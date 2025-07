„Taip man ir reikia“: Paluckas atsiprašinėja už pamirštą skolą

„Taip man ir reikia“, – interviu BNS antradienį sakė ministras pirmininkas.

Politikas teigė, kad pirmą dalį priteistos 16,5 tūkst. eurų žalos sumokėjo, o vėliau buvo sudėliotas mokėjimų grafikas, kurio jis nesilaikė, tad galiausiai atliko ir antrą pavedimą už pradelstus mokėjimus.

G. Paluckas teigė manęs, kad antru mokėjimu sumokėjo visą priteistą sumą, nors taip nebuvo.

Jis ragino dėl šios situacijos neieškoti kaltųjų Vilniaus savivaldybėje, kur G. Palucko turima sumokėti suma nebuvo įtraukta į apskaitos sistemą.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 metais konstatavo, kad G. Paluckas piktnaudžiavo tarnyba, nes būdamas Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriumi protegavo graužikų naikinimo paslaugas teikusią savivaldybės įmonę.

Už tai jam skirtas lygtinis laisvės atėmimas dvejiems metams ir priteista 16,5 tūkst. eurų žalos atlyginimo pagal Vilniaus savivaldybės civilinį ieškinį.

„Laisvės TV“ ir tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“ praėjusią savaitę paskelbė, kad atlyginti priteistą 16,5 tūkst. žalą premjeras baigė tik šių metų liepą, pervedęs likusius 4,9 tūkst. eurų.

Pats G. Paluckas su savivaldybe buvo sutaręs tą padaryti iki 2015-ųjų pabaigos.

– Pasakykite, kaip nutiko, kad jūs, tą trečdalį atlygintinos žalos pamiršote ir prisiminėte tik po žurnalistų klausimų?

– (Nesusimokėjau – BNS) dėl natūralaus žmogiško žioplumo ir klaidos. Aš tikrai nuoširdžiai dėl to apgailestauju Buvo sudėliotas grafikas, pirmiausia sumoku tuos 15 tūkst. litų, likusį (mokėjimą – BNS) išdėlioju. Tuomet buvo kaip tik ir būsto įsigijimo visa epopėja, turėjau reikalų ir buvau nuoširdžiai, sakau, šventai įsitikinęs, kad aš pirmą sumokėjau. Paskui praleidau visus terminus, viskas, taip, čia mano kaltė, sumokėjau likusią susikaupusią (dalį – BNS) ir ta skola atmintyje įsirašė (kaip sumokėta – BNS) ir viskas.

Atitinkamai, aš gi pats dirbau savivaldybėje, ar aš būčiau prisiminęs, kiti būtų prisiminę, būtų iš algos išskaičiavę. Kitos dvi kadencijos, tai gi ne socdemai valdžioje buvo, būtų kažkaip pamatę, būtų pasakę, būčiau, aišku, sumokėjęs. Kam man tai reikalinga, absoliučiai nereikalinga ir reputacinė žala, ir triukšmas. Žmonės puikiai gi supranta, skolingas, tai ten atbėgs, išieškos, o dabar atrodo, kad Paluckas išskirtinis.

Aišku, čia yra mano absoliučiai atsakomybė ir kaltė, dėl to ir nereikia savivaldybėje ieškoti kažkokių tai atsakingų. Aš turėjau prisiminti, aš turėjau savo tą skolą ir sutvarkyti. Dabar jau gavosi taip, kad ją sutvarkiau ir dar galų gale sumokėjau palūkanas. Taip man ir reikia.

– Tai jūs norite pasakyti, kad tiesiog pamiršote apie tą likusį trečdalį mokėjimo?

– Noriu pasakyt, kad pagal tą suderintą mokėjimų grafiką būtent taip ir buvo, kad pirmą sumoki, o paskui išdėstytas tas mokėjimas. Ir mano atmintyje, sakau, tai įsirėžė, kaip aš pirmą sumokėjau, o paskui, praleidęs tuos grafikus, čia irgi mano kaltė, sumokėjau (man atrodė – BNS) likusią dalį. Tai mano atmintyje tai yra taip įsirėžę. Tai yra sena istorija, 11 metų. Nu tai, kaip sakoma, tai tiktai patvirtina, nes tikrai aš minčių jokių ar kažkokių įspėjimų, priminimų apie tai tikrai neturėjau, nes ateidamas jau į Seimą, tai aš jeigu būčiau žinojęs ir būčiau prisiminęs, tai gi būčiau šitą klausimą paėmęs ir sutvarkęs.

– O jūs norėtumėte dėl to atsiprašyti?

– Be jokių abejonės. Dabartiniam kontekste žinau, kad dalis visuomenės netikės, dalis yra pikti, dalis, kaip sakyti, kitas istorijas vis dar vertina, bet aš tikrai noriu atsiprašyti, tai yra labai apmaudus neapdairumas iš mano pusės, žioplumas. Dėl to dabar visa visuomenė turi svarstyti, išgyventi ir samprotauti. To tikrai aš, garbės žodis, nesiekiau.

– Premjere, kaip jūs reaguojate į tas abejones, jog negalėjote būti renkamas į Seimą dėl to, kad nebuvote pabaigęs atlikti bausmės?

– Aš manau, kad tai nėra kažkokios interpretacijos, jau šis klausimas yra išaiškintas teisininkų. Yra pateikta informacija, kas yra bausmė, kas yra civilinis ieškinys, žalos atlyginimas ir kad ta informacija teisingai buvo atspindėta valstybės registruose ir pateikta Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK). Tai aš manau, kad šitas klausimas jau per šias dienas yra lyg ir išspręstas.

– Niuansas tik turbūt ir yra tas, kad apkaltinamajame nuosprendyje buvo parašytas įpareigojimas žalą atlyginti per metus, tai yra kol galioja jūsų lygtinis įkalinimas, ir kad taip bus pasiekti bausmės tikslai. Bet to nepadarėte.

– Kaip sakyti, čia jau yra kodekso ir teisės nuostatų išaiškinimai, bet Rinkimų kodekse yra aiškiai pasakyta, kas turėtų būti padaryta arba nepadaryta, tai yra baudžiamojo poveikio priemonės. Kadangi tokių man taikyta nebuvo, o buvo civilinė žala priteista atlyginti, tai aš manau, kad šis klausimas tikrai teisine prasme yra išspręstas. Bet aš dabar nesiimsiu teisėjo vaidmens savo paties byloje. Aš manau, kad VRK, Vidaus reikalų ministerija pateikė informaciją. Manau, kad tai yra objektyvu ir teisiškai tikra.

– Andrius Tapinas ir Šarūnas Černiauskas sako turintys dar informacijos apie jus, tačiau nežinome kol kas apie ką. Gal jūs galite pasakyti, ar yra dar kažkas, ko apie jus nežinome?

– Žinokite, aš tikrai nežinau apie tyrėjų kažkokias dar informacijas ar dar kažkokias tai istorijas. Ką aš matau, yra žiūrima į mano, būnant privačiu asmeniu, verslo iniciatyvas, įsigytus objektus, inicijuotus projektus. Manau, kad daugiau aš neprisimenu, nežinau, kas dar galėtų kelti, ar visuomenės susidomėjimą, ar kažkokius tai įtarimus, ar panašius dalykus. Tiesiog aš negaliu to komentuoti, nes tikrai nežinau.

– Spaudimas jums trauktis iš pareigų nemažėja. Prezidentas irgi pasakė, kad jeigu bent viena iš tyrimus atliekančių institucijų duos neigiamus atsakymus dėl jūsų, turėsite trauktis. Kaip jūs į visa tai reaguojate?

– Opozicija visada siūlo trauktis ir opozicija šiaip jau ir nebalsavo nei už mane, nei už šią Vyriausybę, nei už šios Vyriausybės programą. Tai kažko labai stebėtis dėl to aš tikrai nematau jokio reikalo. Su koalicijos partneriais mes bendraujame, situaciją jie žino. Kai kurie koalicijos partneriai panašius, sakykime, tam tikrus informacinius užpuolimus yra patyrę.

Su prezidentu taip pat bendraujame dalykiškai, aš galiu tiktai patvirtinti, kad prezidentas yra teisus. Yra tyrimai, tie tyrimai turi būti pabaigti ir turi būti pateikti atsakymai. Čia daugiau nėra jokių interpretacijų.

– „Redakcijos“ paskelbtoje žemės atkūrimo ir sklypo nusipirkimo istorijoje gali susidaryti įspūdis, kad pasinaudojote pažintimis, o galbūt ir savo tarnybine padėtimi, kad iš paveldėtojų iš karto įsigytumėte šviežiai suformuotą sklypą miške. Ar galite paaiškinti to įsigijimo aplinkybes, kaip jums pavyko apskritai jį taip greitai rasti po to, kai jis buvo suformuotas?

– Gal nustebinsiu, bet tai yra to laikotarpio visiškai įprasta verslo praktika. Vykstant restitucijai, žemės nuosavybės atkūrimui, dalis savininkų norėdavo tos atkurtus sklypus sau palikti, kažkokiam vėlesniam laikotarpiui, o dalis jų atkūrimo proceso metu dalindavosi ta informacija su advokatais, nekilnojamojo turto pardavėjais ir tarpininkais.

Tad čia nėra jokios mistikos. Tiesiog ta informacija pasiekdavo greitai ir visus, norinčius arba ketinančius įsigyti kažkokius tai sklypus. Na, o dėl mano, kaip sakyti, dalyvavimo, aš tikrai esu atsakęs – aš niekaip nedalyvavau tų sklypų formavime ir nepasinaudojau jokia tarnybine padėtimi ar panašiai. Priešingai, šitoje situacijoje sakyčiau, kad po visų šitų ginčų valstybė man kompensavo dalį įsigytų sklypo kainos, tai manyčiau, kad aš čia esu nukentėjusioji pusė šioje istorijoje.

– Ar jūs galite patikinti, kad Julius Arlauskas irgi neturėjo įtakos to sklypo suformavimui?

– Pono Arlausko reikėtų paklausti, bet tikrai aš esu įsitikinęs, jog šiam procesui kažkokios tai įtakos niekas tikrai, jokios specifinės tikrai nėra turėjęs. Tai yra mano toks žinojimas. Taip, tai 16 metų, bet tai yra mano žinojimas, mano informacija šiandien.

– Paskutinis klausimas, ar manote, kad prezidentas yra nusipelnęs kažkokių papildomų paaiškinimų apie jus ir jeigu taip, tai kada juos pateiksite?

– Su prezidentu mes bendraujame labai dalykiškai. Kiekvieną kartą, jeigu turi kažkokių klausimų, aš stengiuosi juos atsakyti taip išsamiai, kokią informaciją tuo metu turiu. Tai tikrai neturiu kažkokių tai abejonių dėl mūsų su prezidentu bendravimo.

– Ačiū už pokalbį.