Užgeso 72-ejų dainininkės gyvybė: šeima turi vieną prašymą

Linda išgarsėjo septintajame dešimtmetyje, atlikusi Betty Everett dainos „Shoop Shoop (It's in His Kiss)“ versiją, skelbė distractify.com.

Pranešama, kad moters gyvybė užgeso gegužės 4 d.

Lindos mirties priežastis dar nepatvirtinta, tačiau jos sesuo Dee Lewis Clay (taip pat dainininkė) socialiniame tinkle parašė: „Su didžiausiu liūdesiu ir apgailestavimu dalijamės žinia, kad mūsų mylima graži sesuo Linda Lewis šiandien ramiai mirė savo namuose.“

Ji tęsė: „Šeima prašo gerbti mūsų privatumą ir leisti mums gedėti šiuo širdį draskančiu metu.“