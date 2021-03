Tituluota gražuolė Patricija prabilo apie gyvenimą Vokietijoje ir savo antrąją pusę: laukia neįkainojama patirtis

Mergina ne tik gavo galimybę išbandyti save populiariame Vokietijos projekte „Let’s Dance“, bet dar ir darys tai kartu su savo antrąja puse, Alexandru Ioneliu.

Jau 3 metus Lietuvoje išgarsėjusi Patricija gyvena Vokietijoje. Mergina čia atvyko pas savo šokių partnerį, kad jiedu ir toliau galėtų tęsti savo karjerą.

„Sportinių šokių šokėja buvau iki grožio konkurso, likau ja ir po jo. Grožio konkursai gyvenimui prideda įdomumo, atneša daug naujovių – susipažįsti su nauja šalimi, kitais žmonėmis, prideda scenos patirties. Bet visa tai nuo šokių pasaulio manęs nenuvedė“, – sakė gražuolė.

O štai visai neseniai Patricija ir Alexandras sulaukė netikėto, tačiau be galo malonaus pasiūlymo: „Vieną dieną sulaukėme skambučio iš projekto, su siūlymu atvykti į atranką. Mes atvykome, pristatėme savo šokių pasirodymus, praėjome interviu etapą ir 2 mėnesius laukėme atsakymo.“

Alexandras taip pat yra ne tik P. Belousovos šokių partneris, bet ir antroji pusė: „Atrankoje dalyvavome kartu ir mus abu priėmė. Turėjome dvigubą džiaugsmą. Džiaugsmas nebūtų buvęs toks didelis, jei čia būtų pakviestas tik vienas iš mūsų.“

Paklausta, ar dar padidėjęs krūvis ir darbas kartu netrukdys romantiniams santykiams, Patricija atviravo, kad jiems dirbti kartu – pats didžiausias malonumas. „Mes vienas kitam padedame. Atmosfera salėje, kai treniruotę vedame kartu (dabar viskas vyksta per „Zoom“), yra pozityvi, o rimtus dalykus visada pateikiame lengvai, su šypsenomis“, – sakė ji.

Tiesa, kada ir kaip užgimė Patricijos meilė šokiui, jai įvardyti sunku net ir pačiai, mat viskas vyko palaipsniui. „Nuo pat pradžių man tai buvo gražus ir akiai malonus sportas, prie kurio norėjosi prisiliesti pirma net ne mums su broliu, o mūsų tėveliams. Po to atsirado draugų, trenerių komanda, varžybos, konkurentai… O po to viso to atsirado ir tokios emocijos, kaip aistra, ambicijos ir meilė“, – šypteli ji.

Dabar gražuolė sulauks net ir daugiau dėmesio, o ypatingai – iš Vokietijos žiniasklaidos. Tiesa, ji atvira – dėmesys jai netrukdo, o ir prieš kameras ji jaučiasi puikiai, lengvai, savimi pasitiki.

Prie to prisidėjo ir patirtis grožio konkursuose, kuriuos mergina mini tik geru žodžiu, tačiau neslepia. Tai – didžiulė atsakomybė. „Kiekvieną akimirką esi matomas, turi atrodyti tiesiog tobulai. Reprezentuoji savo šalį, ant juostos yra užrašytas šalies pavadinimas… Į tave kreipiasi ne vardu, o „Miss Lithuania“. Visa tai nėra lengva. Konkurse svarbu viskas – kaip apsirengei, kaip elgiesi, ką kalbi, kiek drąsos turi, kad būtum pastebėta. Visiems šiems dalykams reikia talento, ir, be abejo, gudrumo. Ypač, kai tau yra tik 19 metų“, – atviravo mergina.

Anksčiau Patricija neretai lankydavosi ir Lietuvoje, tačiau pandemija tai sustabdė. Kaip sako ji pati, nesinori rizikuoti ir savo, ir artimųjų sveikata, nepaisant to, kad ilgisi savo tėvų, brolio ir šuniuko.