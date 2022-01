„TV pagalbos“ legendos šiandien gyvena visai kitokį gyvenimą: prisiminė kuriozinius laikus, ko ilgisi ir kodėl nebegrįžtų

Trys bene mylimiausios „TV Pagalbos“ merginos - Neringa Norbutaitė-Mažeikienė, Agnė Jagelavičiūtė ir Elena Puidokaitė-Atlanta daugelį metų šmėžavo televizoriaus ekrane.

Šiandien pažvelgus į moterų išvaizdą, atrodytų, kad šios yra nepavaldžios laikui.

Neringa Norbutaitė-Mažeikienė

Televizijos ekranuose karts nuo karto pasirodanti ir nuolatos besišypsanti buvusi „TV Pagalbos“ žvaigždė Neringa Norbutaitė-Mažeikienė šiandien daugiausiai savo laiko atiduoda šeimai.

Kelias „TV Pagalboje“ Neringai truko beveik penkerius metus, iki kol moteris susilaukė pirmojo vaikelio: „Šiandien daugiausiai laiko skiriu šeimai. Anksčiau, kai dirbau „TV Pagalboje“ vaikų dar neturėjau, o iš jos išėjau, nes pradėjau lauktis. Nuo tada mano pagrindinis darbas tapo rūpinimasis šeima ir bendru šeimos verslu“.

Moteris prisipažįsta, kad darbas televizijoje jai suteikė drąsos ir pasitikėjimo prieš kameras: „Vaidybos patirties jau turėjau prieš „TV Pagalbą“. Man patinka vaidinti, stengtis būti kuo labiau įtikinamai, o svarbiausia niekas nesupyks, dėl mano pasakytų žodžių ar veiksmų, nes viskas yra tik vaidyba.“

Būdama vos 21-erių ir atėjusi į televizinės laidos atranką, Neringa nedelsiant įsitraukė į gelbėtojos vaidmenį, kur teko susidurti su skaudžia realybe ir nemenkais iššūkiais: „Tai buvo mano pirmasis darbas, jeigu tektų dirbti tą patį dabar, dirbčiau kitaip.

Būčiau jautresnė, nes esu dviejų vaikų mama ir tos situacijos, manau, mane paveiktų. O tada buvau dar labai jauna, nors ir stengdavausi visas problemas išspręsti, tačiau nebuvau tokia jautri. Tikriausiai, taip kiekvienam jaunam žmogui, kad ir žiūrint filmus, anksčiau nereaguodavau į tam tikras scenas, o dabar, žiūrėk, jau graudinuosi.“

„Pamenu, kai vežiau moterį namo, iš kurios buvo atimti vaikai. Ji buvo sukrėsta ir klausė savo mamos, kaip šiąnakt ji bus viena namuose, be savo vaikų. Tada tiesiog klausiau jų pokalbio, tačiau šiandien tikriausiai būčiau apsipylusi ašaromis kartu su jomis“, – išgyvenimais dalijosi buvusi „TV Pagalbos“ žvaigždė.

Moteris atvira, į „TV Pagalbą“ nebenorėtų grįžti: „Jau buvau grįžusi, kai turėjau vaikus, bet viskas buvo kitaip. Tai darbas, kai turi atiduoti visą save, išvažiuoti ryte, grįžti vakare, kartais net ir naktį.

Labai sunku, nes grįžus namo, atrodo, viskas gerai, bet mintys vis vien būna kažkur kitur. Kai turi šeimą, tuomet turi pasirinkti, kas yra svarbiau.“

Neringa matė daugybę situacijų, per visą šį laiką, pasak pašnekovės, sunkiausia buvo susidurti su realybe ir suvokti, kad Lietuvoje vyrauja didelis skurdas, nepriteklius bei alkoholizmas: „Atrodo, gyveni taip, kaip ir visi, tačiau pavažinėjus po apylinkes, matai daug skurdo, alkoholizmo, žmonėms reikia visokeriopos pagalbos.

Žmonės turi džiaugtis kiekviena diena, kurią turi. Daugelis yra kažkodėl nelaimingi, niurzga, tačiau juk šiandiena yra rojus, jei visi aplinkiniai ir mylimi žmonės sveiki ir laimingi, tuomet, ko daugiau reikia?“

Agnė Jagelavičiūtė

Stilistė, knygų autorė, TV laidų vedėja ir net „TV pagalbos“ žvaigždė Agnė Jagelavičiūtė išbandė save ne vienoje srityje, o čia įgyta patirtimi mielai dalijasi ir su įspūdingu būriu savo sekėjų socialiniuose tinkluose.

„TV pagalboje“ Agnė praeityje dirbo 5 metus. Anot žinomos moters, tie laikai – išties įspūdingi. Ko tik nėra buvę – ir juokingų situacijų, ir tokių, kai nėra aišku, kuriam iš laidos herojų padėti, mat visų istorijos atrodydavo to vertos.

„Buvau lyderiaujanti moteris „TV pagalboje“, tik aš viena gaudavau vyrišką atlyginimą“, – šypteli moteris.

„Aš kartais ilgiuosi „TV pagalbos“. Ten būdavo įdomių dalykų… Aišku, po to jų gyvenime pamačiau ir pati (juokiasi). Tu paprastai viską turi žinoti iš visų pusių. Savo darbe – nors stiliste jau nebedirbu – bent kartą per metus darau didžiulę fotosesiją tam, kad „palaikyčiau raumenį“ ir darbuotojai nepradėtų meluoti, kad čia labai sunku ir reikia labai daug pinigų“, – atviraus A. Jagelavičiūtė.

Ko iš tų laikų, kai filmavosi laidoje, Agnė pasiilgsta labiausiai? „Pasakysiu vieną iš geriausių bajerių – ir kaip to nepasiilgti? Važiuojame per kažkokį kaimą, nuvažiuota jau 300 kilometrų, yra visiška naktis, žiema, ir nėra jokių navigacijų, nes čia dar ne tie laikai. Mes su Gedu išlendame iš mašinos ir beldžiame į kažkokį namelį, nes mums – jau šakės, pasimetėme. Žmonės atidaro duris, paaiškina, kur mums važiuoti ir tada sako: „O kada rodysit?“ Bet, kad mes buvome be kamerų…“ – juokiasi laidoje įvykius, patirtus kartu su tuometiniu kolega Gediminu Jauniumi, prisiminusi moteris.

„Tada buvo nepalyginami laikai, mes ateidavom „spirdavom“ koja duris ir visus filmuodavom“, – juokėsi A.Jagelavičiūtė.

Pasak moters, būdavo tokių situacijų, kai abi konflikto pusės kalbėdavo įtikinamai, o išspręsti problemos nepavykdavo: „Tada skambindavom prodiuseriui ir klausdavom, ką daryti, o jis mums siūlydavo kuriozus. Vienoje istorijoje pasiūlė palaidoti televizorių, suorganizuoti jo laidotuves. Aš per dešimt metų nesupratau, kodėl tą televizorių reikėjo laidot.“

Negana to, „TV pagalba“ neretai priversdavo išlipti ir iš komforto zonos – pavyzdžiui, kas žino, kad dėl laidos A. Jagelavičiūtei teko išsilaikyti vandens motociklo teises? O kur dar tas kartas, kai vasarą teko vaidinti pavasarį…

„TV pagalba“ turėjo sezonus Palangoje. Tačiau tada, kai viską filmavome, buvo balandžio 1 diena – nes juk niekada tiems, kurie dirba už kadro, nėra gailų tų, kurie dirba kadre. Balandžio 1-ąją tu ateini su maudymosi kostiumėliu ir atsisėdi į vandenį. O vandens temperatūra – gal tik 8 laipsniai… Vanduo tau kala, bet tu vis tiek turi būti seksuali. O finale dar yra toks kadras, kai Gedas per tą vandenį besitaškant neša mane ant rankų. Juokas juokais, bet esame praėję pirmosios pagalbos suteikimo kursus.“, – pasakojo ji.

„Niekas netikėjo, kad „TV pagalba yra tikrai ir gali būti tokių dalykų. Numeriu galima buvo susisiekti kiaurą parą, patikėkite, yra buvę, kad skambina ir prašo, jog mes atvažiuotume pašokt.“, – juokėsi moteris.

Televizijos ekranuose Agnė pasirodė 2002 metais, būdama antrojo kurso studentė ji dalyvavo pirmajame Lietuvoje realybės šou „Akvariumas“. Apsigyvenusi stikliniame name kartu su kitais dalyviais buvo stebima 24 valandas per parą.

Vėliau moteris prisijungė prie „TV pagalbos“ komandos, apie penkerius metus ji padėjo bėdos ištiktiems žmonėms. Moters populiarumo kelias buvo ilgas ir spalvotas, populiarėjant „Facebook“ ir „Instagram“ platformoms ji tapo viena sekamiausių Lietuvos įžymybių socialiniuose tinkluose.

Elena Puidokaitė-Bruzgulienė

Buvusi „TV pagalbos“ žvaigždė, dainininkė Elena Puidokaitė-Bruzgulienė, ne vienerius metus praleido scenoje Atlantos pseudonimu, patyrė pakilimų ir nuopolių. Moteris niekur nedingo iš pramogų pasaulio, šiandien ji organizuoja renginius bei projektus.

Moteris neseniai susilaukusi dvynukių šiandien džiaugiasi, kad nepaisant sunkaus gyvenimo laikotarpio ji šiandien tvirtai stovi ant kojų – turi stiprią ir gražią šeimą.

2005-aisiais „TV Pagalbos“ prisijungusi moteris dalijosi įspūdžiais: „Nesitikėjau, kad darbas „TV pagalboje“ pareikalaus tiek pasiruošimo – reikėjo mokytis ir pirmosios pagalbos, ir psichologijos pagrindų, ir daugelio kitokių gelbėjimo operacijoms reikalingų dalykų. Apmokymai buvo intensyvūs, tačiau labai įdomūs – jaučiausi pakliuvusi į savotišką gelbėtojų universitetą!“