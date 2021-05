„TV pagalbos“ žvaigždė Žemaitė gimtadienį pasitiko saulėtoje Turkijoje: Lietuvoje laukia įspūdinga vyro dovana

Naujienų portalui tv3.lt G. Žemaitė papasakojo apie kainas Turkijoje, turistus bei gimimo dienos staigmeną.

Pasak pašnekovės, apie šias atostogas jie pradėjo galvoti dar žiemą: „Apie kelionę pradėjome galvoti jau sausio mėnesį. Žinoma, kad buvo daug dvejonių ir baimių, bet galiausiai atostogų ilgesys buvo didesnis už baimes ir bent jau kol kas, savo sprendimu esame patenkinti. Turistų srautas tikrai mažesnis. Tikriausiai dėl to, jog į Turkiją kol kas neatvyksta rusai. Viešbutis, kuriame esame apsistoję, dirba tik 50 proc. Tai reiškia, kad pusę viešbučio kambarių yra tušti. Manau, kad tai daugiau privalumas bei trūkumas. Galima be vargo laikytis saugiu atstumu, o ir personalas net lauke dėvi kaukes. Vienintelė vieta, kur jas būtina dėvėti ir turistams yra pagrindinis restoranas, nes ten būna didesni žmonių srautai.“

G. Žemaitė Turkijoje nepastebėjo ir kainų šuolio. „Mūsų 5 asmenų šeimai kelionė be papildomų išlaidų kainavo 3100 eur. Drauge dar vyko ir Andriaus sūnus Antanas“, – apie kainas kalbėjo moteris.

Anot moters, atostogauti su mažamečiu vaiku nėra sunku: „Su sunkumais nesusidūrėme. Nikolui čia labai patinka. Nepatiko tik kilti ir leistis lėktuvu. Pradžioje supanikavo, bet po to viskas buvo puiku. Atvykus į Turkiją jis neturėjo apetito, bet dabar jau ir jis atsirado.“

Saulėtoje Turkijoje pašnekovė taip pat atšventė ir savo 40-ąjį jubiliejų. „Į kelionę vykome, nes norėjau savo gimtadienį sutikti be jokių rūpesčių. Kol kas nėra galimybės jį atšvęsti su dideliu būriu draugų, tad šventę atidėjau geresniam laikui ir išlėkėm pailsėti tik su šeima. Jį paminėjome labai paprastai. Ryte sulaukiau gėlių puokštės, o pagrindinė vyro dovana manęs laukia Lietuvoje. Tai bus kateris, kuris bus mano vardu. Jau seniai svajojau turėti kokį nors laivelį, kuriuo galėtume plaukioti po Lietuvos upes ir ežerus. Šis laivas man buvo siurprizas, apie kurį sužinojau per savo gimtadienį. Dar žiemą buvome išvykę jų apžiūrėti, bet taip nieko konkretaus ir neišsirinkome. Per gimtadienį sužinojau, kad mes jį jau turime ir dar bus pavadintas mano vardu“, – džiaugsmo neslėpė Gerda.

Baigdama pokalbį apie atostogas bei gimimo dieną, pašnekovė atviravo, kad 40 skaičius jai skamba itin solidžiai: „Metai man tik paprastas ir nieko nereiškiantis skaičius. Svarbu ne kiek jų, o kaip nugyvenai ir dar nugyvensi metus.“