Susižadėjusi Maria Randers pasirodė viešumoje: su mylimuoju neslėpė jausmų

Renginyje pasirodė daugybė žinomų žmonių, tarp kurių buvo ir M. Randers.
Sužadėtiniai neslėpė jausmų
Čia ji pasirodė ne viena – šalia jos buvo mylimasis Justas.
Neseniai susižadėję Maria ir Justas renginyje neslėpė jausmų – fotografai prie foto sienelės įamžino jųdviejų bučinį.
Pora dar rugsėjį pranešė apie sužadėtuvės socialiniuose tinkluose.
Tąkart Maria paviešino keletą nuotraukų iš Jungtinių Amerikos Valstijų, kuriose ir įvyko sužadėtuvės.
Nuotraukose matomas ir įspūdingas sužadėtuvių žiedas.
Prie kadrų Maria trumpai rašė: „Sužadėtinė“.