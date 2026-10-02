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Gandai pasitvirtino: garsus 44-erių atlikėjas pasipiršo vos 23-ejų mylimajai

2026-10-02 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-02 14:55
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Amerikiečių reperis Lil Wayne (44 m.) pranešė apie sužadėtuves su Madi Cannon (23 m.). Apie poros santykių statusą paaiškėjo iš vaizdo įrašo, kurį pirmadienį socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbė reperio bičiulis ir buvęs grupės „Hot Boys“ narys B.G.

Sužadėtuvės (nuotr. 123rf)

Amerikiečių reperis Lil Wayne (44 m.) pranešė apie sužadėtuves su Madi Cannon (23 m.). Apie poros santykių statusą paaiškėjo iš vaizdo įrašo, kurį pirmadienį socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbė reperio bičiulis ir buvęs grupės „Hot Boys“ narys B.G.

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Įraše Lil Wayne sveikino B.G. su sužadėtuvėmis su mylimąja Brooke Jones. Vėliau reperis nukreipė kamerą į šalia buvusią Madi ir pareiškė: „O aš vesiu šią merginą. Tai Madison.“

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Madi taip pat pasveikino B.G., o Lil Wayne dar kartą patvirtino jų santykių statusą: „Tai mano sužadėtinė. Sveikiname! Praneškite, kokios spalvos drabužius vilkėsime. Aš būsiu pabrolys, supratai? Myliu tave.“

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Apie Lil Wayne sužadėtuves pirmą kartą pranešta dar šių metų gegužę. Tačiau tuo metu būsimos nuotakos tapatybė nebuvo atskleista – buvo nurodoma tik tai, kad ji yra dvidešimtmetė iš Indianos.

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Dabar paaiškėjo, kad tai Madi Cannon, su kuria reperis anksčiau buvo susitikinėjęs.

Pastaraisiais metais dėmesio sulaukė ir kiti Lil Wayne santykiai. 2025 m. gegužę jo tuometė mergina, plius dydžio modelis Denise Bidot, socialiniuose tinkluose teigė, kad reperis su ja išsiskyrė Motinos dieną ir išvarė ją bei jos dukrą iš savo namų.

Vėliau moteris atskirame vaizdo įraše apkaltino Lil Wayne fiziniu smurtu. Ji tvirtino, kad vyras prieš ją pakėlė ranką, ir teigė, jog santykiuose patyrė ne tik emocinį smurtą. Šie kaltinimai pateikiami kaip pačios Denise Bidot vieši pareiškimai.

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Reperis turi keturis vaikus: dukrą Reginae Carter (27 m.) ir tris sūnus – Dwayne'ą Michaelą Carterį III (17 m.), Kameroną Carterį (17 m.) bei Nealą Carterį (16 m.).

Dukros Reginae susilaukė su buvusia žmona Antonia „Toya“ Johnson, su kuria susituokė 2004 m. ir išsiskyrė 2006 m. Tai kol kas vienintelė oficiali Lil Wayne santuoka.

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