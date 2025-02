Tėtį mirtis ištiko 4 žvaigždučių viešbutyje: užsikrėtė salmonelioze

70-metis Leslie Greenas mėgavosi šeimos atostogomis keturių žvaigždučių kurorte Kanarų salose, kai užsikrėtė salmonelioze ir buvo skubiai nugabentas į ligoninę, kur vėliau mirė.

Praėjusiais metais Leslie Greenas su šeima atostogavo Kanarų salose, tačiau kelionė baigėsi tragedija – jis mirė nuo salmoneliozės.

2024 m. spalio 1 d. Leslie su žmona Julie atvyko į keturių žvaigždučių kurortą Occidental Jandia Playa Fuerteventūroje. Atostogos buvo suplanuotos poros gimtadieniams paminėti. Tačiau po aštuonių dienų, spalio 9-ąją, vyras sunegalavo, rašo mirror.co.uk.

Pirmieji simptomai – viduriavimas ir stipri dehidratacija – sukėlė greitą būklės pablogėjimą. Spalio 12 d. Leslie apžiūrėjo kurorto gydytojas, kuris jį greitosios pagalbos automobiliu nuvežė į vietos kliniką, kur buvo suleista skysčių. Tačiau būklė negerėjo ir kitą dieną vyras buvo paguldytas į ligoninę.

Ligoninėje jam buvo diagnozuota salmoneliozė, o vėliau atsirado sunkios komplikacijos: inkstų nepakankamumas, plaučių uždegimas ir sepsis – būklė, kai organizmas, reaguodamas į infekciją, ima pulti pats save. Nepaisant to, kad Leslie buvo panardintas į komą, jo sveikata toliau blogėjo.

2024 m. liepą 70-metį atšventęs Leslie mirė lapkričio 4 d., praėjus vos kelioms valandoms po to, kai buvo išjungtas gyvybę palaikantis aparatas. Jų 35 metų dukra Becci buvo šalia paskutinėmis tėvo gyvenimo akimirkomis. Vyresnioji dukra, 38 metų Sara, sirgdama paskutinės stadijos inkstų nepakankamumu, neseniai buvo išleista iš intensyviosios terapijos ir dėl sveikatos būklės negalėjo keliauti.

Po savaitės Leslie kūnas buvo pargabentas į Jungtinę Karalystę, o lapkričio 18 d. atlikta pomirtinė ekspertizė, kurios rezultatų dar laukiama.

Susirūpinimas dėl maisto saugos kurorte

Į pensiją išėjusi NHS slaugytojos padėjėja Julie Green išreiškė rimtą susirūpinimą dėl maisto saugos kurorte. Ji pastebėjo, kad maistas buvo netinkamos temperatūros – pavyzdžiui, „Carbonara“ padažas buvo drungnas, o vištiena – nepakankamai iškepta.

Be to, ji pastebėjo, kad personalas akivaizdžiai nesilaikė higienos taisyklių – nesiplovė rankų, o šviežias maistas buvo maišomas su seniai pagamintais patiekalais.

„Iš karto supratau, kad tai rimta liga, ne tiesiog 24 valandų negalavimas, kuris praeis savaime. Po kelių dienų Leslie buvo ligoninėje, o netrukus ir aš pati“, – pasakojo Julie.

„Man pasisekė, kad nors jaučiausi labai prastai, mano būklė nebuvo tokia sunki kaip Leslie. Matyti jį ligoninėje paskutinėmis dienomis buvo siaubinga. Jis atrodė toks silpnas, o aš jaučiausi visiškai bejėgė. Atsisveikinti su juo ir stebėti, kaip slenka jo gyvenimas, buvo nepakeliamai skaudu. Nemanau, kad kada nors su tuo susitaikysiu“, – pridūrė ji.

Julie prisiminė Leslie kaip „vieną iš gerų žmonių“ – malonų, švelnų vyrą, kuris dievino savo šeimą, mėgo laikyti žuvis, žaisti smiginį ir biliardą bei palaikyti savo mėgstamą futbolo komandą Bury FC.

„Vis dar negaliu suvokti, kaip mes kartu išvykome atostogauti, o jis taip ir negrįžo namo. Jei ne nuolatinis skausmas, su kuriuo kasdien prabundu, tai beveik atrodytų nerealu.

Leslie ir aš turėjome tiek daug planų išėję į pensiją, bet jaučiuosi apgauta – viskas iš mūsų buvo atimta pačiu žiauriausiu būdu. Mažiausia, ko nusipelnau, tai atsakymai“, – sakė ji.

Julie atstovaujanti advokatė Jennifer Hodgson iš Irwin Mitchell teigė, kad šis atvejis kelia rimtą susirūpinimą.

„Ši situacija itin neramina. Iš kitų klientų, tuo metu buvusių kurorte, išgirdome panašių pasakojimų.

Salmoneliozės ir kitų skrandžio infekcijų pasekmės gali būti labai rimtos – jos gali sukelti sunkias komplikacijas, galinčias baigtis ne tik ilgalaikiais sveikatos sutrikimais, bet ir, deja, mirtimi, kaip parodė Leslie atvejis.

Nors niekas negali sugrąžinti to, kas įvyko, mes tiriame šią situaciją ir siekiame užtikrinti, kad mūsų klientai gautų atsakymus bei reikiamą medicininę ir emocinę paramą“, – sakė Hodgson.

Artėjant atostogų sezonui, advokatė įspėjo keliautojus, besiruošiančius apsistoti šiame kurorte:

„Kadangi Fuerteventura yra populiari žiemos atostogų kryptis, norime paraginti poilsiautojus būti itin atsargius. Jei mūsų tyrimo metu bus nustatyta rimtų higienos problemų, reikės nedelsiant imtis veiksmų, kad sumažintume riziką kitiems poilsiautojams.

Be to, jei yra ir kitų asmenų, turinčių nusiskundimų dėl šio kurorto, svarbu, kad jie neliktų be palaikymo ir kreiptųsi pagalbos.“