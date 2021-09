TV3 Play mėnesio žvaigždėse – puikiai meluojančios moterys, detektyvai ir vienintelis toks realybės šou

Rugsėjo mėnesio TV3 Play mėnesio žvaigždėse – detektyvai, meilės istorijos, humoro serialas ir vienintelis toks Lietuvoje realybės šou!

„Moterys meluoja geriau“ – serialas per TV3 Play ir TV3. Vienas mylimiausių serialų su aktoriais Inga Norkute, Inera Stasiulyte, Mariumi Jampolskiu, Nerijumi Gadliausku, Ramūnu Rudoku bei kitais ir toliau stebins žiūrovus!14-ajame kultinio serialo „Moterys meluoja geriau“ sezone Meda pirmą kartą to, kas jai priklauso, siekia nebe viena. Meda ir Natalija – seserys, kurios abi trokšta savo tėčio palikimo, ir padarys viską, kad tik jį gautų. Tačiau kuri pirmoji įvykdys visus reikalavimus? Gal Natalijos santuoka su Robertėliu atneš jai pergalę? O gal Robertėlis taip pamils šią moterį, kad dėl jos atsisakys savo ir mamos saito? Marijus Medą ir toliau laikys didžiausia prieše savo gyvenime, tačiau kaip jam sugalvoti kažką, kas sugriautų ir jos gyvenimą? Koks meilės gyvenimas laukia Donato? O ką iškrės Galina, visa širdimi pavydėdama Medai turto? Pinigai, intrigos, daug jausmų, emocijų ir moterų likimų – jau 14-ajame „Moterys meluoja geriau“ sezone! Per TV3 televiziją žiūrovai nuo šiol kiekvieną dieną serialu gali mėgautis dvigubai ilgiau, o TV3 Play stebėkite jį tada, kada patogu jums patiems! https://bit.ly/2X1drY7

„Iššūkis“ – realybės šou per TV6 ir TV3 Play. Tokio realybės šou dar nebuvo… „Iššūkis“ – pirmasis Lietuvoje projektas, kuriame prireiks ne tik fizinių jėgų – šį kartą teks pademonstruoti ir savo proto žinias! Netikėtos užduotys sulygins visų jėgas, tad moksliukas turės puikią galimybę pasirodyti geriau, nei raumeningas atletas… Pirmiausiai dalyvių lauks sunkios ir tikrai ne visiems įveikiamos fizinės rungtys ir įvairūs kliūčių ruožai. Tačiau net nespėjus atsigauti po jų, ateis metas įrodyti ir visai kitokias savo žinias. Teisingi atsakymai – aukso vertės, mat toks nuo atrankos etapo įveikimo laiko atima 10 sekundžių, tuo tarpu neteisingas papildomas sekundes tik prideda. Rezultato prognozuoti tiesiog neįmanoma, o jau per Kalėdas sužinosime, kuris dalyvis kels nugalėtojo taurę! https://bit.ly/2WXNB6M

„Midsomerio žmogžudystės“ – detektyviniai filmai per TV3 ir TV3 Play. Visame pasaulyje pamiltas garsus britų detektyvinis serialas „Midsomerio žmogžudystės“ žiūrovus savo mįslingomis istorijomis žavi jau 25 metus. Veiksmas seriale sukasi aplink fikcinio miestelio Midsomerio gyventojus ir jų kriminalais pažymėtą kasdienybę. Ir nors iš pirmo žvilgsnio galėtų pasirodyti, kad žmonės čia gyvena paprastus, niekuo neišsiskiriančius gyvenimus, iš tiesų visi jie slepia daugybę paslapčių. Dėl šios priežasties kiekviename naujame epizode įvyksta žmogžudystė, kurią narplioti skuba niekuomet žodžio kišenėje neieškantis ir savo juodu humoru garsėjantis detektyvas Barnabis, kuriam kompaniją palaiko ir vis pagelbėja jaunesnysis seržantas. Pirmąkart dienos šviesą išvydęs 1997-aisiais, serialas netrukus sulaukė didžiulio populiarumo – žmones jis patraukė savo realistiškumu bei nenuspėjamumu. Teisingai įtarti, kuris „Midsomerio žmogžudysčių“ epizodo herojus yra nusikaltėlis, pavyks ne visiems… https://bit.ly/3ykyam5

„Gyvenimo išdaigos“ – humoro serialas per TV3 ir TV3 Play. Ką darytumėte, jei sužinotumėte, kad vaikas, kurį auginote 16 metų ir mylėjote kaip savą, iš tiesų yra ne jūsų? Būtent tokią istoriją pasakoja rusų serialas, kuriame atsitiktinumo dėka dvi šeimos gimdymo namuose netyčia apsikeičia vaikais. Vienas iš jų mėgaujasi gyvenimu pasiturinčioje šeimoje galvodamas, kad jie yra tikrieji jo tėvai. O kitam likimas kiek mažiau dosnus – jis pradeda gyventi vargingoje šeimoje. Vis dėlto tiesa paaiškėja visuomet – taip nutinka ir seriale, kai tėvai supranta, kad netyčia „apsikeitė“ vaikais… Netrukus berniukai ima gyventi ten, kur jiems ir priklauso, pas savo biologinius tėvus. Ir nors abiem tai padaryti sunku – juk per 16 metų susiformavusių įpročių ir bendravimo manierų atsikratyti nėra paprasta – netrukus visi jie ir vėl susijungia… Tačiau ar dviem tokioms skirtingoms šeimoms sugyventi po vienu stogu bus paprasta? Lengvo humoro ir įtraukiančio siužeto rusų serialas „Gyvenimo išdaigos“ netrukus papirks jūsų širdis! https://bit.ly/2WZoh0A

„Kelias į rojų“ – naujas serialas nuo rugsėjo 18 d. per TV8 ir TV3 Play. Tai serialas, kuris palies kiekvieno nors kartą stipriai mylėjusio žmogaus širdį. Nuo pat vaikystės artimi draugai Ana ir Artiomas galiausiai vienas kitą pamilsta, tačiau netrukus miršta Anos mama ir jos tėvas veda Avtodiją, turinčią du vaikus – Tristaną ir Izoldą. Netrukus pradedamos megzti intrigos – Avtodija siekia, kad Artiomas pamirštų Aną ir vietoje jos imtų susitikinėti su moters dukra Izolda. Savo ruožtu Ana ir Artiomas ir toliau puoselėja vienas kitam šiltus jausmus, o ėmę mokytis skirtingose šalyse, per atostogas labai laukia susitikti. Deja, Avtodija nori padaryti viską, kad tai neįvyktų. Moteris sukuria planą, kurio metu Ana partrenkiama ir praranda atmintį. Tuo tarpu Avtodija visiems paskelbia, kad mergina žuvo. Metai bėga ir Artiomas gedi, tačiau galiausiai nusprendžia, kad jo gyvenimas turi tęstis toliau – vaikinas nusprendžia vesti Avtodijos dukrą Izoldą. Tačiau vieną dieną parduotuvėje jis netikėtai sutinka kaip du vandens lašai į Aną panašią moterį… Ar ilgai slėptas melas išaiškės? Ar gyvenimo vandenyno į skirtingas puses nublokšti mylimieji ras kelią vienas pas kitą? Visi atsakymai – seriale „Kelias į rojų“ nuo rugsėjo 18 d. https://bit.ly/3DUTWkv

