„The Roop“ pristato naują darbą: „Mums sakė, kad nepavyks“

Naujame albume ne tik naujausias singlas „Let’s Get Naked“, hitai „On Fire“, „Discoteque“, „Love Is All We Got“, bet ir dar niekur kitur negirdėti kūriniai „Running From Myself“, „Wabi Sabi“, „She Lives Here“, „Every Second“, „Multiply“, rašoma pranešime spaudai.

Albumo pavadinimas „Concrete Flower“ simbolizuoja gėlės galią, kuri geba prasiveržti net ir pro betoną. Tai siejasi su „The Roop“ istorija.

„Daug kas mums sakė, jog esame per seni kažką pasiekti muzikoje, vienas vadybininkas dėl mūsų amžiaus atsisakė su mumis dirbti. Ironiška, bet būtent su „On Fire“, kuriame liečiame amžiaus temą, mums pavyko pasiekti tarptautinį pasisekimą ir įveikti betoninį kai kurių muzikos vadybininkų nusistatymą“, – prisimena „The Roop“ nariai. Vėliau, sudalyvavę „Eurovizijoje“ su daina „Discoteque“ grupė savo muzika pritraukė dar didesnę gerbėjų minią, kurios amžius varijuoja nuo vaikų iki pat senjorų.

Albumo viršelio kūrimo darbams vadovavo grupės lyderio Vaidoto Valiukevičiaus mylimoji Deimantė Litvinaitė, o iliustraciją kūrė taivaniečių „Damonxart“ studija. Tai lyg vaizdas iš viršaus, kur matosi žiedas drąsiai besiveržiantis pro pilką betoną. Gėlė žydi „The Roop“ vaizdo klipuose dominuojančiomis spalvomis.

„Albumo pavadinimas bei iliustracija simbolizuoja ir Lietuvos kelią, kai 1990 metais šalis išsiveržė su didele jėga iš Sovietų sąjungos. Taivanas išgyvena panašią laisvės istoriją kaip Lietuva“, – sako V. Valiukevičius.

„Concrete Flower“ kūriniai buvo kuriami gamtos apsuptose Miškiniškėse ir Vilniuje, Suomijos sostinėje Helsinkyje bei netoli Afrikos krantų esančioje Ispanijos Fuerteventūros saloje. Albumą sudaro 10 dainų.

Grupės nariai teigia, jog albumas „Concrete Flower“ yra skirtas tiems, kurie trokšta gyventi, nori eiti pirmyn, kuriems reikia įkvėpimo ir motyvacijos siekti savo svajonių.

„The Roop“ albumas pirmiausia pasirodo skaitmeniniu formatu, tačiau jau netrukus jis turės ir fizinį pavidalą – CD, o vėliau ir LP (vinilo) formatu.

Grupė šiuo metu intensyviai ruošiasi vasaros koncertams, kuriuose pristatys savo albumą ir naują programą.