„Moterys meluoja geriau“ Rudokas naudoja ir savo patirtį: „Jei nebūčiau matęs įvairių santykių, negalėčiau to atspindėti kūryboje“

Nuo rudens pradžios žiūrovų laukia ir kita maloni staigmena. Nuo šiol savo pamiltu serialu mėgaukitės dvigubai ilgiau – pirmadieniais-ketvirtadieniais žiūrovai su „Moterys meluoja geriau“ bus kviečiami praleisti visą valandą!

Vienas iš „Moterys meluoja geriau“ kūrėjų, Ramūnas Rudokas, neslepia – per daugelį metų darbo prie šio serialo jis netruko įsitikinti, kad žiūrovai visuomet be galo laukia tęsinio. „Tačiau jiems svarbus ne tik jis, bet ir turinys, kuris pateisintų lūkesčius. Vis dėlto su scenaristais žiūrovams nepataikaujame… Scenarijus yra puikiai susiformavęs, labai išieškotas. Žiūrovų skonis – labai jautrus, tačiau manau, kad visi jie dar vieną sezoną sulauks to, ko ir trokšta“, – sako jis ir žada dar daugybę įsimintinų serijų.

Ne paslaptis, kad R. Rudokas ne tik prisideda prie serialo kūrybos darbų, bet ir pats jame vaidina. „Kadangi save galima vertinti tik iš šono, daugeliu atveju stengiuosi tai daryti labai atsakingai ir kritiškai. Tačiau kartu dėl savo personažo nebijau – jis tikrai nepasikeis neatpažįstamai. Galbūt neatpažįstamas jis pasirodys tik kai kuriose vietose, tačiau tai telieka paslaptimi“, – apie savo personažą 14-ame sezone kalba R. Rudokas.

Ir nors yra neabejingas ir savo paties kuriamam vaidmeniui, didžiausią prisirišimą žinomas vyras vis dėlto jaučia pagrindinei serialo herojai Medai (akt. Inga Norkutė). Nepaisant to, kad visi aktoriai yra puikūs, o per tiek laiko visi jie tapo viena didele šeima, anot R. Rudoko, būtent be Medos šis serialas taptų neįsivaizduojamas.

„Kad ir koks puikus aktorių kolektyvas ją besuptų, bet kokiu atveju būtent ji yra centrinė figūra. Žinoma, išties puikus ir kitų aktorių kolektyvas – jis daug metų dėliotas, suvedinėtas. Manau, kad visi šie aktoriai – ir jauni, ir vyresni – puošia šį serialą, o kartu sukasi aplink Medą“, – sako jis.

Šiame sezone nemažai veiksmo suksis ir apie vestuves – tačiau ar gali būti vedybinis gyvenimas tik rožėmis klotas? R. Rudokas juokdamasis sako, jog jis toks gali būti tik svajokliams: „Gal taip yra tik tiems, kurie nešioja rožinius akinius, tačiau aš su tokiais nevaikščiojau niekuomet. Mano gyvenimas niekuomet nebuvo rožėmis klotas, tačiau nepaisant to esu įsitikinęs, kad beveik su kiekvienu žmogumi galima rasti bendrą kalbą. Tačiau šis serialas – tikrai ne apie tai, kaip ieškoti bendros kalbos. Serialas yra apie tai, kaip apgauti, sumeluoti, išduoti, pajuokti ir pasinaudoti.“ (šypsosi)

Paklaustas, gal serialas padėjo ir jam pačiam pagilinti žinias apie neišsemiama tema tapusius vyrų ir moterų santykius, žinomas vyras šypteli – iš tiesų, yra atvirkščiai. „Jei per daugelį savo gyvenimo metų nežinočiau, neįsivaizduočiau ir nebūčiau matęs įvairiausių vyriškų ir moteriškų santykių, tikriausiai niekaip to negalėčiau atspindėti ir savo kūryboje. Labai daug iš to, kas liečia vyrų ir moterų amžinus tarpusavio karus, čia sudėta ir iš mano asmeninės bei pasaulinės patirties“, – sako jis.

Ir vis dėlto, praėjus 14 serialo sezonų, R. Rudokas, panašu, jau ima rasti tinkamą atsakymą į klausimą, kuris „Moterys meluoja geriau“ gerbėjus kamuoja nuo pat pradžios. Vyrai ir moterys – tikrai yra be galo skirtingi. Tačiau kurie iš jų vis dėlto yra geresni melagiai?

„Tai – tikrai amžinas klausimas, nes kai meluoja moterys, vyrai dažniausiai jomis tiki. Kai meluoja vyrai, moterys jais netiki net ir tada, kai jie sako tiesą, kadangi joms visuomet atrodo, kad vyrai meluoja. O kai susėda dvi moterys, kurios viena kitai ima meluoti, jos tiesiog tampa bičiulėmis. Ir tuo bendravimu be galo mėgaujasi, nes tai – saldžiausias melas pasaulyje“, – besišypsodamas sako jis ir kviečia dar vienam, intrigų kupinam, tačiau beprotiškai žaviam „Moterys meluoja geriau“ sezonui.

14-ajame kultinio serialo „Moterys meluoja geriau“ sezone Meda pirmą kartą to, kas jai priklauso, siekia nebe viena. Meda ir Natalija – seserys, kurios abi nori savo tėčio palikimo, ir padarys viską, kad tik jį gautų. Tačiau kuri pirmoji įvykdys visus reikalavimus?

Serialas „Moterys meluoja geriau“ nuo šiol – dvigubai ilgiau! Stebėkite pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 20.30 val. per TV3!

