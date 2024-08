Sulaikyto „Telegram“ vadovo pokyčiai: prieš dešimt metų atrodė lyg kitas žmogus

Teisėsaugos pareigūnai mano, kad P. Durovas prisideda prie prekybos narkotikais, nusikaltimų prieš vaikus ir sukčiavimo, taip pat atsisako bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis.

Genijus, milijardierius, programuotojas, filantropas. Jis sukūrė daugiamilijoninę auditoriją turintį socialinį tinklą ir žinutę, kurie tapo populiariausi Rusijoje ir posovietinėse šalyse.

Gerbėjai taip pat neslepia nuostabos dėl P. Durovo išvaizdos. Dar prieš dešimtį metų vyras atrodė visai kitaip – buvo praplikęs, turėjo kiek platesnę nosį. Verslui pradėjus nešti didžiulius pelnus, sparčiai pasikeitė ir jo išvaizda.

Gerbėjai spekuliuoja, kad tam įtakos turėjo plastinės operacijos.

Brolio įtaka

Pavelas mokėsi Turine. Šeima ten praleido kelerius metus.

Kai Durovai grįžo į Rusiją, Pavelas pradėjo mokytis Sankt Peterburgo valstybinio universiteto akademinėje gimnazijoje, užsienio kalbų sustiprinto mokymo klasėje.

Pavelas buvo aktyvus ir entuziastingas vaikas. Būdamas 11 metų jis pradėjo domėtis programavimu.

Pavelo interesams ir raidai didelę įtaką darė jo vyresnysis brolis Nikolajus, kuris jau būdamas septynerių ar aštuonerių metų parodė neįtikėtinus gabumus matematikai.

Italijoje per vietinį televizijos kanalą jis buvo parodytas kaip stebukladarys, gebantis spręsti labai sudėtingas matematines lygtis.

Pavelo Durovo išsilavinimas ir projektai

Nepaisant susidomėjimo programavimu, P. Durovas įstojo į Sankt Peterburgo valstybinio universiteto Filologijos fakultetą, kur įgijo anglų filologijos ir vertimo specialybę.

Studijuodamas universitete jis gavo įvairias prezidento, vyriausybės ir Potanino fondo stipendijas.

Filosofijos fakultete jis susidraugavo su Ilja Perekopskiu, pragmatišku ir ambicingu studentu, kuris, kaip ir jis, mėgo filmą „Matrica“.

Kartu su juo jis svarstė pirmuosius interneto projektus. Tai buvo portalas durov.com (filologijos studentams, kuriame buvo pateikiami atsakymai į egzaminų klausimus) ir universiteto bendruomenė spbgu.ru (SPbSU studentų ir absolventų forumas).

„Kai pirmą kartą atradau internetą, buvau nustebęs, kad galima sukurti svetainę, o kiti žmonės gali joje skelbti savo turinį“, - pasakojo Durovas.

Apie Marko Zuckerbergo socialinį tinklą „Facebook“ jis sužinojo iš savo draugo, kuris lankėsi Jungtinėse Amerikos Valstijose. Tuomet broliai Durovai pradėjo dirbti su projektu, kuris dabar žinomas kaip „VKontakte“.

Durovas dažnai buvo kaltinamas, kad kopijuoja Marko Zuckerbergo idėją. Jis neneigė, kad būta bendrų dalykų, tačiau tvirtino, kad „Facebook“ (priklausantis bendrovei „Meta“, kuri Rusijoje uždrausta ir pripažinta ekstremistine organizacija) daug padėjo jam suprasti, kaip to nedaryti.

Visgi po kiek laiko „VKontakte“ prarado savo populiarumą.

2007 m. pradžioje „VKontakte“ svetainė patyrė nusikalstamą įsilaužėlių ataką: svetainė neveikė, o įkeliant puslapį buvo išmetama „Error 502“.

Tuo pat metu puolė investuotojai: jie pastebėjo spartų organinį socialinio tinklo augimą ir vienas po kito ėmė kalbėtis apie bendradarbiavimą ir įsigijimą. Pavelas Durovas derybose dalyvaudavo retai, bet visada transliuodavo požiūrį, kad akcijų paketą reikėtų parduoti vėliau ir tik tam asmeniui, kuris pasiūlys daugiausia pinigų ir garantuos minimalų kišimąsi į „VKontakte“.

2011 m. „VKontakte“ pradėjo koncentruotis opozicinė veikla, aktyvistai ten koordinavo savo veiksmus ir jungėsi į grupes. Durovas buvo paprašytas pašalinti protesto grupes. Atsakydamas į tai, jis „Twitter“ tinkle paskelbė nuotrauką, kurioje pavaizduotas gobtuvą dėvintis ir liežuvį iškišęs haskis.

Po ja Durovo feisbuko paskyroje buvo skenuotas prokuratūros šaukimas, prie kurio jis pridūrė, kad neturi laiko apklausai.

2013 m. pabaigoje, anot P. Durovo, specialiosios tarnybos pareikalavo, kad jis pateiktų asmeninę informaciją apie Euromaidano grupių organizatorius, tačiau „VKontakte“ įkūrėjas ir vėl neįvykdė reikalavimo.

Santykiai su investuotojais taip pat paaštrėjo.

2014 m. balandį Pavelas Durovas atsistatydino iš generalinio direktoriaus pareigų ir išvyko iš šalies. Jis gavo Sent Kitso ir Nevio salų valstybės pilietybę, kad galėtų be vizų keliauti į Europos šalis, ir Berlyne įkūrė naujos IT bendrovės biurą.

Interviu žurnalui „Dazed“ jis sakė, kad po konfliktų su valdžios institucijomis nebesijautė saugus. Broliai Durovai sukūrė sau programėlę, kurioje keitėsi užšifruotomis žinutėmis.

„Po 2013 m. Edwardo Snowdeno atskleistų faktų supratome, kad mes nesame tokie vieninteliai ir tai egzistuoja ir kitose šalyse. Taigi išleidome plačiajai visuomenei skirtą programėlę, skirtą keistis užšifruotomis žinutėmis“, - apie ‚Telegram‘ sukūrimą pasakojo Durovai.

Neapsieita ir be užsitęsusio konflikto su Rusijos valdžios institucijomis. 2018 m. „Telegram“ Rusijoje buvo užblokuota dvejiems metams. Priežastis - atsisakymas pateikti šifravimo raktus. Tačiau iš tiesų visą šį laiką programėlė ir toliau veikė.

Rusijos naudotojai apribojimą apeidavo naudodamiesi VPN. Tūkstančiai inžinierių palaikė programėlę kurdami savo tarpinius serverius naudotojams. Dėl šio skandalo „Telegram“ dar labiau išpopuliarėjo Rusijoje ir užsienyje.