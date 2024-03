Tado Gryn partnerė Cher – apie jų poros sėkmės paslaptį: „Jis man sako, kad mane myli“

Šįkart visos poros šoks senoje Havanos aikštėje, o juos vertinančią komisiją sudarys advokatė, du IT specialistai ir jogos mokytojas. Ir nors nė vienas iš jų nėra profesionalus šokėjas, salsa neabejotinai yra jų kraujyje!

Kiekvieną sekmadienį projekto dalyviai pristato vis įspūdingesnius pasirodymus. Aktorius Tadas Gryn ir jo partnerė Cher – ne išimtis. Tiesa, jie stebina ne tik vienas kito pajautimu šokių aikštelėje, bet ir už jos ribų. Tai pastebi ir lengvai ima to pavydėti ir kiti projekto dalyviai…

„Atrodo, kad pas juos yra ir laisvės, ir šėliojimo. Stebint juos, kyla mažiausiai įtampos – jie labai vienas kitu pasitiki, labai vienas kitą palaiko. Atrodo, kad tarp jų žaižaruoja mažiausiai elektros“, – apie šią porą kalbės kita projekto dalyvė, Ugnė Zavistauskaitė.

Kad Tado ir Cher pora kitiems galėtų būtų pavyzdys, patvirtins ir šokių mokytoja Sandra Saikauskaitė. Talentingoji Cher, anot jos, išsiskiria ir iš visų kitų šokėjų kubiečių.

„Nuostabiai talentingos merginos bijo iš tikrųjų imtis iniciatyvos, nes, deja, Kuboje tų vadelių joms kiekvieną dieną niekas neduoda. Ir net jei jos bando tas vadeles paimti, matyt, kad jas staigiai atima. O kadangi Cher turi ne tik kubietiško, bet ir prancūziško kraujo, ji savo europietiškumą gali atskleisti – savo poroje ji yra lyderė“, – sakys Sandra.

Pasirodymas – ypatingoje vietoje

Kad Tadas ir Cher – pati tikriausia komanda, patvirtins ir pats aktorius. Tas jausmas dar labiau sustiprės šį sekmadienį, kai pora pasirodymui ruošis ypatingoje Havanos vietoje – meno fabrike. Tai – ne tik kūrybos laboratorija, bet ir galerija bei klubas. Meno erdvė, kurioje šoks Tadas ir Cher, įkurta buvusioje aliejaus gamykloje ir nuo tada išgarsėjo kaip viena pagrindinių naktinio gyvenimo ir meno erdvių Kuboje. Nenuostabu, kad ji kurti įkvėps dar labiau.

Tačiau šios poros sėkmės paslaptis vis dėlto slypi ne tik nesibaigiančiose repeticijose. „Mes prieš kiekvieną pasirodymą į vienas kitą žiūrime. Tadas man sako, kad labai mane myli, o aš jam atsakau, kad aš – taip pat. Vienas kitu pasitikime ir to pakanka, kad galėtume šokti taip, kaip tą darome per repeticijas“, – prieš didįjį vakaro pasirodymą sakys Cher.

O kad ir pasirodymo metu jie žengs koja kojon, įrodys ir komisijos komentarai. Tado ir Cher pasirodymas bus neįtikėtinas! „Mūsų šokio temą aš įvardinau „impulsu“. Tai reiškia, kad mes kartais labai stabdome dalykus ir nesielgiame taip, kaip sako mūsų vidus. Tačiau kartais reikia viską paleisti ir to pasiklausyti. O tada gyvenimas apdovanoja“, – sakys jis.

Be to, kad šį vakarą žiūrovai išvys net 7 įspūdingus porų šokius, kartu su projekto vedėju Mindaugu Stasiuliu bei žurnaliste Akvile Kavaliauskaite jie taip pat bus pakviesti apsilankyti ir įspūdingo grožio kaime, kuris laikomas kubietiškų cigarų sostine. Tiesa, labai įdomu tai, kad čia gyvenantys tabako augintojai ne tik niekuomet nėra buvę užsienyje, bet ir pačioje Havanoje! Vis dėlto pamatę, kokioje vietoje jie gyvena, daugelis žiūrovų to priežastį tikrai supras…

