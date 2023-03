„Tinder“ pasimatymas baigėsi tragedija: paviešintas šiurpus vaizdo įrašas

Jesse Kempsonas, gimęs 1991 m. gruodį, uždusino Grace lytinių santykių metu po to, kai 2018 m. gruodžio 1 d., likus dienai iki jos 22-ojo gimtadienio, jie susitiko po bendravimo per pasimatymų programėlę „Tinder“, rašo thesun.co.uk.

21-erių merginos kūnas buvo aptiktas sukištas į lagaminą ir užkastas po žeme. Policija kūną rado po to, kai jos tėvai susirūpino, kad mergina neatsakinėja į gimtadienio sveikinimus.

Su Kempsonu Grace susipažino prabėgus 6 savaitėms, per kurias ji keliavo po Naująją Zelandiją. Jis buvo pripažintas kaltu dėl jos nužudymo ir nuteistas kalėti iki gyvos galvos be lygtinio paleidimo 17 metų.

2019 m. lapkričio 22 d. po dvi savaites trukusio teismo proceso prisiekusieji vienbalsiai pripažino Kempsoną kaltu.

Šeimos draugas sakė, kad vyras susitikinėjo su keliomis keliauninkėmis iš Didžiosios Britanijos ir mėgavosi „jaunų moterų draugija“.

Be nusikaltimų prieš Grace, prieš aštuonis mėnesius jis išprievartavo kitą turistę ir buvo nuteistas už kelis nusikaltimus prieš buvusią partnerę.

Kaip ir vėliau su M. Millane, Kempsonas nusivedė savo auką į pasimatymą per „Tinder“, o paskui parsivedė ją į savo motelio kambarį. Oklando Aukštajame teisme vykusiame teismo procese buvo išgirsta, kad jis fantazavo ir potencialioms seksualinėms partnerėms meluodavo, kad turi ryšių su įžymybėmis, yra našlaitis ir net serga vėžiu.

Be to, per pirmąją apklausą jis melavo policijai, tvirtindamas, kad su Grace išsiskyrė po to, kai dvi valandas kartu gėrė.

Paskutinės Grace vaizdo kameros parodė, kad tą vakarą, kai ji dingo, 21.40 val. ji buvo Kempsono viešbutyje, kuriame jis gyveno, kartu su juo. Telefono duomenys parodė, kad jis naudojosi „Google“ naršydamas interneto svetainėse, kuriose buvo ieškoma didelių krepšių, lagaminų ir automobilių nuomos, kad galėtų atsikratyti Grace kūno po jos mirties.

Jis taip pat internete ieškojo informacijos apie „mėsėdžius paukščius“, taip pat „didelius maišus“ ir „Waitakere Ranges kalnynas“.

Policija rado jos kūną negilioje kapavietėje, krūmynuose, vos už kelių metrų nuo Waitakere Ranges kelio, vakarų Oklande.

Kodėl iš pradžių nusikaltėlio vardas nebuvo minimas?

Jesse Kempsono vardas buvo apsaugotas dėl Kivio teismų išduotos nutarties dėl vardo slėpimo, kuri galėjo galioti iki 2021 m. Tuo metu net nebuvo paviešintos priežastys, dėl kurių jo pavardė buvo slepiama. Vėliau paaiškėjo, kad po teismo proceso dėl Grace mirties Kempsono laukė dar du teismai dėl smurtinių seksualinių nusikaltimų prieš dvi moteris.

Jo pavardė buvo nuslėpta, kad teisėjas šiose bylose nebūtų šališkas, ir taip buvo sudarytos sąlygos teisingam bylos nagrinėjimui.

Per abu teisėjo atskirai nagrinėtus procesus jis buvo pripažintas kaltu dėl visų devynių kaltinimų ir jam skirta 11 metų laisvės atėmimo bausmė, kuri bus atliekama kartu su bausme už Grace nužudymą.

Naujosios Zelandijos įstatymas kirtosi su Jungtinės Karalystės įstatymu, pagal kurį kaltinamajam anonimiškumas suteikiamas tik keliais atvejais. Anonimiškumas buvo suteiktas po to, kai jį suėmus žiniasklaidos priemonės, įskaitant „Google“, paviešino jo vardą ir pavardę.

Skirtingai nuo Jungtinės Karalystės įstatymų, Kivi įstatymai leidžia įtariamiesiems ir nukentėjusiesiems prašyti, kad jų vardas ir pavardė nebūtų viešinami. Tai reiškia, kad Naujojoje Zelandijoje neteisėta skelbti jų vardą ir pavardę. Taip siekiama suteikti kaltinamiesiems teisę į teisingą teismą ir palaikyti nekaltumo prezumpciją, kol neįrodyta jų kaltė.

Nors šis įstatymas yra daug švelnesnis nei Jungtinės Karalystės, vis dar yra reikalavimų, kad prašymas būtų patenkintas.

Pasklido kitokių versijų

Teisme J.Kempsono advokatas Brianas Dickey prisiekusiesiems sakė, kad jis merginą dusino 5-10 minučių sekso metu arba po jo, o paskui „erotizavo“ jos mirtį darydamas intymias jos kūno nuotraukas.

Jis sakė: „Ji prarado sąmonę ir neordė jokių gyvybės ženklų, o jis tęsė seksualinę veiklą.“

Praėjus keliems mėnesiams po nuosprendžio paskelbimo, 2020 m. rugpjūčio 6 d., Kempsonas pateikė apeliaciją dėl jam skirtos bausmės iki gyvos galvos. Jis teigė, kad Grace lavono nuotraukų darymas ir pornografijos žiūrėjimas po to, kai ją žiauriai nužudė, nedaro jo pabaisa.

Naujoji Kempsono advokatė Rachael Reed teigė, kad jis nebuvo teisingai teisiamas, o nuosprendis buvo per griežtas. R.Reed abejojo teismo medicinos ekspertų parodymais dėl uždusinimo ir mirties priežasties.

Tačiau prokuroras Brian Dickey sakė Reed, kad 90 sekundžių yra ilgas laiko tarpas spausti žmogui kaklą.

Dickey teigė: „Ji turėjo priešintis... ir kovoti dėl savo gyvybės. Juk nėra taip, kad tiesiog prisilieti prie žmogaus kaklo ir jis miršta“.

Teisme taip pat buvo iškelta hipotezė, kad mergina su nusikaltėliu užsiėmė šiurkščiu seksu ar netgi BDSM, kas galėjo privesti prie staigios mirties.