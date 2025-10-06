Uždarius Lietuvos oro erdvę lietuvė Viktorija papasakojo, ką patyrė grįžtant namo: laukti teko ištisas valandas

Apie nemalonią patirtį bei tai, kas dėjosi lėktuve, Viktorija papasakojo naujienų portalui tv3.lt. Moteris su šeima iš Graikijos turėjo skristi į Vilnių, tačiau nuotykiai prasidėjo vos atvykus į Herakliono oro uostą.
„Mūsų skrydis vėlavo valandą, tačiau keisčiausia buvo tai, kad švieslentėse visai nebuvo jokios informacijos. Oro uostas – mažas, chaotiškas, net nebuvo kur prisėsti. Kai paklausdavome darbuotojų, kodėl nerodoma nieko apie vartus ar laipinimą, jie tik atsakydavo: „Stebėkite švieslentę.“
Vėliau atsirado informacija, kad skrydis bus 18:55, bet nebuvo informacijos apie vartus. Taigi tiesiog vaikščiojome aplink, kol visiškai atsitiktinai, eidami pro vienus vartus, išgirdome skambant, kad jau vyksta paskutinis laipinimas į Vilnių. Mes nebuvome tokie vieni, kiti žmonės taip pat teiravosi, kas per nesąmonės čia vyksta“, – kelionės pradžią prisiminė V. Beišienė.
Lėktuvas buvo nukreiptas į kitą oro uostą
Galiausiai Viktorija su šeima įlipo į lėktuvą, kuris skrido į Vilnių. Tačiau skrydžio laikui artėjant prie pabaigos, keleiviams buvo pranešta, kad lėktuvas leisis Kaune, nes Vilniaus oro uostas yra laikinai uždarytas.
„Nusileidome Kaune ir mums pasakė, kad po pusvalandžio praneš, kaip bus toliau. Buvome nusiteikę labai optimistiškai – tikėjome, kad oro erdvė bus uždaryta daugiausiai valandai ir visi grįšime į Vilnių. Tačiau po valandos mums pranešė, kad vis dar yra uždaryta. Keleiviai, kurie buvo iš Kauno, ėmė klausinėti, ar gali čia išlipti. Buvo pasakyta, kad tai padaryti galima, bet bagažo niekas negrąžins. Maždaug po dviejų valandų keliolika žmonių išlipo, nes kai kurie buvo su mažais vaikais, visi pervargę“, – pasakojo ji.
Tuo tarpu kiti keleiviai, tame tarpe – ir Viktorija su šeima, toliau sėdėjo lėktuve, praėjo keturios valandos.
„Labai norisi pagirti „Heston“ oro linijų palydoves, kurios buvo labai malonios, vis klausinėjo, ar nieko netrūksta, nešiojo vandenį. Pilotas leido apžiūrėti kabiną, kas vaikams buvo atrakcija. Vėliau buvo paskelbta, kad oro erdvė bus atidaryta 2:45 val. Visi apsidžiaugėme, bet galiausiai buvo pranešta, kad lieka uždaryta iki ryto, o mus laipins Kaune ir čia atiduos bagažą“, – sakė pašnekovė.
Kelionę į Vilnių teko organizuotis patiems
Taip Viktorija su kitais keleiviais galiausiai išlipo Kauno oro uoste ir atsiėmė bagažą. Kaip teigė moteris, iš darbuotojų buvo girdėti kalbos apie transporto organizavimą į Vilnių, tačiau V. Beišienė su šeima galiausiai nusprendė veiksmų imtis patys.
„Niekas nieko nežadėjo, bet sakė kreiptis dėl transporto į oro uosto darbuotojus. Mes su vyru nieko nesitikėjome – juk nusileido daug lėktuvų, nejaugi visiems suorganizuos transportą... Iš pradžių galvojome išsinuomoti automobilį, tačiau buvome pavargę, tad nusprendėme išsikviesti „Bolt“. Už 130 eurų galiausiai grįžome į Vilnių“, – pasakojo moteris.
Pasak Viktorijos, keleiviai nebuvo palikti nežinioje – visiems buvo pranešta, kad oro erdvė uždaryta dėl balionų antplūdžio.
„Tokia informacija baimės nesukėlė, gal šiek tiek buvo neramu tik tuomet, kol dar buvome ore, kai pilotas sukinėjosi ir laukė informacijos, kur jam leistis. Lėktuve panikos taip pat nekilo, tik vėliau jau matėsi keleivių susierzinimas dėl nežinomybės, kiek dar teks laukti ir ką daryti. Mes patys su vyru turėjome mintį iškart lipti Kaune ir važiuoti iki Vilniaus, bet mūsų buto raktai buvo registruotame bagaže.
Tad dauguma taip svarstė, ką daryti – ar laukti, ar organizuotis kelionę patiems. Be to, džiaugiuosi, kad mūsų vaikai šį nuotykį atlaikė labai gerai – sūnus tiesiog užmigo, o su dukra skaitėme knygeles, vaikščiojome po lėktuvą, vis kuo nors užsiėmėme“, – teigė tinklaraštininkė.
Viktorijos teigimu, ši situacija nėra maloni, tačiau moters įsitikinimu, ji buvo suvaldyta gana neblogai.
„Buvo žmonių, kurie keliavo su kūdikiais, tad jų vietoje mūsų reakcija turbūt taip pat būtų kitokia. Bet mes suprantame, kad čia yra nenumatyta situacija, viskas nutiko ne dėl oro linijų kaltės. Girdėjome žmones kalbant, kad yra galimybė kreiptis dėl kompensacijos. Tad mes asmeniškai priekaištų neturime, mūsų akimis, situacija buvo suvaldyta gana neblogai“, – kalbėjo V. Beišienė.
