Sugrįžta skandalingoji grupė „Gossip“: albumą prodiusuoja muzikos legenda

„Naujoji daina yra apie tai, ką reiškia būti iš tikrųjų įsimylėjusiam ir santykiuose jaustis saugiam“, – pasakoja Beth Ditto.

„Gossip“ – „Crazy Again“

Naująjį „Gossip“ albumą „Real Power“ sutiko prodiusuoti vienas įtakingiausių visų laikų prodiuserių Rickas Rubinas. Jis yra dirbęs su daugybe muzikos ikonų: nuo tokių legendų kaip „Metallica“ ir „Red Hot Chili Peppers“ iki „The Strokes“ ar „Linkin Park“.

Beje, tai – nebe pirmas kartas, kai „Gossip“ bendradarbiauja su Ricku. 2009 m. pasirodė bendras jų darbas „Music For Men“, kuris tapo lyg šiol garsiausiu „Gossip“ albumu. Būtent R. Rubinas ir įkalbėjo grupę vėl susiburti ir pradėti naujus įrašus.

„Rickui nė iš tolo nerūpi išorinė nuomonė apie tai, ką muzikantai galėtų ar turėtų daryti. Jis jiems sukuria ramią, pozityvią ir atvirą erdvę, kurioje galima laisvai eksperimentuoti“, – „NME“ kalbėjo B. Ditto.

Naujojo albumo įrašai buvo pradėti Ricko namų studijoje Havajuose, tačiau procesą laikinai sustabdė pandemija. Vėliau jis buvo vėl pratęstas. Būsimame „Gossip“ albume bus 11 kūrinių ir kiekvienas jų – ypatingas.

Vienas didžiausių „Gossip“ singlų „Standing In The Way Of Control“ tapo LGBTQ himnu. Daina buvo parašyta kaip atsakas į JAV vyriausybės pasiūlymą apibrėžti santuoką ir neleisti tuoktis tos pačios lyties asmenims. Tuo metu Beth Ditto jau buvo susituokusi su savo asmenine asistente Kristin Ogata.