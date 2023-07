Už vaiduoklio ištekėjusi moteris pranešė apie skyrybas: atskleidė priežastį

Vaiduoklis paskelbė, kad myli dainininkę ir dainų kūrėją, o tai paskatino „audringą“ meilės romaną, skelbė dailystar.co.uk.

Viskas pasisuko netikėta linkme, kai Brocarde paskelbė, kad jie „susituoks“ koplyčioje 2022 m. Helovino dieną.

Netrukus po to ji nusivylė, kai jos vaiduokliškas vyras per medaus mėnesį Bario saloje Velse per daug prisigėrė.

Santykiams įsibėgėjant Edvardas taip pat vis labiau ėmė savintis žmoną. Brokardė taip pat teigė, kad ją erzino tariamas vaiduoklio „nerimą keliantis susižavėjimas“ Marilyn Monroe.

Tariamas kareivio potraukis mirusiai aktorei prasidėjo jų vestuvių dieną, kai jis pastebėjo M. Monroe koplyčioje.

Pranešama, kad Edvardas ėmė dingti kelioms dienoms ir grįždavo kvepėdamas kultiniais Monroe kvepalais „Chanel No. 5“.

Būtent dėl šios priežasties ji paliko savo vyrą. Apie išsiskyrimą Brokarde paskelbė savo dainoje „Just Another Anthem“.

Brocarde susituokė su savo mylimuoju vaiduokliu Edvardu, skelbė dailystar.co..uk

Brocarde sako, kad surasti bažnyčią, kuri liudytų jų vestuves, buvo milžiniška misija: „Manau, kad religija ir pomirtinis gyvenimas yra tam tikra problema. Ne visi kunigai tiki.“

Ieškodama tobulos vestuvių vietos Brocarde buvo išvaryta iš bažnyčių ir net grasinta egzorcizmu. Dainininkė ir dainų autorė pirmą kartą susipažino su vaiduokliu, kai jis pernai netikėtai pasirodė jos miegamajame. Ji prisipažino, kad iki pažinties su vyru nelabai tikėjo vaiduokliais.

Brocarde žengė prie altoriaus skambant jos singlui „Haunted“. Šį singlą ji parašė norėdama paminėti savo paranormalų meilės pažadą Edwardui.

„Šią dainą parašiau norėdama susigrąžinti Edwardą po to, kai jis mane atstūmė už tai, kad viešai atskleidžiau mūsų romaną. Norėjau, kad joje būtų išreikšta aistra, kurią jaučiu savo sieloje nuo tada, kai sutikau Edvardą. Buvo taip ypatinga eiti prie altoriaus link jo skambant dainai, kurią jam parašiau, niekada nepamiršiu jo šypsenos“, – pasakojo ji.

Jaunavedžiai negalėjo sulaukti, kada galės išvykti medaus mėnesio, tačiau Brocarde liko nusivylusi kelione į Bario salą. Brocarde apsipylė smėliu ir baigėsi tuo, kad jai į veidą buvo įkištas ledų kūgelis.

Brocarde sako: „Visa kelionė atrodė vis blogiau ir blogiau... Edvardas manė, kad elgiasi aistringai ir romantiškai, parversdamas mane ant žemės, kad galėčiau pasivolioti smėlyje, bet aš bandžiau su juo pasidalyti ledais ir jie visur pasklido po veidą, plaukus ir, žinoma, prie jų prilipo smėlio, todėl atrodžiau taip, tarsi būčiau susimušusi su milžiniška meldine žuvimi. Mes turėjome praleisti nuostabų medaus mėnesį, bet nuo tos akimirkos jis buvo tiesiog sugadintas. Edvardas visada buvo nenuspėjamas, todėl tipiška, kad jis sugadino mūsų medaus mėnesį.“

Tiesa, moteris taip pat piktinosi, kad jai reikėjo už viską mokėti: „Akivaizdu, kad Edvardas neturi banko kortelės, todėl visur, kur lankomės, sąskaitą visada turiu apmokėti aš... Ir jis tikrai mėgsta siautėti mūsų viešbučių kambarių mini baruose. Alkoholio buteliai visada paslaptingai lieka tušti, išskyrus džino butelį, jie visada lieka stovėti, akivaizdu, kad jis ne itin mėgsta šį alkoholį. Kai atvykome į viešbutį, jis pasiūlė užsakyti 12 butelių geriausio šampano į kambarį, žinodamas, kad sąskaitą turėsiu apmokėti aš.“