Užfiksavo incidentą tiesioginio eterio metu: staiga susmuko „orų mergaitė“

Šeštadienį Los Andželo orų pranešėja, televizijos CBS darbuotoja ruošėsi savo reportažui 7 val. ryto, kai staiga visas jos veidas išbalo, rašo thesun.co.uk.

Vos po kelių sekundžių tiesioginiame eteryje ji jau rėmėsi į stalą, bandydama išstovėti ant kojų.

Besistengiant išlaikyti šypseną, moters akys staiga užkrito dar nepradėjus prognozuoti orų.

Jos kolegės, Nichelle Medina ir Rachel Kim, tuomet vedusios laidą, iš pradžių, atrodo, to nepastebėjo.

Medina net pakvietė ją vardu, sakydama: „Alisa, tai tikrai ramybė prieš audrą“.

Watch: Relieved to report that CBS LA meteorologist Alissa Carlson Schwartz says she is “going to be OK” after this scary moment when she fainted live on air this morning. The show went to a break as colleagues rushed to help her. pic.twitter.com/u3TI2rvZkt