TV šou žvaigždė svėrė 320 kg: nustebsite, kaip ji atrodo dabar

Trečiadienį socialiniame tinkle „Instagram“ ji pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti, kaip realybės šou dalyvė pasisvėrė. O svarstyklės rodė akį džiuginančius skaičius.

„Manau, kad paskutinį kartą 127,7 kg svėriau, kai buvau ketvirtoje ar penktoje klasėje“, – sakė ji bei pridūrė, kad dabar sveria mažiau nei jos vyresnis brolis Chrisas Combsas.

„Chrisas sakė, kad jis sveria 128,5 kg. Dabar sveriu truputį mažiau nei jis. Tai tiesiog neįtikėtina“, – teigė moteris.

TV šou žvaigždė svėrė 320 kg

„Aš visada buvau mažoji sesuo, bet dabar jau nebėra „didžiosios“ mažosios sesers“, – džiaugėsi realybės šou žvaigždė.

Tammy atskleidė, kad per tris mėnesius numetė apie 9 kg, po to, kai paskutinį kartą per medicininę apžiūrą svėrė 137,4 kg.

Tammy brolis Chrisas interviu, prisipažino, kad niekada nemanė, jog jo sesuo taps mažesnė už jį.

„Ji visada buvo Tammy — didelė“, – kalbėjo Chrisas.

T. Slaton savo svorio metimo kelionę pradėjo dokumentuoti 2020 metais, kai jos svoris siekė apie 328 kg.

Per dvejus metus ji sugebėjo numesti 90,7 kg, nes gydytojai įspėjo, kad norint pasiekti svorio mažinimo operacijos tikslus, būtina atsikratyti dalies svorio.

Po 2022 metais atliktos operacijos, kitais metais ji pranešė, kad numetė dar apie 136 kg, o iki 2024 metų balandžio – jau buvo atsikračius 199,5 kg.

Slaton dramatiškas svorio metimas leido jai atsisakyti vaikštynės ir deguonies aparato, kurį naudojo 15 metų.

„Pavyko sustiprinti plaučius… Ir neseniai gydytojas leido man nenešioti deguonies aparato dienos metu“, – pasakojo ji interviu „People“ 2023 metų birželį.

„Dabar aš nešioju deguonį tik naktį kartu su BiPap (dvipusės teigiamo slėgio kvėpavimo aparatu). Aš stebiu savo deguonies lygius visą dieną ir turiu aparatą su savimi, jei jo prireiktų“, – teigė moteris.

Be fizinių pratimų, moteris taip pat siekia invazinių svorio metimo procedūrų ir nori atlikti odos pašalinimo operaciją.

Pagal naujausią įrašą, paskelbtą „Instagram“ paskyroje, moters gydytojas pranešė, kad greičiausiai reikės laukti dar vienerius metus, kol galės atlikti šią operaciją.

Gydytojas patarė T. Slaton tęsti svorio metimo procesą, kol ji bus pasirengusi šiai procedūrai.