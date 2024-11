Suodaitis ir Poderytė pristato žaidimą, kuris privers į savo artimuosius pažvelgti kitaip

Šį šeštadienio vakarą TV3 žiūrovų dėmesį prie ekranų prikaustys intriguojantis itališkas filmas „Tobuli melagiai“ (angl. Perfect Strangers), režisuota Paolo Genovese. Šis 2016-ųjų metų filmas tapo tikru fenomenu ne tik Italijoje, bet ir visame pasaulyje, sumušė žiūrimumo rekordus ir uždavė provokuojantį klausimą – kiek iš tiesų pažįstame savo draugus ar artimuosius?

Filmas „Tobuli melagiai“ užkariauja kiekvieno jį pamačiusio žiūrovo širdį

Filmo metu septyni draugai susirenka vakarienės. Vakaro pradžioje vienas iš jų pasiūlo žaidimą – visi turi padėti savo telefonus ant stalo ir pasidalinti visais skambučiais bei žinutėmis, kuriuos gaus vakaro metu, rašoma pranešime spaudai.

Iš pradžių tai atrodo kaip nekaltas žaidimas, tačiau greitai paaiškėja, kad kiekvienas iš draugų turi paslapčių. Neištikimybės, melas ir paslėptos tapatybės išlenda į viešumą, o draugų santykiai virsta įtempta emocijų audra...

„Šis filmas tapo tikru socialiniu fenomenu ir net buvo įtrauktas į Gineso rekordų knygą! Jį turėtų pamatyti ne tik poros, bet ir draugai bei artimieji. Nors filmas pristatomas kaip komedija ir turi subtilaus sarkazmo, ironijos ir humoro, jis kartu nagrinėja itin jautrias, gilias ir svarbias temas“, – laidos pradžioje pasakos V. Poderytė-Bernatavičė.

Savo ruožtu Laurynas pastebės, kad ši kino juosta puikiai atspindi ne tik itališką temperamentą, bet ir unikalų šios tautos gebėjimą spręsti santykių problemas.

„Italai turbūt geriausiai pasaulyje moka aiškintis santykius – garsiai, aistringai ir be jokių kompromisų. Esu tikras, kad šis filmas pažadins tiek žiūrovų, tiek mūsų pačių vidinį pietietišką charakterį. Neabejoju – nei diskusijų, nei emocingų pasvarstymų netrūks ir mūsų laidoje“, – intriguojančiai sakys L. Suodaitis.

Kaip išsirinkti tikrai kokybiškus makaronus itališkai puotai?

Įkvėpti filmo atmosferos, laidos vedėjai pakvies į kulinarinę kelionę po Italiją ir paruoš tikrą šios virtuvės klasiką – spaghetti alla puttanesca. Vaida ir Laurynas ne tik parodys, kaip lengvai pagaminti šį gardų patiekalą, bet ir pasidalins įdomybėmis apie jo kilmę.

„Italija neabejotinai yra pastos karalystė. Čia egzistuoja šimtai jos rūšių, o gaminimo būdų turbūt yra ir dar daugiau. Spaghetti alla puttanesca – vienas paprasčiausių ir greičiausiai paruošiamų itališkų patiekalų. Naudojant kokybiškus, bet itin paprastus ingredientus, šį patiekalą galima pagaminti vos per 15 minučių. Be to, patiekalas turi intriguojančią kilmės istoriją. Viena iš teorijų sieja šį patiekalą su itališku žodžiu „putana“, reiškiančiu prostitutę. Pasakojama, kad XX a. viduryje jis atsirado viename iš bordelių, kaip greitas ir lengvas valgis, kurį buvo nesudėtinga pasigaminti tarp klientų“, – įdomia istorija pasidalins Vaida.

Gamindami šį gardų patiekalą, laidos vedėjai neapsiribos tik receptu – jie pasidalins ir naudingais kulinariniais triukais, kurie pravers kiekvienam makaronų mėgėjui.

Kas geriau nei tarp Italijos ir Lietuvos gyvenanti Vaida galėtų atskleisti skanios pastos gaminimo paslaptis? Ji paaiškins ne tik tai, kaip tinkamai išvirti pastą, bet ir kaip pasirinkti geros kokybės makaronus.

„Svarbiausia – teisingas pastos išvirimas. Mes, lietuviai, dažnai linkę viską pervirti arba perkepti, tačiau pasta yra skaniausia tada, kai ji išlieka „al dente“ – šiek tiek kieta. Tai reiškia, kad makaronus reikėtų virti apie 1-2 minutes trumpiau nei nurodyta ant pakuotės. Kalbant apie spagečius, juos reikia virti dideliame puode su kuo daugiau vandens, negailint druskos.

Taip pat svarbu pasirinkti ir kokybiškus makaronus. Renkantis juos atkreipkite dėmesį į sudėtį – 100-ame gramų makaronų turėtų būti ne mažiau kaip 13 gramų baltymų – tai užtikrina, kad pasta bus aukštos kokybės“, – naudingais patarimais dalinsis laidos vedėja.

Tokios filmo sėkmės nesitikėjo net jo režisierius

Laurynas atkreips dėmesį į pagrindinę filmo idėją – šiuolaikinį ryšį tarp žmonių ir technologijų, kuris neretai tampa įtampos ir dramų šaltiniu.

„Visa filmo istorija sukasi aplink draugų vakarienę Italijoje, kurios metu visi nusprendžia pažaisti iš pirmo žvilgsnio nekaltą žaidimą – padėti telefonus ant stalo ir garsiai perskaityti kiekvieną žinutę. Neva, tarp jų nėra jokių paslapčių.

Filmas subtiliai reflektuoja į daiktą, be kurio šiandien beveik neįsivaizduojame savo gyvenimo – telefoną. Kaip sakė pats filmo režisierius, telefonai yra tarsi mūsų gyvenimo juodoji dėžė, kurioje saugome viską: džiaugsmą, liūdesį ir nusivylimus“, – sakys Laurynas.

O Vaida pasidalins įdomia informacija apie tarptautinį filmo pasisekimą. Ji atskleis, kad ši juosta sulaukė ypatingo pripažinimo ir netgi tapo pasauliniu fenomenu!

„Ar žinojote, kad šis filmas yra įtrauktas į Gineso rekordų knygą? Jis pelnė šį titulą kaip daugiausiai oficialių adaptacijų turintis filmas. Istorija buvo perkurta įvairiuose pasaulio kampeliuose – nuo Pietų Korėjos iki Ispanijos, Turkijos ir daugelio kitų šalių. Be to, šis filmas buvo adaptuotas ir Lietuvoje. Tiesa, ne kaip kino filmas, o kaip teatro spektaklis. Pats filmo režisierius prisipažįsta, kad tokio milžiniško pasisekimo jis tikrai nesitikėjo“, – dar daugiau detalių atskleis V. Poderytė-Bernatavičė.

