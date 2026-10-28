Tėčio atminimui labdaros vakarą surengęs Linas Vaitkevičius surinko neeilinę sumą: štai kokia ji

Apie įvykusį renginį L. Vaitkevičius dalijosi socialiniuose tinkluose.
Surengė labdaros vakarą
Koncertas stebino atlikėjų gausa – čia dalyvavo Steponas Januška, Irena Starošaitė ir Žilvinas Žvagulis, Adrina, Paulina Paukštaitytė, Vytautas Šiškauskas, Edmundas Kučinskas, grupė „Tabasco„, Inga Jankauskaitė, Vaidas Baumila.
Renginį vainikavo „Žemaitukų“ ir Grupės 2 – Karolio ir Donato atlikta daina „Nepabaigta istorija“.
„Ėmiau rengti šiuos labdaros vakarus, nes prieš tėvo mirtį turėjau su juo pokalbį. Jis man pasakė, kad jei yra kažkoks šansas kuo nors padėti kitiems, pasinaudok. Tie jo žodžiai man užstrigo, kad tikrai yra šansų. Daugybė atlikėjų, daugybė jo ar mano pažinčių. Taip ir gimė tie Gintauto Vaitkevičiaus atminimo vakarai“, – anksčiau yra sakęs L. Vaitkevičius.
Kaip atskleidė Linas, renginio metu iš viso surinkta beveik 100 tūkst. eurų.
„Atsigavom, suskaičiavom ir esam be galo dėkingi visatai už tokią galimybę – padaryti tokius didelius dalykus!
Visų pirma noriu padėkoti savo didžiausiam pagalbininkui Alius Petryla, be kurio būtų buvę tiesiog be šansų suorganizuoti tokį renginį!
Iš viso surinkta – 96 890 €
Renginio išlaidos – 26 123 €
Visa likusi suma bus skirta mūsų 5 vaikams, dėl kurių ir susivienijome, kad galėtume jiems padėti.
Kiekvienam vaikui – po 14 153,40 €!
Už šių skaičių slypi ne tik pinigai. Slypi žmonių gerumas, vienybė, begalė darbo valandų ir noras padėti tiems, kuriems šiandien tos pagalbos labiausiai reikia.
Lenkiu galvą prieš kiekvieną, kuris prisidėjo prie šio stebuklo!“ – socialiniame tinkle rašė L. Vaitkevičius.