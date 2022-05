„Tinder Swindler“ žvaigždė atvyksta į Lietuvą: žada atskleisti netgi daugiau, nei buvo paviešinta filme

Neįtikėtina schema apgavikui sukrovė turtus

Ilgą laiką „Netflix“ žiūrimiausių filmų sąraše puikavosi „Tinder Swindler“ – tikra istorija apie savo tapatybę suklastojusį ir eilę merginų pažinčių programėlėje apgavusį vyrą, o viena jo aukų – į Lietuvą LOGIN konferencijoje pasidalinti savo istorija atvykstanti Pernilla Sjoholm, vėliau tapusi pareigūnų masalu, mėginant sučiupti milijonus eurų susižėrusį sukčių. Sunku patikėti tuo, ką išgyveno su melagiu susitikusios moterys, tačiau istorija nepalieka abejingų, o viena jos herojė pažada būti itin atvira.

Kasmet minias žiūrovų ir klausytojų suburianti LOGIN konferencija šiemet vėl pasitiks gyvai – pandemijai rimstant, net 99 proc. pranešėjų kalbės nebe kompiuterio ekranuose, o LOGIN scenoje. Net 40 proc. pranešimų ruošiama anglų kalba, tad įdomų bei vertingą turinį čia ras ir lietuviai, ir užsienio svečiai.

Virtualus pasaulis ir saugumas plačiąja prasme šiemet bus viena iš konferencijos ašių. Čia pranešėjai kalbės ne tik apie kibernetines atakas, žaidimų pramonę, virtualią ateities lyderystę ir, kartais, regis, mūsų mintis skaitančius interneto algoritmus bei vis išmanesnius mus supančius įrenginius. Dalis konferencijos bus skirta papasakoti ir apie blogąją interneto pusę, nes beribis pasitikėjimas internetu ir „netikrais“ žmonėmis, įmonėmis, sukelia aibes asmeninių ir verslo problemų, net priveda prie ligų ar dar blogesnės pabaigos.

„Buvau 100 procentų tikra, kad mirsiu, kad mane kur nors įmes į griovį. Buvau labai išsigandusi, mintyse vis galvojau, kad reikia padaryti didžiausią veiksmą, kokį esi padariusi per visą savo gyvenimą, kitaip daugiau niekada nebematysiu savo draugų ir šeimos“, – yra sakiusi neįtikėtinos aferos auka P. Sjoholm, konferencijoje žadėjusi atskleisti ne tik tai, kas nutylėta filme, bet ir šį tą daugiau – kodėl apskritai žmonės „suserga“ beribiu pasitikėjimu internetu ir ten esančiais žmonėmis.

Melo virtualioje erdvėje kaina: kai kurie įgūdžiai šiandien – būtini

Apgaulė virtualioje erdvėje gali būti matuojama ne tik pinigais ar išlietomis ašaromis. Virtualus melas neretai lemia klaidingą pasaulio suvokimą, itin svarbių įvykių interpretavimą, o profesionaliai pateikiama propaganda gali taip sugluminti žmogų, kad galiausiai nebėra aišku, kur toji tiesa. Karo, pandemijos, aplinkosauginių katastrofų akivaizdoje tampa gyvybiškai svarbu suvokti, kaip visuomenėje ir virtualioje erdvėje sklinda su tiesa nieko bendro neturintys pasakojimai.

Laimei, žinant keletą esminių taisyklių, galima nuo to apsisaugoti. Kaip tai padaryti, LOGIN konferencijoje atskleis Delfi „Melo detektoriaus“ redaktorė, faktų tikrintoja Aistė Meidutė – žmogus, kurio pavardė su pykčiu ir didžiule pagieža linksniuojama pagarsėjusių, ne kartą susikompromitavusių asmenų ir itin abejotinos reputacijos internetinių portalų užrašuose.

„Tikiuosi, kad išklausę mano pranešimą konferencijos dalyviai įgis budrumo ir praktinių gebėjimų lengviau bei sąmoningiau naviguoti internetinėje erdvėje. Socialinių tinklų amžius tapo neatsiejamas nuo klaidingos informacijos srauto, todėl be tam tikrų įgūdžių šie tinkle tykantys pavojai gali išmušti iš vėžių, trikdyti, formuoti klaidingą pasaulio suvokimą. Vis dėlto, baziniai metodai, kaip įgyti atsparumą socialiniuose tinkluose ir ne tik, nebūtinai turi būti sudėtingi. Todėl norėčiau atnešti žinutę, kad šių gebėjimų gali įgyti kiekvienas per gana trumpą laiką ir tokiu būdu pasirūpinti savo skaitmenine higiena bei padėti tai padaryti kitiems“, – pasakoja redaktorė, savo pranešimą slepianti po itin intriguojančiu pavadinimu „Kaip tapti sekliu per 20 minučių?“.

Saugumo temą gvildens aukščiausio lygio profesionalai

LOGIN pranešėjos teigimu, dalyvaujant socialinių tinkle gyvenime labai svarbu nepasiduoti iliuzijai, jog viską privalu daryti skubotai. Socialinių tinklų vartotojai kasdien patalpina didžiulius kiekius informacijos, todėl lengva pasijusti skubinamam, tačiau šioje situacijoje ypač svarbu palikti sau erdvės pasitikrinti faktus, prieš paleidžiant naujieną į srautą, antraip kyla rizika suklaidinti kitus.

„Panašiai reikėtų elgtis ir su kitų vartotojų viešinama informacija – naudingiau skirti laiko jai įvertinti, atidžiai pažvelgti į šaltinius ir tik tada perpasakoti kitam. Kiekvienas informaciją vertiname skirtingai, todėl būtų sudėtinga rasti universalų receptą, kaip dalyvauti socialinių tinklų gyvenime ir nelikti nusivylusiam, apgautam ar suklaidintam. Visgi įgyta patirtis ir įgūdžiai padeda tapti atsparesniems, veikia kaip vakcina – ne visada galima garantuoti, kad ji apsaugos nuo visų pavojų, tačiau tikimybė identifikuoti klaidingą informaciją ir apsaugoti save bei aplinkinius stipriai išauga“, – pasakoja A. Meidutė.

Saugumo tema konferencijoje taip pat pasisakys IT inžinierius analitikas Alfredas Chmieliauskas jaunesnysis. „ESET Lietuva“ IT inžinierius Ramūnas Liubertas kalbės apie skaitmeninį košmarą – tikslinę kibernetinę ataką. Advokatų bendrijos „WINT law firm“ partneris Andrius Iškauskas pasitiks su pranešimu „Homo sapiens vs AI: kova prasideda?“, o karo psichologė Rosita Kanapeckaitė pasakos apie tai, kaip ugdyti psichologinį atsparumą nestabiliu laikotarpiu. Ne mažiau intriguojantis ir „NRD Cyber Security“ vadovo dr. Vilius Benečio pranešimas tema „Mano išmanusis laikrodis žino, kada aš mirsiu“. Saugumo temą palies ir „Keliauk Lietuvoje“ analitikas Povilas Junas, žadantis papasakoti, ko apie tave neįmanoma sužinoti internete.

Per dvi dienas LOGIN iš viso gyvai kalbės 150 pranešėjų, o nespėjus pamatyti įdomiausių pranešimų, jie žiūrovų lauks virtualioje platformoje. Bilietus į konferenciją įsigyti galite ČIA, o su pranešėjais susipažinti ČIA.