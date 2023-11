Sūnų norėjusi pamatyti Viktorija Siegel sulaukė akibrokšto: „Pradedu abejoti žmogaus psichine sveikata“

V. Siegel liko šokiruota, kai jos vyro advokatė likus pusvalandžiui iki sutarto vaiko sugrąžinimo laiko įspėjo, kad L. Suodaitis berniuką pasiima atostogų. Kaip pranešė advokatė, verslininkas išnaudos jam priklausančias atostogų dienas su sūnumi ir atostogaus nuo lapkričio 8-osios iki lapkričio 20-osios.

Trečiadienį poros santykių drama tęsiasi. V. Siegel paviešino, kad norėjusi pamatyti savo sūnų per kamerą ji sulaukė tikro vyro akibrokšto.

„Atsiprašau, kad visa tai viešinu, bet mano vienintelis kelias yra per viešumą, – su ašaromis akyse kalbėjo V. Siegel. – Jūs neįsivaizduojate, su kokiu žmogumi aš turiu reikalų. Paskambinau Laurynui, paprašiau, kad bent per gimtadienį kelioms valandoms man jį atvežtų. Juk birželio 14, kai nebuvo jokio teismo, aš jam leidau su juo būti su vaiku. Vakar jis Vaikų teisėms pamelavo, kad leis man jį bent kamerą matyti, siųs nuotraukas. Bet net kameros neįjungė... Sakė, kad per advokatus eičiau. Sunku jam vaikui mane parodyti ir man pačiai jį pamatyti.

Čia yra tiesiog ne žmogus. Neturiu žodžių, iš kur tiek neapykantos ir noro kenkti vaikui ir man. Bent per kamerą galėjo parodyti, norėjau labai vaiką pamatyti, kad jis mane pamatytų, prašiau su sese susitikimą suorganizuoti vaikų aikštelėje, bet kur. Sesė nori jį pamatyti, tai juk normalu. Nieko neina susitarti.“

Ji pabrėžė, kad tokio jo elgesio negalima pateisinti: „Nužudė, kad žmogus nesugebėjo net kameros įsijungti ir man vaiką parodyti... Jis tiesiog antžmogis. Aš jam niekada gyvenime nebūčiau pasakiusi, kad vaiko parodyti. Čia nebepateisinama niekas. Vaikui juk yra vos metukai... Kalbėjau ką tik su psichologe, kaip gali vaiko psichiką paveikti atėmimas nuo mamos.

Per savo gimtadienį jis juk buvo su vaiku, o man jo visai neduoda. Nesuvokiu, kas per demonas turėtų būti viduje. Pradedu abejoti žmogaus psichine sveikata. Man taip skauda viduje, drasko širdį. <...> Nei vienam žmogui nelinkiu patirti tai, ką aš dabar patiriu.“