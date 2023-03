„Švyturio arena“: pernai renginių skaičius grįžo į priešpandeminį lygį

Pernai 40 proc. visų arenoje surengtų renginių sudarė sporto renginiai, 40 proc. – kultūriniai renginiai, tokie kaip koncertai, spektakliai, o likusią dalį – verslo parodos, įvairios mugės, privatūs renginiai.

2022 m. daugiausiai žiūrovų – bemaž 6000 susirinko į naujametinį Marijono Mikutavičiaus koncertą, o Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės atrankos varžybas į FIBA pasaulio čempionatą liepą stebėjo daugiau nei 5000 sporto aistruolių.

„Pandemijos poveikį stipriai jautė visi sporto ir kultūros objektai, tačiau 2022-uosius jau galime vadinti atsispyrimo nuo dugno metais. Tai lėmė ir pasikeitusius sąlygos, o taip pat mūsų gebėjimas prisitaikyti prie naujos realybės. Pavyzdžiui, dalį renginių organizavome lauke, taip pat atradome naujų koncepcijų, kurias teigiamai įvertino mūsų lankytojai“, – sako Aida Aleksandrovienė, „Švyturio arenos“ direktorė.

Ši arena yra vienintelė Lietuvoje, kurios išlaikymas miesto savivaldybei nieko nekainuoja – ją pagal koncesijos sutartį valdo, investuoja ir veiklą organizuoja valdytojas.

Taip pat, pagal nustatytą kvotą yra užtikrinamas nemokamas arenos naudojimas miesto reikmėms. Pernai savivaldybė čia organizavo keturis renginius.

„Švyturio arenos“ valdytojas 2022 m. į krepšinio infrastruktūros modernizavimą investavo daugiau nei 200 tūkst. eurų, didžioji dalis lėšų skirta sporto aikštelės grindų dangos – parketo atnaujinimui. Be to, reaguojant į energetikos krizę buvo pereita prie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo. Tai ne tik padėjo optimizuoti kaštus, bet ir prisidėjo prie teigiamo poveikio aplinkai – anglies dvideginio emisija per metus sumažėjo 149 tonomis.

Dar viena investicija atlikta pernai – mažesniems renginiams pritaikyta nauja erdvė „Švyturio arenos“ KLUBAS, kurioje telpa 700 lankytojų.

„Arena yra daugiafunkcinis objektas, todėl norėdami atliepti įvairius organizatorių poreikius, sukūrėme šią erdvę, kurioje gali vykti įvairūs mažesni kultūriniai ir verslo renginiai“, – apie įgyvendintus pokyčius arenoje pasakoja A. Aleksandrovienė.

Apie įmonę:

2011 m. pastatytą „Švyturio areną“ Klaipėdoje valdo UAB „Klaipėdos arena“. Bendrovė priklauso lietuviško kapitalo įmonių grupei UAB „Infrastruktūra LT“, kuri specializuojasi visuomeninės paskirties sporto ir kultūros objektų valdymo bei infrastruktūros projektų vystymo srityse.

Per daugiau nei dešimtmetį Klaipėdos sporto ir pramogų komplekse įvyko beveik 800 įvairių renginių, kuriuose apsilankė daugiau nei 2 mln. žmonių.