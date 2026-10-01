Traukiasi konkursą Nacionalinei filharmonijai vadovauti laimėjusi Daina Smolskutė

Socialiniame tinkle „Facebook“ kultūros politikos ekspertė ketvirtadienį nurodė, jog ji konkurso laimėjimo metu neatitiko įstaigos vadovui keliamų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų.
„Tik laimėjusi konkursą ir su teisininkais įvertinusi galiojantį teisinį reguliavimą, supratau, kad įstaigos vadovui taikomi griežtesni nepriekaištingos reputacijos reikalavimai ir konkurso laimėjimo metu šių reikalavimų neatitikau“, – nurodė D. Smolskutė.
„Šios aplinkybės teikdama kandidatūrą deramai neįvertinau. Todėl dabar priimu sprendimą pasitraukti“, – teigiama įraše.
Naujienų portalas LRT nurodė, kad 2024 metų gruodį Vilniuje D. Smolskutės vairuojamas BMW kliudė stovintį automobilį „Ford“. Avarijos kaltininkei nustatytas 1,95 promilės girtumas.
Ji tikina prisiimanti atsakomybę už tai, kad prieš dalyvaudama konkurse iki galo neįvertino visų teisinių aplinkybių.
Apie tai, jog D. Smolskutė laimėjo konkursą, Kultūros ministerija pranešė pirmadienį. Skelbta, kad jame dalyvavo šeši pretendentai, kuriuos vertino septynių narių komisija.
Šiuo metu D. Smolskutė vadovauja Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Meno vadybos skyriui, dėsto meno vadybos disciplinas, vadovauja tarptautiniams projektams, yra Lietuvos kultūros tarybos ir Vilniaus miesto savivaldybės ekspertė.
2021–2024 metais D. Smolskutė ėjo kultūros viceministrės pareigas, 2013–2021 metais vadovavo Lietuvos kultūros tarybai ir buvo pirmoji jos pirmininkė.
Lietuvos nacionalinės filharmonijos vadovo kadencija trunka penkerius metus. Nuo 2006 metų įstaigai vadovauja muzikologė Rūta Prusevičienė.
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