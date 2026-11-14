Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > TV

Svajonių namus susikūrusi Monika prabilo apie tai, ko nesitikėjo: „Jaučiausi...“

2026-11-14 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-14 07:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Moniką Vilčinskaitę žino bene kiekvienas, norintis itin pigiai, paprastai ir kokybiškai įsirengti svajonių namus. Finansininkė bene kasdien savo tinklaraštyje „Livin ina farmhouse“ dalijasi įvairiais triukais ir patarimais, kaip iš paprastų dalykų pasigaminti jaukių, naudingų ar gražių daiktų. Du vaikus kartu su mylimuoju auginanti Monika namuose laiko dar ir du šunis bei du katinus. Todėl ji tiksliai žino, kaip įsirengti svajonių namus ne tik sau, bet ir augintiniams.

Moniką Vilčinskaitę žino bene kiekvienas, norintis itin pigiai, paprastai ir kokybiškai įsirengti svajonių namus. Finansininkė bene kasdien savo tinklaraštyje „Livin ina farmhouse“ dalijasi įvairiais triukais ir patarimais, kaip iš paprastų dalykų pasigaminti jaukių, naudingų ar gražių daiktų. Du vaikus kartu su mylimuoju auginanti Monika namuose laiko dar ir du šunis bei du katinus. Todėl ji tiksliai žino, kaip įsirengti svajonių namus ne tik sau, bet ir augintiniams.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atviras moters interviu – laidoje „Gyvūnų pasaulis“.

Netikėtai moters gyvenime atsirado augintinis

Pirmasis šuo moters gyvenime atsirado visiškai netikėtai: „Pasisuko mano vyro karjera taip, kad jis išėjo į kinologiją ir mums reikėjo šuns, ir buvom labai jauni, labai neturėjom pinigų. Ir tuo metu buvo tokia situacija, kad šunį pirmiausia turėdavai įsigyti pats, ir tik po to jis pradėdavo tarnybą Lietuvoj, Lietuvos valstybei tarnauti. Tai pamenu, kaip visos mūsų santaupos buvo tūkstantis eurų, tiek ir kainavo belgu aviganis“.

REKLAMA
REKLAMA

Kiek vėliau šeimoje atsirado vaikų, o kartu su jais – ir noras turėti didelius, patogius namus. Įsikūrus juose, Monika pradėjo bendrauti su žmonėmis per vaizdo kamerą: 

REKLAMA

„Kai pasistatėm namus atokiau nuo miesto ir civilizacijos, man reikėjo kažkokio teletilto su pasauliu, nes tikrai labai jaučiausi vieniša. Buvo vieniša su mažyliu likti namie, neturėjau su kuo pasikalbėti, o atrodo tiek turėjau laiko, buvau vaiko priežiūros atostogose, labai norėjau kurti namus, pinigų nebuvo, tada iš karto užaugo išradingumas, smalsumas, internete ieškodavau idėjų, bandydavau jas įgyvendinti ir gal tai, kad dalinausi ne tik kas pasiseka, bet dalinausi ir tuo, kas nepasiseka. Tai įkvėpiau žmones, kad nebijot, kad ir nepasisekė“.

REKLAMA
REKLAMA

Monikos turinio kūrimo kelyje svarbią vietą užėmė ir gyvūnai, kurie ilgainiui patys pradėjo uždirbti pinigus. Pirmiausia šeimoje atsirado katytė Lilė, o vėliau, kad jai nebūtų liūdna vienai, atkeliavo ir Torka.

Galiausiai Monika užsigeidė pudeliuko: „Aš ieškojau pudelio, kaip pusė Lietuvos. Tai yra tikrai...“ Kadangi moteris pati įsirengė namus, jai buvo svarbu, kad augintinio kailis derėtų prie aplinkos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kalbėdama apie gyvenimą su gyvūnais, Monika taip pat pabrėžė šiuolaikinių technologijų naudą.

 „Reiktu pamastyti, kad robotu inovacija labai palengvina gyvenima. Tikrai. Tiek automatinės šeryklos, tiek girdyklos, tiek tualetai“, – laidoje kalbės ji.

Išsamiau apie tai, kaip įsirengti svajonių namus, kuriuose augintiniai taip pat galėtų mėgautis gyvenimu, jau šį šeštadienį 9 val. papasakos TV3 laida „Gyvūnų pasaulis“!

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų