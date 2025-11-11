 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Sunkiai sergančio Michaelio Schumacherio sūnėnas pranešė džiugią žinia

2025-11-11 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-11 15:55

Davidas Schumacheris, F1 legendos Michaelio Schumacherio sūnėnas, pasidalijo džiugia žinia. Jis susižadėjo su širdies drauge Vivien Keszthelyi.

Davidas Schumacheris ir Michaelis Schumacheris (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Davidas Schumacheris, F1 legendos Michaelio Schumacherio sūnėnas, pasidalijo džiugia žinia. Jis susižadėjo su širdies drauge Vivien Keszthelyi.

0

Pora, kuri kelis metus buvo kartu po to, kai juos supažindino bendras draugas, džiaugsmingą žinią pasidalijo socialiniuose tinkluose, skelbė dailystar.co.uk.

Paskelbė žinią

Davidas merginai pasipiršo Maldyvuose. „Ji pasakė taip. Vandenynas liudijo mūsų meilę, o saulėlydis įtvirtino mūsų pažadą. 2025-11-05,“ – rašė 24-erių metų Davidas, kartu pasidalindamas keliomis svajingomis nuotraukomis „Instagram“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vivien atsakė: „Labai ačiū visiems už gražius linkėjimus ir malonius žodžius! Mes tikrai sujaudinti visa meile ir palaikymu.“

View this post on Instagram

A post shared by David Schumacher (@davidschumacher_official)

Davido tėvas Ralfas, šešių F1 lenktynių nugalėtojas, buvo vienas iš pirmųjų, „pamėgusių“ šį pranešimą, kuris jau surinko daugiau nei 20 000 „patinka“.

2013 m. jo dėdė Michaelis patyrė sunkią galvos traumą slidinėjimo avarijoje ir dabar nuolat turi būti prižiūrimas namuose. Septyniskart pasaulio čempionas praleido 250 dienų mediciniškai sukeltoje komoje, prieš grįždamas namo.

Suomių leidiniui „Iltalehti“ kalbėjęs neurochirurgas dr. Jussi Posti, kuris atidžiai stebi situaciją, pasidalijo įžvalgomis apie M. Schumacherio dabartinę būklę, praneša „Mirror“.

Kaip praneša „The Daily Mail“, jis atskleidė: „Jeigu jo namuose pastatyta ligoninė, su visa medicinine įranga aplinkui, atrodo, kad jis daugiausia laiko praleidžia ligoninėje. Remiantis turima informacija, nemanau, kad jis gyvena labai aktyvų gyvenimą. Tai rodo, kad pastarąjį dešimtmetį jis tikriausiai buvo tokios pačios būklės.“

 

