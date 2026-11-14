Svajonių namus susikūrusi Monika prabilo apie tai, ko nesitikėjo: „Jaučiausi...“

Atviras moters interviu – laidoje „Gyvūnų pasaulis“.
Netikėtai moters gyvenime atsirado augintinis
Pirmasis šuo moters gyvenime atsirado visiškai netikėtai: „Pasisuko mano vyro karjera taip, kad jis išėjo į kinologiją ir mums reikėjo šuns, ir buvom labai jauni, labai neturėjom pinigų. Ir tuo metu buvo tokia situacija, kad šunį pirmiausia turėdavai įsigyti pats, ir tik po to jis pradėdavo tarnybą Lietuvoj, Lietuvos valstybei tarnauti. Tai pamenu, kaip visos mūsų santaupos buvo tūkstantis eurų, tiek ir kainavo belgu aviganis“.
Kiek vėliau šeimoje atsirado vaikų, o kartu su jais – ir noras turėti didelius, patogius namus. Įsikūrus juose, Monika pradėjo bendrauti su žmonėmis per vaizdo kamerą:
„Kai pasistatėm namus atokiau nuo miesto ir civilizacijos, man reikėjo kažkokio teletilto su pasauliu, nes tikrai labai jaučiausi vieniša. Buvo vieniša su mažyliu likti namie, neturėjau su kuo pasikalbėti, o atrodo tiek turėjau laiko, buvau vaiko priežiūros atostogose, labai norėjau kurti namus, pinigų nebuvo, tada iš karto užaugo išradingumas, smalsumas, internete ieškodavau idėjų, bandydavau jas įgyvendinti ir gal tai, kad dalinausi ne tik kas pasiseka, bet dalinausi ir tuo, kas nepasiseka. Tai įkvėpiau žmones, kad nebijot, kad ir nepasisekė“.
Monikos turinio kūrimo kelyje svarbią vietą užėmė ir gyvūnai, kurie ilgainiui patys pradėjo uždirbti pinigus. Pirmiausia šeimoje atsirado katytė Lilė, o vėliau, kad jai nebūtų liūdna vienai, atkeliavo ir Torka.
Galiausiai Monika užsigeidė pudeliuko: „Aš ieškojau pudelio, kaip pusė Lietuvos. Tai yra tikrai...“ Kadangi moteris pati įsirengė namus, jai buvo svarbu, kad augintinio kailis derėtų prie aplinkos.
Kalbėdama apie gyvenimą su gyvūnais, Monika taip pat pabrėžė šiuolaikinių technologijų naudą.
„Reiktu pamastyti, kad robotu inovacija labai palengvina gyvenima. Tikrai. Tiek automatinės šeryklos, tiek girdyklos, tiek tualetai“, – laidoje kalbės ji.
Išsamiau apie tai, kaip įsirengti svajonių namus, kuriuose augintiniai taip pat galėtų mėgautis gyvenimu, jau šį šeštadienį 9 val. papasakos TV3 laida „Gyvūnų pasaulis“!
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