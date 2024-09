Vaidas Baumila namuose susidūrė su bėda: „Reikia kuo skubiau tai išspręsti“

Kartu su herojais – pramogų pasaulio atstovais – Audrius Bružas kas kartą spręs vis kitus ūkio ir buities klausimus, kuriuos žiūrovams bus lengva pritaikyti ir namuose, rašoma pranešime žiniasklaidai.

O pirmojoje naujo sezono laidoje jis apsilankys pas dainininką Vaidą Baumilą. Kokių darbų Vaido namuose imsis abu žinomi vyrai?

Pirmojoje laidoje išvysime, kaip vieną gražų ir saulėtą šeštadienio rytą A. Bružas sulauks skambučio iš V. Baumilos. Jo metu Vaidas prasitars apie rimtą problemą.

„Audriau, klausyk, mano namuose artėja vakarėlis. Pakviečiau daug žmonių, o virtuvės siena atrodo tiesiog klaikiai... Reikia kuo skubiau tai išspręsti“, – pasidalins jis.

Paslaugusis A. Bružas prižadės garsiam atlikėjui tučtuojau padėti. Pasirūpinęs dažais ir kitomis priemonėmis, Audrius atvyks išgelbėti draugo ir pataisyti paties V. Baumilos sugadintos virtuvės sienos.

„Bandžiau čia tokį prietaisėlį priklijuoti, tačiau nepavyko. Uždėjau jį kreivai. O įvertinęs, kad neatrodys gerai, užsimaniau nulupti. Na, ir va, puikus rezultatas – nusilupusi virtuvės siena...“ – pasakos Vaidas.

Vyrai suvienys jėgas, atsiraitos rankoves ir kibs į darbus!

Kaip išsirinkti ir įsigyti dažus? Kokių kitų priemonių prireiks ketinant teisingai ir sėkmingai nudažyti sieną? Kaip teisingai dažyti?

Kartu su pokštais ir įtraukiančiu pašnekesiu apie gyvenimą bei buitį, žiūrovams bus atsakyta ir į visus minėtus praktinius, daugeliui buityje pagelbėsiančius klausimus.

„Pats dažniausiai namų neremontuoju. Turiu patikimus žmones, kuriems galiu paskambinti, ir jie visais tais darbais, kurių nemoku atlikti pats, pasirūpina daug geriau. O jei kalbėtumėme apie interjero kūrimą, tai – mano stichija! Visą namų jaukumą sukūriau pats. Esu boho stiliaus puoselėtojas. Tai reiškia, kad mano namuose vyrauja jaukus meninis chaosas. Be to, jūs net neįsivaizduojate, kaip džiaugiuosi savo namais Vilniaus senamiestyje. Juose gyvenu jau septynerius metus, ir niekas čia pernelyg nelūžta. Į meistrus tenka kreiptis tikrai labai retai. Tiesa, gal viskas pasikeis, kai turėsiu šeimą, kai čia lakstys ir viską siaubs mano ateities vaikai“, – mintimis apie savo būstą laidos metu dalinsis V. Baumila.

Puikusis atlikėjo ir aktoriaus duetas laidoje ne tik kruopščiai dažys V. Baumilos namų sieną, dalinsis patarimais ir įžvalgomis apie kasdienį gyvenimą ir juokaus, bet ir kartu uždainuos.

„Vienas iš smagiausių darbo kartu aspektų – gimstanti bendrystė. Suvieniję jėgas talkoje mes ne tik sutaupome pinigų, bet ir pabūname kartu. Be to, toks laikas – kai kažką sukuriame – visuomet yra ir labai smagus, o kartu ir be galo naudingas. Kokia laimė iš karto pamatyti ir mūsų darbo rezultatą – sieną, kuri vėl atrodo kaip nauja“, – apie jį nudžiuginusį procesą užsimins laidos vedėjas A. Bružas.

Premjerinė „Pasidaryk pats“ laida pas Vaidą Baumilą namuose – jau šį šeštadienį, 10.30 val. per TV3!