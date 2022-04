TV3 Play mėnesio žvaigždės: populiarus realybės šou ir serialas su Volodymyru Zelenskiu „Tautos tarnas“

Ryškiausia balandžio mėnesio TV3 Play žvaigždė – abejingų nepaliksiantis, į lietuvių kalbą išverstas serialas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu „Tautos tarnas“. Taip pat šį mėnesį žiūrovai kviečiami stebėti ir kitus serialus – „Vargšė Lialia“ bei „Meilės gijos“. O aštrių pojūčių gerbėjams nuo ekranų atsitraukti neleis iššūkių kupinas realybės šou „Nuogi ir įbauginti“.

Serialas „Tautos tarnas“. Ukrainos prezidentas V. Zelenskis per pastarąjį mėnesį įrodė esantis ryškiausias šių dienų lyderis, o jo drąsa ir stiprybė, kuria jis įkvepia savo šalį, yra tokia, kokios pasaulis dar nematė. Siekiant labiau pažinti prezidentą, pastaruoju metu visame pasaulyje ypatingo dėmesio sulaukia serialas „Tautos tarnas“, kuriame šiandienos herojus V. Zelenskis, tuomet dar tik aktorius, atliko pagrindinį vaidmenį. Tiesa, ne ko kito, o… būtent prezidento. 2015 metais seriale „Tautos tarnas“ suvaidinęs prieš korupciją nusiteikusį istorijos mokytoją, kuris po staiga Ukrainoje išpopuliarėjusio vaizdo įrašo netikėtai tampa prezidentu, V. Zelenskis visa tai įgyvendino ir realybėje. Vos po kelių metų, 2019-aisiais, V. Zelenskis iš tiesų tapo šeštuoju Ukrainos prezidentu, prieš tai subūrusiu partiją, kurios pavadinimas – identiškas serialui, „Tautos tarnas“. Įgavęs dar didesnę prasmę, negu galėjo tikėtis kūrėjai, pranašiškas serialas „Tautos tarnas“ sudomins visus – įtrauks neeiliniu siužetu bei su šiandienos herojumi V. Zelenskiu padės susipažinti iš dar arčiau. Stebėkite serialą su vertimu į lietuvių kalbą per TV3 Play arba pirmadieniais-ketvirtadieniais 20.30 val. per TV3!

Realybės šou „Nuogi ir įbauginti“. 7-asis žiūrovų pamilto realybės šou sezonas padovanos dar daugiau netikėtumų ir iššūkių laukinėje gamtoje. Kiekvieną seriją žiūrovai išvys du žmones – dažniausiai vyrą ir moterį – paliktus negyvenamoje saloje. Baugu ne tik tai, kad sunkiomis sąlygomis išgyventi teks kartu su visiškai nepažįstamu žmogumi, bet ir tai, kad… pirmąkart dalyviai vienas kitą išvys visiškai nuogi. „Nuogi ir įbauginti“ dalyviai su savimi neturės nei

maisto, nei vandens. Vienintelis daiktas, kurį jiems leidžiama pasiimti, viena pagalbinė priemonė (pavyzdžiui, degtukai), kuri palengvintų sunkų 3 savaičių laikotarpį laukinėje gamtoje. Jie patys turi pasirūpinti maisto, pasistatyti nors kiek gyvenimui tinkančią pastogę, apsiginti nuo kraupiausių pavojų ir išgyventi tol, kol jų kasdienybė ir vėl grįš į normalias vėžias. Ar jiems pavys įveikti savo baimes ir silpnybes, susibendrauti su nepažįstamuoju ir išgyventi 21 dieną laukinėmis sąlygomis? Stebėkite per TV3 Play arba pirmadieniais-ketvirtadieniais 20 val. per TV6.

Serialas „Meilės gijos“. Valentina svajoja apie mados pasaulį – nori tapti dizainere ir išgarsėti. Vis dėlto gyvenimas lėmė, kad jauna mergina dirba su tuo nesusijusį darbą, pas savo mylimojo Rikardo tėvą. Deja, ir jis nėra toks šventas – Rikardo iš savo tėvo pasisavina didžiulę pinigų sumą ir investuoja juos Valentinos vardu tikėdamasis praturtėti. Pora nusprendžia pasprukti iš šalies, tačiau netikėtai jų nusikaltimas išaiškėja… Tėvas liepia Rikardui vykti drauge su juo į verslo kelionę ir pamiršti paikus pažadus varguolei Valentinai. Kelionė baigiasi tragedija, kurios metu visi, skridę lėktuvu, laikomi žuvusiais. Apimta sielvarto mergina kartu su seserimi persikelia į dėdės namus ir čia staiga pamilsta dėdės globotinį Klaudijų… Vis dėlto tas pats vaikinas ima patikti ir Valentinos seseriai, o kur dar netikėta žinia, kad buvęs mylimasis Rikardo – ne tik išgyveno tragediją, bet ir nuolat ieško Valentinos… Stebėkite serialą nuo balandžio 13 d. per TV3 Play arba darbo dienomis nuo 13 val. per TV3.

Serialas „Vargšė Lialia“. Melodrama „Vargšė Lialia“ įtrauks žiūrovus savo netikėtais siužeto vingiais. Tai pasakojimas apie 17-metę Lialią – raudonplauke romę, gyvenančią pas senelius. Norėdama išpirkti šeimos skolas, ji nusprendžia apvogti turtingos šeimos namus. Nusikaltimo vietoje Lialią pagauna šeimininko sūnus, bet policijos jis neiškviečia. Vietoje to, jis merginai pasiūlo... susituokti. Bet ar įvyks vestuvės? Tai – istorija apie pavojingą meilės keturkampį, iš kurio, po lemtingų įvykių, išgyvens ir laimę atras tik du – tie, kurie tikrai ir nuoširdžiai myli. Stebėkite serialą per TV3 Play arba 11.55 val. darbo dienomis per TV8.

