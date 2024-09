Svajonių namai – per 6 metus ir neišleidus krūvos pinigų: Monika pasidalino savo sėkmės istorija

Atvykus į Monikos šeimos puoselėjamą būstą atrodo, kad moteris čia įdėjo šimtus tūkstančių eurų. O gal net ir milijonus!

„Taip tik atrodo. Iš tikrųjų, su vyru stengiamės panaudoti absoliučiai visus likučius nuo bet kokių vykusių statybinių darbų. Be to, internete nuolat ieškome informacijos, kaip paprasčiausius ūkio darbus padaryti kiek įmanoma pigiau ir paprasčiau. Taip galima rasti be galo daug informacijos. O tuomet belieka tik turėti noro, bandyti ir pritaikyti sau tinkamiausius metodus“, – laidos vedėjui Audriui Bružui pasakos M. Vilčinskaitė.

Kuriant svajonių namus, anot Monikos, svarbus ir teisingas požiūris: „Galima į artėjančias statybas žvelgti kaip į didelę bėdą, nesiliaujančius vargus. O galima į tai pažiūrėti kaip į projektą, kuris pareikalaus pastangų, bet tikrai nebus pasaulio pabaiga.“

Vis dažniau šiandien girdime apie žmones, kurie gyvenimą sostinėje iškeitė į ramybę toliau už miesto. Monikos šeima – ne išimtis.

„Iš pradžių atrodė, kad gyvenimas Vilniaus senamiestyje yra didžiosios svajonės išsipildymas. Ir kurį laiką su vyru tikrai džiaugėmės galimybe būti nuolatiniame įvykių sūkuryje. Atsiradus vaikams, mūsų poreikiai kardinaliai pasikeitė – abu supratome, kad stumti vaikišką vežimėlį per akmenuotą grindinį, mums nekelia jokio smagumo.

Tiesą sakant, kiekvienai progai pasitaikius, stengdavomės pabėgti į kaimą, į gamtą, iki kol vėl tekdavo sugrįžti į namus Vilniaus centre. Galiausiai kažkuris iš mūsų susivokė, kad visą laiką galime gyventi gamtoje. Tuomet nereikės nuolat bandyti iš namų pabėgti“, – pasakos nuomonės formuotoja Monika.

Tačiau nuo ko viskas prasidėjo? Atvykusi į sklypą Vilniaus rajone, moteris iš karto pradėjo matyti viziją, ką čia būtų galima sukurti.

„Supratau, kad ši vieta turi milžinišką potencialą. Ir tai, ką dabar matote, su vyru sukūrėme per šešerius metus. Galvojome, kad kažkada prieisime darbų pabaigą, bet įtariu, kad tai – ne mūsų būdui. Jau galėtume atsipalaiduoti ir pasigėrėti visu tuo, ką sukūrėme. Bet naujos svajonės neleidžia ilgai sėdėti sudėjus rankas. Dabar horizonte matyti dar viena misija – ištisus metus veikiantis šiltnamis“, – apie savo ateities planus daugiau papasakos M. Vilčinskaitė.

Vieną svarbią užduotį Monikos namuose šio šeštadienio laidoje padės įvykdyti ir A. Bružas. Moteris jo paprašys iš medžio likučių sukalti vazoną. „Jau kelis tokius esame pasidarę. Taip ne tik sutaupai, bet ir naudingai panaudoji nuo statybų užsilikusias medžiagas“, – laidoje atskleis ji.

Kaip susikonstruoti vazoną namuose? Ko reikia, kad net ir didžiausios svajonės išsipildytų? Kaip sukuriami svajonių namai? Atsakymai į visus šiuos klausimus – jau šį šeštadienį.

