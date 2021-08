„Tik Tok“ žaidimai baigėsi šaudynėmis: įvykio metu žuvo 3 žmonės

Nelaimė įvyko praėjusį sekmadienį Luizianos valstijoje (JAV) esančiame Shreveporto mieste, prie vienos mokyklos. Čia grupelė žmonių bandė įvykdyti užduotį – nenugriuvus pereiti per piramidės forma sudėtas pieno buteliukų dėžes.

Būtent toks iššūkis šiuo metu plinta socialiniame tinkle „Tik Tok“.

Todėl vieno žmogaus bandymas atlikti užduotį buvo filmuojamas, o jam neįpusėjus įraše pasigirdo šūviai ir riksmai.

Operatoriui pavyko pasislėpti už automobilio, jo įrašas vėliau išplito internete.

Vėliau vietos policija patvirtino, kad įvykio metu žuvo 3 žmonės. Nusikaltimas įvyko gretimoje stovėjimo aikštelėje, šauliai taikėsi į automobiliuose buvusius žmones. Patvirtinta žinia apie vieną iš aukų – tai 19-metė Paris King, kurią šaulys užklupo ant galinės automobilio sėdynės.

Policija aiškinasi įvykio aplinkybes.

THIS JUST IN 🚨 A shocking Milk Crate Challenge ended in a shootout! 😧 It is not yet clear if anyone was shot or why they were shooting.. pic.twitter.com/iIBsXlxEd1