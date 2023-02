Tomo Bagdonavičiaus žmona Audronė – apie gyvenimą su dainininku, buitį ir nesutarimus: atskleidė, koks jis namuose

Naujienų portalui tv3.lt Audronė Bagdonavičienė atvirai prabilo apie pažintį su Tomu bei vedybinį gyvenimą.

Tomo Bagdonavičiaus žmona prakalbo apie vyrą (13 nuotr.) Tomas Bagdonavičius su žmona Audrone (nuotr. asm. archyvo) Tomas Bagdonavičius su žmona Audrone (nuotr. asm. archyvo) Tomas Bagdonavičius su žmona Audrone (nuotr. asm. archyvo) +9 Tomas Bagdonavičius su žmona Audrone (nuotr. asm. archyvo) Tomas Bagdonavičius su žmona Audrone (nuotr. asm. archyvo) Tomas Bagdonavičius su žmona Audrone (nuotr. asm. archyvo) Tomas Bagdonavičius su žmona Audrone (nuotr. asm. archyvo) Tomas Bagdonavičius su žmona Audrone (nuotr. asm. archyvo) Tomas Bagdonavičius su žmona Audrone (nuotr. asm. archyvo) Tomas Bagdonavičius su žmona Audrone (nuotr. asm. archyvo) Tomas Bagdonavičius su žmona Audrone (nuotr. asm. archyvo) Tomas Bagdonavičius su žmona Audrone (nuotr. asm. archyvo) Tomas Bagdonavičius su žmona Audrone (nuotr. asm. archyvo)

(13 nuotr.) FOTOGALERIJA. Tomo Bagdonavičiaus žmona prakalbo apie vyrą

Pasak pašnekovės, jiedu susipažino 2019 metų pirmąją žiemos dieną: „Jis mane labai nustebino, nes apie Tomą buvau susidariusi visiškai kitokią nuomonę nei jis yra iš tikrųjų. Nustebino jo charizma, pozityvumas, paprastumas, neblėstanti šypsena, subtilus humoro jausmas, mokėjimas mane kaskart maloniai nustebinti. Labai džiaugiuosi, jog visos šios savybės išliko ir įteisinus mūsų santykius.“

Paklausta, ar jai nė kiek netrukdo faktas, kad jos išrinktasis yra dainininkas, ši nedvejodama atsakė, kad labai džiaugiasi dėl to.

REKLAMA

„Man tai kelia daug džiaugsmo ir gražių emocijų, nes jo naujų dainų žodžiai gimė iš mūsų santykių ir kiekvienoje dainoje aš matau save ir mus. Tai yra labai jautru. Labai palaikau savo vyrą, džiaugiuosi, jog Tomą myli publika, turi daug suorganizuotų koncertų ir į juos gausiai susirenka gerbėjai“, – pasakojo dainininko žmona.

REKLAMA

Nenuostabu, jog žinomi žmonės turi ir gerbėjų ratą, tačiau Audronė nesijaudina ir nepavyduliauja dėl vyrui skiriamo nepažįstamų asmenų dėmesio: „Mūsų šeimoje pavydo nėra, kadangi nei aš, nei vyras nesuteikiame tam net menkiausios abejonės. Aš juo tikiu ir pasitikiu, o jis manimi. Mums labai svarbūs santykiai, todėl mūsų namuose pavydas negyvena.“

Prakalbusi apie namus, T. Bagdonavičiaus žmona atskleidė, koks jis yra nulipęs nuo scenos. „Jis namuose yra toks, koks ir realiame gyvenime – linksmas, kupinas idėjų, rūpestingas, nuolat maloniai stebinantis“, – šyptelėjo ji.

REKLAMA

Tęsdama pasakojimą apie vyrą, Audronė atskleidė, kad šiam patinka ne tik dainuoti, tačiau ir suktis virtuvėje: „Buities darbais namuose esame pasidalinę labai draugiškai. Aš gaminu maistą, o vyras atsakingas už mūsų tris katinus. Patikėkite, jis turi ką veikti. Nors mes gyvename nedideliame 64kv/m bute, bet kambarių mūsų robotas siurblys nepajėgia išsiurbti taip, kad neliktų katinų plaukelių, todėl Tomas yra priverstas namus siurbti rankiniu būdu, o kartais net po kelis kartus į dieną. Jo zodiako ženklas yra Mergelė – iš prigimties pedantas. Tai jam problemų ar didelių nepatogumų nesudaro. Kas liečia maisto gaminimą, tai kartais leidžiu vyrui pasireikšti virtuvėje. Jis ir čia moka nustebinti.“

REKLAMA

REKLAMA

Moteris tikino, kad jų namuose vyrauja santarvė ir ramybė, todėl nekyla tam tikrų nesutarimų. „Tomas yra toks vyras, ant kurio supykti arba su juo susipykti – praktiškai neįmanoma. Neįsivaizduoju, kas turėtų nutikti, bet per tuos 5 metus, kai esu su juo. Nesame nei karto susipykę. Mes apsipykstame, jeigu taip galima pavadinti – tik dėl 2 priežasčių – dėl šaukštelių ir šakučių – sudėtų ir sumaišytų į vieną stalčių. Indų, kurie netyčia iškeliauja iš savo vietos. Ir antra priežastis – kai Tomas man pasako, kad už pusvalandžio turime išvažiuoti, o aš dar su chalatu. Vat tada tai kyla namuose audra, bet jis labai greitai susiruošia ir bėga per duris, man už nugaros nestovi, susigalvoja sau reikalų per tą laiką, kai aš ruošiuosi. Pasiruošiu ir sėkmingai išvažiuojame. Kivirčo it nebūta“, – atskleidė pašnekovė.

REKLAMA

Baigdama pokalbį apie bendrą gyvenimą su dainininku T. Bagdonavičiumi, Audronė pasakė, koks yra jų laimingos santuokos receptas: „Manau, kad kiekviena šeima turi savo sėkmingos santuokos receptą. Mūsų šeimoje nėra nekalbadienių. Mes kalbamės daug ir apie viską.

Esame atviri, neturime jokių paslapčių vienas nuo kito. Jaučiame pagarbą, nebijome ir nepamirštame kiekvieną dieną pasakyti „myliu tave“. Darbo dieną skambinamės mažiausiai po 10 kartų, rašome gražias žinutes vienas kitam. Visuomet jaučiu begalinį jo dėmesį.

REKLAMA

Mums tiesiog gera būti kartu. Net ir tada, kai nieko neveikiame, o tiesiog sėdint tyloje ir žiūrint televiziją. Džiaugiuosi, kad sutampa mūsų pomėgiai, kad labai gerai pažįstų šitą žmogų, o jis mane. Pagaunu save, kad jis dar net nespėjo atsakyti, o aš jau žinau, ką jis pasakys. Mums tiesiog labai gera būti dviese, visiškai nesvarbu, kada ir kur. Galiu pasakyti, jog dvasinis ryšys yra pagrindas sėkmingų santykių.“