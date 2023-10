Sukrečianti turistės istorija Izraelyje: „Hamas“ pagrobė ir kūną išniekino

30-metė tatuiruočių meistrė Shani Louk su turistų grupe iš Vokietijos lankėsi apsiaustoje šalyje ir dalyvavo muzikos festivalyje, kai spalio 7 d. buvo pagrobta per netikėtą „Hamas“ ataką, rašo dailymail.co.uk.

Per išpuolį iš Gazos ruože į civilių gyvenvietes buvo paleista tūkstančiai raketų, o ginkluoti užpuolikai išėjo į gatves.

Socialinėje žiniasklaidoje paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti teroristų apsuptame sunkvežimyje gulintis Shani kūnas, kurio viena koja pakreipta nenatūraliu kampu.

Buvo girdėti džiūgaujantys „Hamas“ šalininkai, kurie bėgiojo šalia sunkvežimio, o kai kurie net buvo nufilmuoti spjaudantys ant Shani.

„Hamas“ teigė, kad kūnas priklausė Izraelio kareiviui. Tačiau vėliau keli Shani šeimos nariai atpažino ją, o jos pusbrolis sakė, kad atpažino jos tatuiruotes ant kojų ir dredus.

„Tai tikrai ji, – „Daily Mail“ patvirtino Tomasina Weintraub-Louk. – Ji buvo muzikos festivalyje, skirtame taikai. Tai košmaras mūsų šeimai.“

Tuo tarpu sugniuždyta Shani sesuo socialiniuose tinkluose parašė: „Tai mano sesuo Shani Louk. Ją nužudė ir išniekino „Hamas“. Ji yra Vokietijos pilietė“.

Socialinėje žiniasklaidoje paskelbtame širdį veriančiame įraše Shani mama prašė „bet kokios pagalbos ar naujienų“ apie dukters mirtį.

„Šį rytą mano dukrą Shani Louk, Vokietijos pilietę, su turistų grupe Izraelio pietuose pagrobė „Hamas“.

Mums buvo atsiųstas vaizdo įrašas, kuriame aiškiai mačiau dukrą, be sąmonės sėdinčią automobilyje su palestiniečiais, važiuojančiais per Gazos ruožą.“

The mother of Shani Louk, the woman whose body was seen on video in the back of a pick-up truck driven by Palestinian terrorists to Gaza, released a statement earlier today.



She confirmed she had seen her daughter on the video & asked the public for help with more information pic.twitter.com/LDcPsjGHP8

