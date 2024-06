Susituokė BBC laidų vedėjas Scottas Mills ir Samas Vaughan: vestuves vainikavo bučinys

51-erių metų „BBC Radio 2“ laidų vedėjas, kuris nuo 2017 m. palaiko santykius su 35-erių prodiuseriu Samu, šeštadienį susituokė viloje Barselonoje.

Sctotas ir Samas ištarė „taip“ prieš minią garsių svečių, tarp kurių buvo Zoe Ball, Rylan Clark, Jordan North, Calvin Harris ir žmona Vick Hope, o ceremonijos vedėjo pareigas atliko jo buvęs kolega Chris Stark, skelbia dailymail.co.uk.

Apmąstydamas savo ypatingą dieną, Scottas sakė: „Mums abiem tai buvo pati nuostabiausia diena.

Švęsti su visais artimais draugais ir šeima Ispanijoje buvo ypatinga. Nekantriai laukiame, kada galėsime kartu praleisti visą likusį gyvenimą.“

Ceremonijos metu koncertavo Pixie Lott, kuri jiems duodant įžadus dainavo „How Long Will I Love You“, o Calumas Scottas dainavo savo hitą „You Are The Reason“.

REKLAMA

REKLAMA

Scottas ir Samas davė įžadus priešais savo artimiausius ir brangiausius žmones Ispanijos fone.

Jaunavedžiai vilkėjo vienodus juodus smokingus ir peteliškes, buvo užsidėję tamsius akinius nuo saulės.

Laiminga pora džiaugsmingai kikeno sakydami „taip“ ir nustebino svečius stebuklingu vaivorykštės reginiu.

Po ceremonijos Rylanas pasidalijo žvilgsniu į jų didžiąją dieną, „Instagram“ dalydamasis nuotraukomis su savo vyru.