ne tik per maistą ir įdomius pasakojimus, bet ir per savo įvaizdį. Patirtis būnant vienu iš „Maisto kelio“ vedėjų suteikė naudingų pamokų – prieš kameras jaučiuosi daug tvirčiau. Pasitikėjimo prideda ir daug patirties sukaupusi kolegė Vaida. Iš to, kiek jau kartu dirbome, supratau, kad esame puikus, vienas kitą papildantis duetas“, – pasakoja L. Suodaitis.

O kokį filmą Laurynas pavadintų savo mėgstamiausiu?

Laurynas išduoda, kad tai – legendinis „Krikštatėvis“.

„Esu didelis kino gerbėjas – domiuosi šia industrija. Turėdamas laisvo laiko, dažnai jį leidžiu pasinėręs į gero filmo ar serialo siužetą. Nežinau, kas gali būti geriau už gero kino ir skanaus, naminio maisto susivienijimą. Smagu, kad su savo laida žiūrovams namuose galėsime padėti susikurti ir kino teatrą, ir restoraną“, – teigia vyras.

Tokią pat aistrą Laurynas jaučia ir maisto gamybai.

„Maisto gaminimas yra didelė mano gyvenimo dalis. Man patinka skaniai valgyti, gaminti, lepinti sūnų, ar, subūrus artimuosius, juos vaišinti. Labai mėgstu kepti steikus – grilio patiekalai yra stiprioji mano pusė. Esu tikras grilio fanatikas! Taip pat mėgstu eksperimentuoti ir išbandyti kitų pasaulio šalių virtuvės receptus“, – pasakoja verslininkas.

Na, o ko gali tikėtis naujojo projekto žiūrovai?

Laurynas su entuziazmu pasakoja, kad jie išgirs ne tik daug naudingų patarimų, susijusių su maisto gamyba, bet ir sužinos išieškotų ir mažai kam žinomų faktų apie geriausius visų laikų filmus.

„Su žiūrovais pasidalinsiu įvairiomis savo atrastomis maisto gamybos technikomis. Aš visada siekiu viską daryti protingai, o ne sunkiai, todėl net ir sudėtingiausius receptus stengiuosi padaryti kuo paprastesnius. Noriu, kad ir mūsų žiūrovai galėtų lengvai pasisemti įkvėpimo bei pritaikyti šias technikas savo virtuvėje. Be to, dalinsimės savo žiniomis ne tik apie kulinariją, bet ir apie kiną. Kartu su Vaida gilinsimės į dar negirdėtus filmų faktus, kalbėsime apie jų kūrimo procesus, režisierius bei aktorių darbą. Visa tai darysime linksmai ir įdomiai, siekdami ne tik informuoti, bet ir suteikti smagių akimirkų mūsų žiūrovams“, – apie naują projektą kalba L. Suodaitis.

Naujas filmas – naujas patiekalas ir įvaizdis

Filmo siužetas kas kartą ne tik inspiruos vedėjų gaminamus patiekalus, bet ir formuos vedėjų įvaizdį.

Įvaizdinėje laidos fotosesijoje, stoję prieš fotografo Evaldo Rudžio objektyvą, Vaida ir Laurynas atkartojo kultinio filmo „Ponas ir ponia Smitai“ (angl. „Mr. and Mrs. Smith“) pagrindinius herojus.

Stilistas Joringis Šatas bei grožio meistrės Maria Šemeliak ir Olha Zaburdaieva laidos vedėjams sukūrė išties žvilgsnius kaustančius įvaizdžius – Vaida pasipuošė įspūdinga „ŠaŠa“ kurta juoda ilga suknele, o Laurynas vilkėjo klasikinį juodą kostiumą.

„Ne tik mūsų gaminami patiekalai, bet ir mūsų įvaizdžiai laidose atspindės filmo dvasią. Šįkart trumpam tapome ponu ir ponia Smitais. Toks visapusis įsijautimas į mūsų laidas inspiruojančių filmų siužetus – labai smagus žaidimas“, – sako V. Poderytė-Bernatavičė.

Kino magija ir pažintis su kinu iš arčiau bei filmų tematikos įkvėpti, originalūs ir labai gardūs patiekalai, pokalbiai su televizijos ir kino industrijos atstovais, pasišventusių gastronomijai laidos vedėjų V. Poderytės-Bernatavičės ir Lauryno Suodaičios kulinariniai patarimai bei negirdėti faktai – naujame, dar lietuviškoje televizijoje nematytame formate apie kino ir kulinarijos įkvėpimus „Gero savaitgalio receptas“!

„Gero savaitgalio receptas“ – naujajame TV3 sezone!