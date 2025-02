„Tobulame mače“ to dar nebuvo: Mona pati sau pasigamino „vyrą“

Štai visai neseniai „Tobulo mačo“ dalyviai pasirinko sau poras. Tiesa, ne visiems tai pavyko padaryti – skandalingoji Mona liko be poros.

Pasigamino vyrą

Visgi mergina nepasidavė – sau „vaikiną“ ji pasigamino iš baliono.

„Be vyro, be meilės, be jausmų. Be aistros, be ugnies, be žavesio. Gerai, pasigaminsime mes vaikiną. Būsi mano vyras“, – pabučiavusi balioną sakė Mona.

Balioną ji ištepė makiažu, nupaišė jam akis, burną, pridėjo ir plaukus.

Vėliau vaizdo įraše matoma, kaip Mona su savo „vyru“ leidžia laiką.

Visą situaciją pamatykite vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje.

