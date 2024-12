Tragiškai žuvo žinomos aktorės vyras: rastas baseine

Mirė britų draminio serialo „Coronation Street“ aktorės Carol Royle vyras Julianas Spearas, su kuriuo ji išgyveno santuokoje 47 metus.

70-metė aktorė šią skausmingą žinią paskelbė savo „Facebook“ paskyroje.

„Man be galo skaudu pranešti, kad šiandien, gruodžio 9 d., netekau savo nuostabaus vyro Juliano Spearo. Jis vakar įšoko į ledinį lauko baseiną, kuris, kaip manė, buvo šildomas, kaip įprasta, ir jam staiga išsivystė masyvus kraujavimas į smegenis, – rašė C. Royle. – Susituokę 47 metus, o pažįstami – 56. Atleiskite, jei kuriam laikui dingsiu iš socialinio tinklo. Laidotuvės vyks po Kalėdų...“

Reiškia užuojautą

Draugai ir gerbėjai suskubo gedinčiai aktorei reikšti užuojautas. „Širdimi su tavimi dėl šios baisios žinios. Siunčiu tau daug meilės ir šviesos, maldų, stiprybės ir nuoširdžios užuojautos“, – rašė vienas vartotojas.

„Nuoširdžiausia užuojauta tau, Carol, ir tavo šeimai. Tegul Julianas ilsisi amžinoje ramybėje“, – rašė kitas. Aktorė šią žinią taip pat paskelbė savo vyro „Facebook“ paskyroje.

Carol su Julianu turi du vaikus – Taraną ir Talithą, rašo mirror.co.uk.

C. Royle geriausiai žinoma dėl savo vaidmenų filmuose ir TV serialuose. Ji vaidino Jenny Russell seriale „Gyvenimas be Geroge‘o“ ir Lady Patricia Brewster seriale „Širdies plakimas“. 1989 m. ji atliko Jessicos vaidmenį Deniso Potterio filme „Blackeyes“. C. Royle vaidino serialuose „Blake‘s 7“, „The Professionals“, „Bergerac“, „Hammer House of Mystery and Suspense“, „Casualty“, „Doctors“ ir „Father Brown“.

Neseniai ji nusifilmavo „Coronation Street“ seriale, kur atliko Joel‘o Deringo motinos Antėjos Dering vaidmenį. Po Joel‘o nužudymo jo tėvai, Antėja ir Gusas, atvyko į Voterfildą pakviesti Dee-Dee Bailey į Joel‘o gimtadieniui skirtas pamaldas. Netrukus jie sužinojo, kad Frankie, Joel‘o ir Lauren sūnus, yra jų anūkas.

Gusas ir Antea susisiekia su advokatu, kad sužinotų, ar jie teisiškai gali bendrauti su sūnaus vaiku. Po to, kai Maxas leidžia jiems pabūti su naujagimiu, Antėja ir Gusas netrukus dingsta, priversdami aplinkinius abejoti jų motyvais. Kalėjime sėdinti Lauren vėliau sužino, kad ant Frankio kūnelio rasta mėlynių.