TV3 Grupė ir „NBCUniversal“ užmezgė ilgametę partnerystę Baltijos šalyse

TV3 Grupės generalinis direktorius Christian Anting sako: „Džiaugiamės užmezgę daugiametę partnerystę su „NBCUniversal“ ir savo žiūrovams pasiūlyti geriausią pramogų turinį, kuris skirtas įvairioms kartoms ir pasižymi plačiu visų žanrų pasirinkimu - nuo kino hitų ir serialų, įskaitant „Oskarų“ laimėtojus, iki siaubo trilerių ar miuziklų ir, žinoma, labiausiai žiūrimų ir mėgstamų animacinių filmų bei serialų vaikams bei šeimoms."

„NBCUniversal Global Distribution“ prezidentė ir finansų direktorė Belinda Menendez sako: „Didžiuojamės mūsų turinio portfelio gyliu ir kokybe ir džiaugiamės, kad dėka šios naujos partnerystės su „TV3 Grupe“ galėsime daugelį metų džiuginti Baltijos šalių žiūrovus savo išskirtiniais filmais ir serialais.“

Baltijos šalių kinomanai netrukus galės mėgautis daugybe veiksmo kupinų filmų iš populiariausių „Juros periodo“, „Bourne“ ir „Fast“ franšizių; animaciniais filmais, tokiais kaip „Sniego vaikis“ (ang. „Abominable“), „Troliai 2” (ang. „Trolls World Tour“), „Krudžiai 2. Naujasis amžius” (ang. „The Croods: A New Age“), „Pakalikai 2” (ang. „Minions: The Rise of Gru“), „Ponas kūdikis 2. Šeimos reikalai“ (ang. „The Boss Baby: Family Business“) ir „Dainuok 2“ (ang. „Sing 2“); iskaitant „Oskarų“ laimėtojuss „Belfastas“ ir „Juodaodis iš Kukluksklano“ (ang. „BlacKkKlansman“); istorines dramas „Dauntono Abatija“ ir „Emma“; siaubo trilerius „Ne“ (ang. „Nope“), „Helovinas“, „Amžinas išvalymas“ (ang. „The Forever Purge“) ir „Nematomas žmogus“; tokias komedijas kaip „Merginų išvyka“ (ang. Girls Trip“), „Tik 40“ ir „Seksui ne!“ (ang. „Blockers”); miuziklus „Mamma Mia! Štai ir mes”, „Katės“ ir „Brangusis Evanai Hansenai“ (ang. „Dear Evan Hansen“).

Bet tai dar ne viskas! TV3 grupės žiūrovai galės toliau mėgautis šiuo metu rodomomis dramomis ir komedijomis „Tarpeklis“ (ang. „La Brea“), „Čikagos ugniagesiai“, „Įstatymas ir tvarka“ (21-asis sezonas), „Ekvalaizeris”, „Young Rock“, „Pretty Hard Cases“, „Velniūkščiai“; pamėgtus serialus „Dauntono Abatija“ ir „Drąsios ir žavios“; realybės šou „Below Deck“, kuris tapo franšizės pradžia, taip pat televizijos žaidimus, tokius kaip „Titanų žaidynės“, kurias veda Dwayne'as Johnsonas bei „Making It“ su vedėjais Amy Poehler ir Nick‘u Offerman‘u.

Papildomai TV3 Grupė įgijo transliacijų teises animaciniams serialams „Slibinų dresuotojai. Lenktynės iki pasaulio krašto“ (ang. „Dragons: Race to the Edge“); apie linksmąjį lemūrų karalių „All Hail King Julien“, „Zafari“ ir „Smalsusis Džordžas“ (ang. „Curious George“).

„NBCUniversal Global Distribution“

„NBCUniversal Global Distribution“ yra atsakinga už „NBCUniversal“ kūrinių licencijavimą ir

platinimą visų formų televizijos ir srautinių transliacijų platformose JAV, Kanadoje ir daugiau nei 200 tarptautinių teritorijų. „NBCUniversal“ turinio portfelį sudaro didžiulė ir įvairi vaizdoteka iš daugiau nei 6500 vaidybinių filmų ir 170 000 televizijos serialų dalių, įskaitant naujausius ir klasikinius filmus, realybės šou, turinį vaikams, sportą, žinias, ilgametražes ir trumpametražes laidas iš „Universal Pictures“, „Focus Features“, „Universal Television“, „UCP“, „Universal International Studios“, „Sky Studios“, „NBC Late Night properties“, „DreamWorks Animation“, „Telemundo“ ir kt., taip pat vietinės gamybos turinys iš viso pasaulio. „Global Distribution“ yra „Comcast NBCUniversal“ padalinys.

TV3 Grupė

TV3 Grupė yra didžiausia žiniasklaidos grupė Baltijos regione. 2017 m. pabaigoje grupę įsigijo JAV investicijų bendrovė „Providence Equity Partners“, kuri Baltijos šalyse taip pat valdo mobiliojo ryšio operatorę „Bitė“. Grupė Lietuvoje: TV3, TV6 ir TV8 televizijos kanalai; interaktyvi palydovinė televizija „Home3“; naujos kartos televizija „Go3“, kurią galima matyti ir per partnerius „Bitė“, „Tele2” bei „Home3“; plačiausią sporto šakų pasirinkimą siūlantys kanalai „TV3 Sport“ ir „TV3 Sport 2“ bei „TV3 Sport Open”; populiariausių filmų kanalas „TV3 Film“; naujienų ir pramogų portalas tv3.lt; vaizdo portalas tv3play.lt; radijo stotis Power Hit Radio.