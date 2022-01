„The Roop“ sulaukė dar vieno „Eurovizijos“ įvertinimo: apdovanojo už geriausią choreografiją

//LT// Ką tik laimėjome Eurovision “Geriausios Choreografijos” apdovanojimą! Nepakartojama metų pabaiga! Gera choreografija, manome, yra ta, kuri nauja, nematyta, turinti savo unikalų braižą bei kelia emocijas. Džiaugiamės, kad Vaidoto “pirštų šokis” ir kartu su choreografu Marijanu Staniulėnu (didelis ačiū jam) sukurti judesiai ne tik įstrigo atmintin, bet ir sukėlė norą žmonėms atkartoti ir šokti kartu! Let’s Discoteque! 🖖🕺 . //EN// We just won Eurovision award for “Best Choreography”! What a special end of the year! Good choreography, in our opinion, is the one that is new, unseen, with unique style, and triggers emotions. We are glad that Vaidotas’s “finger dance” and the moves created together with choreographer Marijanas Staniulėnas (huge thanks to him) not only stuck in everyone’s memory, but also stimulated people’s desire to replicate and dance together! Let’s Discoteque! 🖖🕺 . #theroop #eurovision #discoteque

