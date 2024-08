Veiksmas vyksta legendomis apipintoje Palangos „Auskoje“.

Ten buvo surengtas pašėlęs vakarėlis, kuriame sudalyvavo ir būrys gerai žinomų veidų, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Pati daina „Išvažiuosiu prie jūros“ man visada atrodė juokinga, paika. Bet ją atrado naujoji karta: kasdien kelia į socialinius tinklus savo video istorijas iš pajūrio su šios dainos garso takeliu ir kartu žymi mane, – sako Džordana. – Gavau ne vieną ir ne dešimt žinučių: „Kokia smagi daina, koks geras bytas. Kodėl jos neperdainuojate?“ Supratau, kad atėjo laikas šiai dainai atgimti. Taigi, tiesiogine prasme – klausytojų pageidavimu – ją įrašėme naujai.“

Kitados Vaido Vosyliaus specialiai Džordanai parašytą dainą „Išvažiuosiu prie jūros“ aranžavo Giedrius Balčiūnas-Jumbo, Danielius Dženkaitis ir Marius Turlajus.

Atlikėja norėjo, kad viskas skambėtų linksmiau ir vasariškiau, nei bet kada, todėl kūrinyje atsirado dar daugiau šėlsmo, Karibų nuotaikos.

„Pasakysiu atvirai: aš savo dainų namuose nesiklausau. Bet dabar net Elegijus juokiasi: „Per 15 metų pirmą kartą girdžiu, kad Džordana klausytųsi Džordanos dainos.“ Tikrai – klausausi ir mėgaujuosi. Vos tik nuotaika dingsta – pasileidžiu ir šoku. Ir sportuodama klausausi „Išvažiuosiu prie jūros“. Atsiranda visai kitas tempas ant bėgimo takelio“, – šypsosi Butkutė.

Vieną karštą vasaros savaitgalį Palangoje buvo nufilmuotas šios dainos vaizdo klipas, kurį režisavo Jurga Klimaitė-Riebling ir Aurimas Šidiškis.

„Dainos tekste yra lengvabūdiškumo, kurį diktuoja vasaros laikas, kai norisi galvoti ne apie darbus, bet apie vakarėlius pajūryje. Kai svajoji, kad po pirmadienio iškart ateitų penktadienis ir važiuotum ten, kur garsiai groja muzika, kur sutiksi šaunius žmones, galbūt leisi naktis po žvaigždėtu dangumi su pramogų pasaulio žvaigždėmis. Bet dainoje yra ir kiti, šiuo atveju raktiniais tapę žodžiai – „o gal ne“. Juk niekada negali žinoti, kur nuves aplinkybės, kaip viskas bus. Visada yra keli keliai: Svajonėse matai gražiausią pajūrio saulėlydį, vilą ant jūros kranto, o atvažiuoji – ir baseinas be vandens, ir glostai ne gyvą, o pripučiamą alpaką arba reikia ne tiek maudymosi kostiumėlio, kiek kailinių“, – kalba klipo kūrėjai.

Jie suaktyvino fantazijos, balansuojančios ties beprotybės riba, spalvas ir šiek tiek šaržavo klipo vakarėlį: „Norėjome, kad ten būtų visko, ko tik galima prisigalvoti: spindinčių automobilių su privačiais vairuotojais, fakyrų, oro akrobatų, egzotikos. Taip pat – daug vaišių, kurios paryškintų instagramo klišes – jei jau žvaigždžių vakarėlis, tai stalas lūžta nuo omarų. Sužaidėme ir dabar madingo, pabrėžtinai sveiko, ultra ekologiško gyvenimo būdo tema. Klipo vakarėlyje – daržovių stalas, vazose žydi krapai, visi geria pieną, vandenį ir šaltibarščių kokteilius. Prie biliardo stalo vyrai žaidžia obuoliais, o „koučeriai“ maitina tuščiais, nekaloringais pažadais – kopūstų lapais...“

Vaizdo klipo avantiūroje sutiko dalyvauti gerai žinomi veidai: Benas Lastauskas, Saugirdas Vaitulionis, Lukas Gricius, Viktorija Jakučinskaitė, Aleksandras Sezemanas, Emmanuel Adeshina, Milda Metlovaitė, grupė „Old City Band“, taip pat Džordanos grupės nariai: Kristina Bložė, Vaiva Venslovienė, Giedrius Balčiūnas-Jumbo ir kiti.

„Kokie nuotaikingi žmonės! Smagu, kad visi taip nuoširdžiai ir linksmai sudalyvavo filmavime. Stebėjau visus dublius: jie fantastiškai įsijautė į vakarėlio nuotaiką, esu labai dėkinga“, – kalba Džordana.

Dainininkė juokauja, kad, ko gero, niekas nesitikėjo iš jos naujo vaizdo klipo: per paskutinius 20 metų to nebuvo, tik albumo „Labirintas“ koncertas, pandeminiu laiku nufilmuotas šaltoje industrinėje erdvėje.

„Išvažiuosiu prie jūros“ klipo kūrėjai dainininkei paruošė naujų patirčių ir išbandymų. „Aš pirmą kartą gyvai mačiau ir glosčiau, net morka broliškai dalijausi su dviem alpakomis – Patriotu ir Bruno. Tokie mieli draugeliai, po vieną nevaikšto, o į mano vakarėlį Palangoje atvyko net iš Trakų alpakų ūkio! Teko ir savo baimes perlipti: bijau vandens, bet laikiausi sumanymo ir lipau į baseiną, dar ir su suknelėmis! Be to, bijau aukščio, net kai gyvenau bute 8-ame aukšte, per kelis metus taip ir neišėjau į atvirą balkoną. Į lėktuvą lipdama stresuoju, o kai kapitonas ima pasakoti „skrendame 11-os kilometrų aukštyje“, neberandu sau vietos, galvoju – skaityčiau ramiai, kam dabar man primenate, kad mes – taip aukštai.... O klipe mane užkėlė ant „Auskos“ fasado žiedo, nuo kurio negalėjau net pažiūrėti į apačią. Bet drąsinau save, laikiausi. Ir suknelių su plunksnomis niekada nedėviu, jos braižo odą, erzina, bet klipui apsivilkau – neparodžiau charakterio, atidirbau neburbėdama“, – juokiasi Džordana.

Juokas nepaliaujamai skambėjo viso vaizdo klipo filmavimo metu.

Darbai vyko apartamentuose „Auska“ ir viešbutyje „Mana“, dekoracijas suteikė „Nepaleisk svajonės“.

Klipo operatorius – Erdvilas Petras Abukevičius, šviesos dailininkas – Julijus Nosovas, stilistė – M. Metlovaitė, vykdantieji prodiuseriai – Aistė Vitkevičiūtė ir Tomas Jašinskas.

Klipo filmavimo komandoje dirbo daugiau nei 100 žmonių.

Visas idėjas drauge su partneriais įgyvendino renginių srityje puikiai žinoma kompanija „Nuotaika.lt“, organizuojanti ir Butkutės vasaros koncertus.

Artimiausi Džordanos ir grupės pasirodymai, kuriuose gyvai suskambės ir naujoji „Išvažiuosiu prie jūros“ versija, vyks rugpjūčio 15 d. Palangos koncertų salėje bei rugsėjo 13 d. Vilniaus Vasaros terasoje.

Pasak organizatorių, daugiau karštų Džordanos naujienų – jau netrukus.