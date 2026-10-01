Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Kultūra

Traukiasi konkursą Nacionalinei filharmonijai vadovauti laimėjusi Daina Smolskutė

2026-10-01 17:44 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-01 17:44
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinio direktoriaus konkursą laimėjusi Daina Smolskutė traukiasi ir šių pareigų nesiims.

Lietuvos nacionalinė filharmonija (BNS nuotr.)

Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinio direktoriaus konkursą laimėjusi Daina Smolskutė traukiasi ir šių pareigų nesiims.

REKLAMA
0

Socialiniame tinkle „Facebook“ kultūros politikos ekspertė ketvirtadienį nurodė, jog ji konkurso laimėjimo metu neatitiko įstaigos vadovui keliamų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų.

„Tik laimėjusi konkursą ir su teisininkais įvertinusi galiojantį teisinį reguliavimą, supratau, kad įstaigos vadovui taikomi griežtesni nepriekaištingos reputacijos reikalavimai ir konkurso laimėjimo metu šių reikalavimų neatitikau“, – nurodė D. Smolskutė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šios aplinkybės teikdama kandidatūrą deramai neįvertinau. Todėl dabar priimu sprendimą pasitraukti“, – teigiama įraše.

REKLAMA
REKLAMA

Naujienų portalas LRT nurodė, kad 2024 metų gruodį Vilniuje D. Smolskutės vairuojamas BMW kliudė stovintį automobilį „Ford“. Avarijos kaltininkei nustatytas 1,95 promilės girtumas.

REKLAMA

Ji tikina prisiimanti atsakomybę už tai, kad prieš dalyvaudama konkurse iki galo neįvertino visų teisinių aplinkybių.

Apie tai, jog D. Smolskutė laimėjo konkursą, Kultūros ministerija pranešė pirmadienį. Skelbta, kad jame dalyvavo šeši pretendentai, kuriuos vertino septynių narių komisija.

Šiuo metu D. Smolskutė vadovauja Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Meno vadybos skyriui, dėsto meno vadybos disciplinas, vadovauja tarptautiniams projektams, yra Lietuvos kultūros tarybos ir Vilniaus miesto savivaldybės ekspertė.

2021–2024 metais D. Smolskutė ėjo kultūros viceministrės pareigas, 2013–2021 metais vadovavo Lietuvos kultūros tarybai ir buvo pirmoji jos pirmininkė.

Lietuvos nacionalinės filharmonijos vadovo kadencija trunka penkerius metus. Nuo 2006 metų įstaigai vadovauja muzikologė Rūta Prusevičienė.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų