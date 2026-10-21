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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Susižadėjusi Maria Randers pasirodė viešumoje: su mylimuoju neslėpė jausmų

2026-10-21 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-21 07:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šeštadienio popietę žinomi pramogų, kultūros, verslo ir žiniasklaidos atstovai skubėjo į „Stikliai Hotel – Relais & Châteaux“ viešbutį. Čia, po barokiniais ir gotikiniais skliautais pristatytas naujausias, jau antrasis „ELLE Wedding Lihuania“ numeris. Čia pasirodė ir prekės ženklo „Bad decisions“ įkūrėja, nuomonės formuotoja, Dainos Bosas dukra Maria Randers. 

Maria Randers
GALERIJA (123)

Šeštadienio popietę žinomi pramogų, kultūros, verslo ir žiniasklaidos atstovai skubėjo į „Stikliai Hotel – Relais & Châteaux“ viešbutį. Čia, po barokiniais ir gotikiniais skliautais pristatytas naujausias, jau antrasis „ELLE Wedding Lihuania“ numeris. Čia pasirodė ir prekės ženklo „Bad decisions“ įkūrėja, nuomonės formuotoja, Dainos Bosas dukra Maria Randers. 

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Renginyje pasirodė daugybė žinomų žmonių, tarp kurių buvo ir M. Randers. 

(123 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „ELLE Wedding Lihuania“ numerio pristatymo akimirkos

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Sužadėtiniai neslėpė jausmų

Čia ji pasirodė ne viena – šalia jos buvo mylimasis Justas. 

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Neseniai susižadėję Maria ir Justas renginyje neslėpė jausmų – fotografai prie foto sienelės įamžino jųdviejų bučinį. 

Pora dar rugsėjį pranešė apie sužadėtuvės socialiniuose tinkluose. 

Tąkart Maria paviešino keletą nuotraukų iš Jungtinių Amerikos Valstijų, kuriose ir įvyko sužadėtuvės.

Nuotraukose matomas ir įspūdingas sužadėtuvių žiedas.

Prie kadrų Maria trumpai rašė: „Sužadėtinė“.

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