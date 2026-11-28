Prieš gimtadienį V. Genytė sutiko pasikalbėti su naujienų portalu tv3.lt. Pokalbio metu moteris papasakojo, kokiomis nuotaikomis gyvena besibaigiant rudeniui, kokie darbai šiuo metu užima dalį jos kasdienybės ir atskleidė, kokio didelio įvykio yra laukiama šeimoje.
Gimtadienį sutiks ten, kur jaučiasi geriausiai
Kaip atskleidė Vaida, gimtadienį šiemet ji sutiks scenoje – vyks į Telšius, kur koncertuos su projektu „Gala žvaigždės“. Galimybė tokią progą sutikti scenoje jai kelia tik pačias gražiausias emocijas – juk būtent muzika ir dainavimas yra viena svarbiausių jos gyvenimo dalių.
„Man iš tikrųjų atrodo labai prasminga švęsti savo gimtadienį scenoje, nes tai yra vienas labiausiai mane įprasminančių dalykų. Todėl nusimato tikrai labai džiugi diena. O dieną prieš susitiksiu su šeima – nueisime į restoraną, pasėdėsime ir atšvęsime“, – šventiniais planais dalijosi V. Genytė.
Nors daugeliui vėlyvas ruduo asocijuojasi su tamsa, šalčiu ir noru kuo greičiau ištrūkti į šiltesnius kraštus, Vaida į šį laikotarpį žvelgia visai kitaip. Todėl ir dabartinės V. Genytės nuotaikos – kupinos pozityvumo, šilumos ir jaukumo.
„Aš galvoju, kad tikrai gimiau labai gražiu laiku. Daug kas pasakytų, kad tai nesąmoningas metas, juk visi laimingiausi būname pavasarį ir vasarą. Bet šis laikas mane kažkaip labai apgaubia jau daugelį metų. Jis man gražus, jaukus ir ramus – net tie lapus numetę medžiai atrodo tokie teatrališki.
Be to, juk lapkritis įveda į dar gražesnį metą – Kalėdų laukimą. Jau lapkričio pabaigoje pradedame laukti švenčių, puošti namus, galvoti apie Kalėdas, Kūčių vakarienę. Man tai kažkoks stebuklo laikas, labai jį myliu, nors daug kas galbūt nori kuo greičiau išvažiuoti į Egiptą“, – pasakojo moteris.
Vis dėlto ramybės pojūtis nereiškia, kad prieš didžiąsias metų šventes atlikėjos dienotvarkėje netrūksta veiklos. Be koncertų ir renginių, ji jau penktus metus dėsto universitete. Vaida pripažino, kad šis laikotarpis darbingas, tačiau per ilgus metus išmoko net ir intensyviame ritme atrasti savąją tvarką.
„Pavasaris man dažniausiai būna toks ryškus, tarsi rėkiantis, o šis laikas – ramus. Nežinau, kodėl taip jaučiu, nes, žiūrint į tai, kiek daug darbo, iš tiesų yra visai kitaip. Rudenį būna daugiau renginių nei pavasarį, tad tikrai yra daug darbo, be to, dar ir sesijų laikas, nes dirbu ir universitete, todėl bėgimo bei lėkimo netrūksta. Tačiau nepasakyčiau, kad šis laikas man chaotiškas. Jau daugelį metų stengiuosi įeiti į tam tikrą ritmą ir tame chaose surasti teisingą discipliną. Juk betvarkėje visada reikia atrasti tvarką“, – šyptelėjo atlikėja.
Prasitarė apie džiugų įvykį šeimoje
Pasidomėjus, kaip klostėsi pastarieji metai, Vaidos žodžiuose ir balse buvo galima išgirsti vien pozityvias mintis. Kaip pabrėžė pašnekovė, ji kasdien gyvena su dideliu dėkingumu už tai, kaip atrodo jos gyvenimas.
„Pasakysiu taip – aš kiekvieną dieną gyvenu gerai. Gyvenu su didžiuliu dėkingumu už tai, kaip gyvenu, ką turiu ir kiek turiu. Nuoširdžiai jums sakau – tikrai gyvenu labai gerai, o tai apima labai daug dalykų. Negaliu tiek daug atvirauti, bet tikrai esu laiminga“, – sakė ji.
Pastarasis laikas Vaidos gyvenime buvo kupinas ir asmeninių džiaugsmų. 2026-ieji tapo pirmaisiais metais, kuriuos V. Genytė su šeima praleido naujuose namuose.
„Aišku, kad nauji namai prisideda prie tos laimės. Nors jau bus antrieji įkurtuvių metai, namai vis dar puošiami, vis atsiranda kažkas naujo. Atrodo, kad vis dar tęsiasi tas kūrybinis procesas. Tai tikrai prisideda prie dėkingumo, kurį jaučiu kiekvieną dieną“, – teigė V. Genytė.
Metų pradžioje Vaida su visais pasidalijo ir kitu maloniu įvykiu – jos sūnus baigė universitetą. O štai visai neseniai jaunuolis pranešė dar vieną naujieną, kuri į šeimos namus atnešė daugybę gražių emocijų.
„Neseniai įvyko sužadėtuvės – sūnus pasipiršo mylimajai. Jis taip pat gyvena labai gražų gyvenimą, kiekvieną dieną dėl to džiaugiuosi. Šiuo metu jis dirba pagal savo specialybę, kuri yra ekonomika ir politika. Visgi galvoja apie tolimesnes studijas, svarsto, kokias pasirinkti ir kur mokytis“, – atskleidė pašnekovė.
Paklausta apie santykius su būsima marčia, Vaida tikino, kad juos sieja gražus ryšys, paremtas pagarba ir supratingumu. Anot jos, nereikia visko idealizuoti – svarbiausia, kad santykiai būtų tikri.
„Jie susižadėjo po ketverių metų draugystės, todėl esame labai gerai viena kitą pažįstančios, sutariame gražiai. Nenoriu šių dalykų pernelyg nusaldinti, bet mūsų santykiai yra tokie, kokie turi būti. Mus sieja pagarba, supratingumas ir gražūs jausmai“, – pasakojo V. Genytė.
O kokie planai ir svajonės dar sukasi pačios Vaidos mintyse?
„Aš visą laiką noriu būti scenoje, turėti projektų, dainuoti ir dirbti tą darbą, kurį myliu ir mėgstu. Noriu būti sveika ir kad mano aplinkiniai žmonės būtų sveiki. Tokie mano tikslai – būti laimingai. O laimė susideda iš daugybės dalykų: iš to, kaip pati save realizuoju, kaip sekasi mano artimiesiems, ar jie sveiki ir laimingi. Kai jie laimingi, laiminga ir aš“, – šyptelėjo V. Genytė.