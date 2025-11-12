Tai, ką padarė influencerė, sunku suvokti: paviešintas žiaurus melas

2017 metais Brittany buvo mažai žinoma 21-erių metų mergina, gyvenusi Oksfordšyre ir svajojusi tapti socialinių tinklų žvaigžde, skelbė mirror.co.uk.
Apsimetė, kad serga
Jos nedidelė internetinė auditorija buvo šokiruota, kai ji staiga pranešė, kad jai diagnozuotas trečios stadijos skrandžio vėžys. Draugai greitai susivienijo, kad ją paremti – buvo sukurta lėšų rinkimo puslapis, o susidomėjimas jos tragiška istorija augo. Tačiau netrukus diagnozė tarsi dingo be pėdsakų, jos daugiau niekas nebeaptarė internete.
Tik 2020 metais, kai Brittany pradėjo bendradarbiauti su krūties vėžio supratimo labdaros organizacija, jos buvusi geriausia draugė Beth atskleidė, kad visa liga buvo išgalvota.
Beth rašė: „Brittany buvo mano geriausia draugė nuo 16 iki 21 metų. Brittany melavo apie kai kuriuos tikrai baisias dalykus, apie kuriuos nesijaučiu patogiai rašyti socialiniuose tinkluose, tačiau paskutinė jos išpažintis buvo tokia: 2017 m. lapkritį jai diagnozuotas trečios stadijos skrandžio vėžys… Ji taip pat sukūrė „GO FUND ME“ puslapį ir prašė manęs nusiųsti jį visiems, su kuriais mes kadaise dirbome, kad jie paaukotų.“
Nepaisant šių atskleidimų, Brittany savo „TikTok“ auditoriją augino toliau, o daugelis sekėjų net neįtaria apie sukčiavimą.
Pirmadienį vaizdo įraše ji prisipažino: „Aš niekada nenorėjau kalbėti apie tą laikotarpį savo gyvenime, nes tai buvo labai sunkus laikas man, bet aš esu skolinga savo sekėjams ir žmonėms, kurie mane palaiko, pasakyti jums savo tiesą.“
Ji paaiškino, kad 2017 metais kentėjo nuo „labai blogos psichinės sveikatos“, buvo „depresuota ir linkusi į savižudybę, pasimetusi ir sutrikusi“.
Brittany taip pat pridūrė, kad „giliai gailisi pasakiusi vienai draugei, kad ji sirgau vėžiu“, apibūdindama tai kaip „vieną kvailą sakinį, dėl kurio giliai gailiuosi‘.“
Buvę draugai ir kiti socialinių tinklų vartotojai liko šokiruoti. Viena buvusi draugė sakė: „Gana baisu pagalvoti, kad ji buvo pasirengusi meluoti apie vėžį, ir kyla klausimas, iki kokių ribų ji eis, kad taptų itin sėkminga. Čia ne kerštas jai – tai apie tai, kad žmonės sužinotų tiesą, į kurią jie turi teisę.“
Kiti komentatoriai savo nuomonę išreiškė socialiniuose tinkluose, pavadindami jos elgesį „bjauriu“ ir „žiauriu“, ypač žmonėms, kurie patys ar jų artimieji kovoja su vėžiu.
Viena „TikTok“ narė Hannah, kuriai vos 23-erių buvo diagnozuotas 4-ojo stadijos Hodžkino limfoma, piktame vaizdo įraše sakė: „Kai matome, kad kažkas apsimeta sergą tokiomis ligomis, paima empatiją, pinigus ir paramą, skirtą tikriems pacientams, tai ne tik klaidinga, bet ir žiauru.“
Nepaisant skandalo, Brittany išlaikė pelningą internetinę karjerą – jos vaizdo įrašuose dažniausiai rodomi maisto receptai bei apsipirkimo įrašai iš „Temu“ ir „Shein“, iš kurių ji uždirba per reklamas ir rėmėjų įrašus.
Jos sužadėtinis Ash Griffiths reguliariai pasirodo klipuose, o pernai liepą pora susilaukė identiškų dvynių – Elijah ir Emiliano.
Šeima neseniai persikėlė į prabangų namą Rytų Sasekse ir mėgaujasi keliais prabangiais atostogų keliais per metus. Tačiau naujas pasipiktinimas dėl suklastoto vėžio skandalo jau paveikė jos profesinį gyvenimą – Brittany ištrynė savo vadybos agentūros el. pašto adresą iš socialinių tinklų paskyrų.
Ne tik Brittany nukentėjo dėl savo melų. Jos buvusios draugės teigia, kad dabar bijo tapti internautų taikiniu.
Vienas šaltinis sakė: „Atrodo, kad problemos seka Brittany. Ji gali turėti tarsi tobulą gyvenimą socialiniuose tinkluose, bet tai nėra tiesa… dabar ji turi neįtikėtiną sekėjų ratą – ir jie ją palaikys, nesvarbu ką.“
Brittany savo prisipažinimu tikisi ištaisyti situaciją. Ji teigė: „Aš tai dariau tam, kad žmonės mano gyvenime liktų arčiau manęs. Aš to nepateisinu, suprantu, kodėl tai padariau, ir pasimokiau iš savo klaidų. Tai nebuvo ilgalaikis sukčiavimas.“
Taip pat ji pridūrė: „Ir aš labai nuoširdžiai atsiprašau visų, kuriuos galėjau įskaudinti savo žodžiais. Tai įvyko dar prieš mano buvimą socialiniuose tinkluose, aš to nedariau dėl „like“ ar sekėjų. Aš žinau, kokia siaubinga yra ši liga, ir man labai, labai gaila. Aš prisipažinau, ką padariau, ir atsiprašiau žmonių, kuriuos įskaudinau.“
