Sunkiai sergančio Michaelio Schumacherio sūnėnas pranešė džiugią žinia

Pora, kuri kelis metus buvo kartu po to, kai juos supažindino bendras draugas, džiaugsmingą žinią pasidalijo socialiniuose tinkluose, skelbė dailystar.co.uk.
Davidas merginai pasipiršo Maldyvuose. „Ji pasakė taip. Vandenynas liudijo mūsų meilę, o saulėlydis įtvirtino mūsų pažadą. 2025-11-05,“ – rašė 24-erių metų Davidas, kartu pasidalindamas keliomis svajingomis nuotraukomis „Instagram“.
Vivien atsakė: „Labai ačiū visiems už gražius linkėjimus ir malonius žodžius! Mes tikrai sujaudinti visa meile ir palaikymu.“
Davido tėvas Ralfas, šešių F1 lenktynių nugalėtojas, buvo vienas iš pirmųjų, „pamėgusių“ šį pranešimą, kuris jau surinko daugiau nei 20 000 „patinka“.
2013 m. jo dėdė Michaelis patyrė sunkią galvos traumą slidinėjimo avarijoje ir dabar nuolat turi būti prižiūrimas namuose. Septyniskart pasaulio čempionas praleido 250 dienų mediciniškai sukeltoje komoje, prieš grįždamas namo.
Suomių leidiniui „Iltalehti“ kalbėjęs neurochirurgas dr. Jussi Posti, kuris atidžiai stebi situaciją, pasidalijo įžvalgomis apie M. Schumacherio dabartinę būklę, praneša „Mirror“.
Kaip praneša „The Daily Mail“, jis atskleidė: „Jeigu jo namuose pastatyta ligoninė, su visa medicinine įranga aplinkui, atrodo, kad jis daugiausia laiko praleidžia ligoninėje. Remiantis turima informacija, nemanau, kad jis gyvena labai aktyvų gyvenimą. Tai rodo, kad pastarąjį dešimtmetį jis tikriausiai buvo tokios pačios būklės.“
