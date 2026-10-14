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TV3 naujienos > Žmonės

Su žmona susipykęs žinomas Lietuvos atlikėjas pratrūko: paviešino svetimo vyro žinutes

2026-10-14 09:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-14 09:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Atlikėjas Tomas Bagdonavičius socialiniuose tinkluose paviešino žinutes, kurias gauna jo žmona Audronė. Pasak vyro, norėjęs rasti renginių vedėją darbui kartu, vyras nustėro, kad dėmesys yra rodomas jo mylimajai.

Atlikėjas Tomas Bagdonavičius socialiniuose tinkluose paviešino žinutes, kurias gauna jo žmona Audronė. Pasak vyro, norėjęs rasti renginių vedėją darbui kartu, vyras nustėro, kad dėmesys yra rodomas jo mylimajai.

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Neilgai trukus jų barnis tapo viešas – komentaruose pasisakė ir pati Audronė.

(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Tomas Bagdonavičius su žmona

Viešai susipyko su žmona

„Sveiki, noriu pasidalinti istorija!!!

Istorija tokia, kad sugalvojau dainuoti privačiuose renginiuose ir įdėjau, kad ieškau profesionalaus renginių vedėjo. Bet supratau, kad vedėjams labiau rūpi kaip mano žmona pakabinti, o ne darbas kartu???“ – prie įrašo su žinučių nuotraukomis rašė vyras.

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O žinutės, kurias jis rado žmonos telefone, skamba iškalbingai. Nuotraukose galima matyti, kad svetimas vyras jai rašo:

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„Labuka, Audrute, Tomas tikriausiai užsiėmęs labai. Tai aš Kaune viešbutuką savaitgaliui esu pasiėmęs, tai užsuktum pas mane, aptartume planelius. Ką manai?“

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Netrukus komentaruose atsakė ir Audronė. Moteris neslėpė pykčio, kad žinutės iškilo į viešumą. Ji rėžė:

„Tomai, kam viešinti asmeninius susirašinėjimus ir dar mane į visą tai įvelti? Jei turi klausimų, spręsk juos tiesiogiai, o ne viešai kurk intrigas, as nesu šito žaidimo dalis.

Klausimas: gal kas galėtų man atsakyti: iš kur pas tave mano asmeninės žinutės??? Nieko, šitą klausimą paliksim atitinkamoms institucijoms ir namo šiandien geriau nepareik.“

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